Sarah Marylou Brideau et Audrey Long en lice pour le Prix Champlain 2023

La poète Sarah Marylou Brideau du sud-est du Nouveau-Brunswick et l’autrice jeunesse Audrey Long, de Fredericton, sont finalistes du Prix Champlain 2023.

Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC), ainsi que les organismes partenaires ont annoncé les noms des finalistes du Prix Champlain pour les volets adulte et jeunesse. La poète acadienne Sarah Marylou Brideau est en lice pour ce prix avec son plus récent recueil Les vents de Memramcook (Éditions Perce-Neige) qui nous offre une promenade poétique dans la Vallée.

«Avec doigté et dans un style aérien, l’auteure nous entrouvre la porte de ses escapades intérieures que l’on sillonne dans un triangle en «M»: Memramcook-Montréal-Montmartre», souligne le jury dans son éloge.

Dans ce 4e recueil, la poète suit une trame narrative, les poèmes relatant les hauts et les bas d’une relation amoureuse à distance.

«Sous le voile de la pudeur transparaissent quelques étreintes explosives qui ajoutent de la substance à la raison de son attachement à cette présence absente avalée par le vide de la distance et du lointain», ajoute le jury.

Audrey Long se démarque avec son album jeunesse Tommy Tempête (Éditions Bouton d’or Acadie) illustré par Jean-Luc Trudel. L’autrice nous invite dans une salle de classe un premier jour de maternelle. Sur le thème des enfants autistes et avec des illustrations remplies de tendresse par l’incomparable Jean-Luc Trudel, Tommy Tempête est un album important, à la fois sérieux et amusant, un véritable incontournable!», mentionne le jury dans son éloge.

Un autre ouvrage publié aux Éditions Bouton d’or Acadie, l’abécédaire C pour Cirque de l’autrice Elena Martinez et de l’illustratrice Daniela Zekina figure parmi les finalistes du volet jeunesse. On y retrouve également l’autrice franco-ontarienne, Hélène Koscielniak, nommée pour son roman jeunesse Mégane et Mathis.

La pièce de théâtre Un conte de l’apocalypse de Robert Marinier ainsi que le recueil de poésie Feux du naufrage de Gilles Latour sont les deux autres finalistes pour le volet adulte.

La cérémonie de remise des prix aux lauréats se tiendra le 11 mai prochain à Ottawa. Le Prix Champlain vise à récompenser l’excellence littéraire dans la francophonie canadienne.