DansEncorps explore les saisons de la vie dans une nouvelle création

Dans sa nouvelle production, la chorégraphe et directrice de DansEncorps, Chantal Cadieux, explore le thème universel du cycle de la vie à travers les saisons.

Faisant appel à un grand nombre de collaborateurs, Corps en 4 Saisons met en scène six interprètes, dont une jeune de 4 ans, et un ensemble de cinq musiciens de l’ensemble Tutta Musica. La pièce est dansée sur la musique du compositeur acadien Jean-François Mallet, la poésie de Georgette LeBlanc et les projections visuelles de Jonah Haché.

«Je dirais que c’est vraiment un spectacle d’envergure. Les collaborations sont riches et plus partagées avec les interprètes. C’était vraiment un processus collaboratif autour de la vision de Chantal Cadieux», a déclaré l’interprète Chantal Baudouin qui a dansé dans plusieurs productions de la compagnie DansEncorps.

Chantal Cadieux travaille sur ce projet depuis trois ans. Amoureuse des quatre saisons et se réjouissant de vivre dans une région au climat tempéré, la chorégraphe a eu envie d’explorer cette thématique, sous l’angle des différents âges de la vie et de la transformation du corps.

L’été représente l’enfance, l’automne l’adolescence, l’hiver l’adulte et le printemps reflète la vieillesse voire la sagesse.

«Avec les changements climatiques, je me disais peut-être que je suis de la dernière génération qui va vivre les quatre saisons de façon marquante, donc je veux avoir un souvenir de ça. Je suis partie avec cette idée-là et après ça, j’ai voulu parler du cycle de la vie. Évidemment, je vieillis et puis comme tout le monde je suis réaliste à propos de ça, même si ça m’a pris du temps parce que les danseurs on croit qu’on est éternel.»

«Rien ne se perd, tout se recrée, c’est un cycle et puis c’est à nous de le cultiver de façon positive pour que notre passage sur la terre soit agréable», a poursuivi la chorégraphe.

Tout comme la gestuelle, le texte de Georgette LeBlanc évoque le changement des saisons de la vie.

Les interprètes répètent une scène du spectacle Corps en 4 Saisons de DansEncorps. – Gracieuseté: Annie France Noël L’interprète Chantal Baudouin dans une scène du spectacle Corps en 4 Saisons de DansEncorps. – Gracieuseté: Annie France Noël Les interprètes répètent une scène du spectacle Corps en 4 Saisons de DansEncorps. – Gracieuseté: Annie France Noël

Un voyage émotionnel

Au départ, l’artiste s’est appuyée sur les émotions qui habitent le corps. Elle précise que les émotions façonnent les corps dans leur façon de bouger et de s’exprimer, un phénomène qu’elle constate dans sa pratique en danse et en enseignement. L’originalité de cette production en divers tableaux réside aussi dans le fait que la musique est venue après la gestuelle. Les interprètes ont donc dansé en silence au début du processus de création.

Chantal Baudouin admet que cela ne leur a pas facilité la tâche.

«Je dirais que c’était un défi du fait que c’était une nouvelle approche. […] Souvent les danseurs puisent certaines émotions et énergies de la musique et se laisser entraîner par ça et là, dans ce cas-ci, on travaillait dans le silence, donc il a fallu creuser d’autres façons de faire, comme à travers l’improvisation.»

Une fois que la musique est arrivée, ça a été un véritable cadeau, confie l’interprète.

«D’une façon, la musique a été composée à partir du mouvement, donc c’est bien naturel que le ‘‘pairage’’ (connexion) se fasse à merveille. Quand on l’a eue pour la première fois, c’était comme mettre un soulier super confortable.»

Chantal Baudouin estime que le sujet est riche, pertinent et peut rejoindre tout le monde.

«Même si on ne ressent pas les émotions tous de la même façon, c’est quelque chose qu’on partage comme être humain.»

Celle-ci ajoute que la chorégraphie très physique flirte un peu avec le ballet contemporain. C’est une œuvre en danse contemporaine, avec de la variété, de belles lignes, des formes, de la technique, de l’énergie et beaucoup de portées, a indiqué l’interprète de Moncton.

L’orchestre apporte aussi une couleur intéressante, souligne Chantal Baudouin.

«Ce n’est pas un disque qui va toujours jouer de la même façon. Il y a un jeu d’écoute qui se fait, donc ça ajoute vraiment une couche intéressante.»

La comédienne Danica Arsenault livre le texte, tandis que les interprètes Chantal Baudouin, Roxanne Dupuis, Sabrina Dupuis, Olivia Pednault-Doucet, et la jeune Manita Nadeau performe en danse.

La première du spectacle Corps en 4 Saisons a lieu au Théâtre Capitol à Moncton, ce vendredi 14 avril à 20h.