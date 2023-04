La Patente se lance à l’assaut de l’Europe!

Le groupe originaire d’Edmundston foulera le sol du Vieux continent pour la première fois de sa carrière dans le cadre de trois tournées qui les mèneront en France, en Suisse et en Belgique.

En avril, la formation sera en Belgique, avant de prendre le chemin de la France et de la Suisse en juin et en août.

Ces trois périples représentent un moment important dans la vie de la jeune formation, estime le chanteur, Marc Collechio.

«Je ne sais pas à quoi m’attendre parce que je n’ai jamais été en Europe. C’est un peu comme aller dans l’inconnu. Mais je pense que ça devrait bien aller. Je crois que les gens vont aimer notre musique et l’énergie que nous avons sur scène.»

Ces trois voyages pourraient bien leur ouvrir des portes dans un marché de plusieurs millions de francophones.

«C’est important d’aller faire un tour dans ce marché-là parce qu’il y a beaucoup de monde. Ça vaut la peine d’essayer d’aller percer là», explique celui qui manie aussi la guitare.

Mais le plus important pour La Patente, c’est de se faire connaître, de laisser une belle carte de visite.

«On a des spectacles durant cette tournée, mais aussi quelques vitrines devant des promoteurs et des diffuseurs. Une vitrine, c’est très court. On parle de quatre ou cinq chansons. On doit montrer rapidement ce qu’on est capable de faire», précise Marc Collechio.

«S’ils aiment ce qu’on fait, ça peut faire comme une réaction en chaîne.»

Il affirme que les membres du groupe ne seront pas plus nerveux qu’à l’habitude avant de monter sur scène.

«C’est quand même excitant parce qu’on ne sait pas à quoi s’attendre ou comment le public va réagir, mais on est confiant qu’ils vont aimer ça. On a la chance d’aller en Europe pour jouer de la musique. On ne se pose pas de questions et on y va.»

Les quatre musiciens vont évidemment profiter de leur passager en Europe pour faire un peu de tourisme.

«J’ai vraiment hâte d’aller en Suisse pour voir les Alpes. On voit les montagnes sur des cartes postales avec des grands paysages pleins de verdure. Je veux aller voir ça si c’est bien vrai, si ce ne sont pas des menteries!», lance-t-il en riant.

«Je veux aussi me promener dans les vieilles rues de Paris. J’ai vraiment hâte de voir ça, mais aussi de rencontrer des gens.»

La Patente va aussi descendre dans la rue avec ses instruments pour offrir quelques prestations improvisées.

«Pourquoi pas? Tant qu’à être là, on va jouer de la musique. Ce sont des instruments acoustiques. On peut les sortir dans la rue comme on veut!»

Qui sait, peut-être vont-ils récolter assez d’Euros pour payer leur voyage de retour!