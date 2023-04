Deux spectacles musicaux le 15 avril à Acadieville

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Deux spectacles de musique de qualité présentés en une seule journée, ce n’est pas souvent arrivé à Acadieville.

Ce sera pourtant le cas le 15 avril, alors qu’un après-midi bluegrass est à l’horaire du Centre communautaire et qu’un concert de musique sera présenté en soirée à l’église catholique Immaculée-Conception.

La remarque fait rire Robéa Cormier, une bénévole que tout le monde connaît dans la communauté. «Ç’a juste adonné comme ça», dit-elle.

Le groupe Third Harmony sera en vedette de 13h30 à 16h30. Ce dernier a été invité par le Club 50 ans plus d’Acadieville. «C’est une activité qu’on fait chaque printemps», affirme Robéa Cormier, qui est la présidente du groupe 50 ans plus.

Elle fait remarquer que les membres de Third Harmony demeurent pour la plupart dans la région de Moncton, mais plusieurs d’entre eux sont originaires d’Acadieville. Robéa Cormier se rappelle d’ailleurs d’avoir enseigné à l’un d’entre eux, soit Gerry Richard.

«Avec notre spectacle, on a toujours un souper avec du râpé et des crêpes râpées», fait-elle remarquer. Le repas, au coût de 10$, sera servi à partir de 16h30.

Le groupe Third Harmony – Gracieuseté

Musique classique

En soirée, à compter de 19h, un concert de musique classique intitulé Souvenir de Florence sera présenté à l’église paroissiale par l’organisation appelée Candlelight Classix.

Natalia Delacroix, l’une des directrices, ne définit pas Candlelight Classix comme étant un groupe, mais plutôt un organisme sans but lucratif dont le but principal est d’offrir un accès à la musique classique professionnelle aux communautés situées loin des centres urbains ainsi que dans les lieux historiques offrant aux spectateurs une excellente acoustique.

Candlelight Classix veut aussi être présent dans les lieux qui avaient l’habitude de présenter des concerts avant la pandémie et qui ont de la difficulté à se remettre sur pied. La jeune organisation a été fondée en 2022.

L’ensemble a la particularité de présenter sa musique à la lueur de 400 chandelles illuminées. Cela permettrait aux spectateurs de porter leur attention sur les musiciens et leur musique.

«Nos artistes sont des musiciens hautement qualifiés et talentueux du Canada et d’autres pays», informe l’organisme. Natalia Delacroix croit aux nombreuses possibilités offertes avec Candlelight Classix.

Six musiciens, dont deux violonistes, deux altistes et deux violoncellistes, seront en scène à Acadieville.