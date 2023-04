Nicole Haché en symbiose avec son art et son quotidien

Plus que jamais, Nicole Haché veut être en symbiose avec son art et son quotidien. Entourée autrefois de cellules et de tissus humains dans son ancienne vie de technicienne en laboratoire médical, celle qui est aujourd’hui artiste à temps complet conserve dans sa personnalité une quête scientifique qu’elle transpose dans son art en constante évolution, en se laissant guider par les rencontres qu’elle fait tout autour d’elle ou au gré des stages et résidences artistiques auxquels elle participe un peu partout à travers le monde.

Ce n’est donc pas un hasard si, en entrant dans la Galerie Nuance 3 de l’Académie Sainte-Famille à Tracadie, où sera en montre, à compter de jeudi et jusqu’au 25 mai, sa plus récente série créative, Autobiographie collective.

Dans la galerie d’entrée, se trouvent des toiles inspirées de cellules et de tissus humains que Nicole Haché scrutait, jadis, en sarrau blanc.

Dans la galerie principale, l’exposition se divise en deux parties. Dans la première, l’artiste nous dévoile une série de toiles sur voiles dans lesquelles on reconnaît tantôt des silhouettes, tantôt des reproductions cellulaires macro du corps humain. Loin d’être révulsantes, ces oeuvres sont au contraire d’une étonnante beauté et semblent communiquer de manière fluide avec les silhouettes par la translucidité des tissus quasi transparents, à travers lesquels les visiteurs pourront d’ailleurs se promener.

«J’ai utilisé les formes de cellules humaines pour montrer que, comme individus, physiquement, biologiquement, nous sommes semblables. Par la suite, c’est notre Histoire qui fait que nous sommes différents en temps que société ou communauté, mais il reste que, biologiquement, nous demeurons très semblables», souligne Nicole Haché, que nous avons rencontrée à la veille de son vernissage, programmé pour 19h.

La Résidence de Création Interculturelle, regroupant des artistes visuels issus des communautés autochtone (de Metepenagiag, située à une trentaine de km à l’ouest de Miramichi), francophone (de Caraquet) et anglophone (de St-John) à laquelle a participé l’artiste en 2019, constitue le point de départ d’Autobiographie collective. La troisième partie de l’exposition, une série de photographies en noir et blanc que Nicole Haché a prises dans chacune des trois communautés qu’elle a visitées dans le cadre de sa résidence, complète l’ensemble et a servi de matrices à la conception des silhouettes de l’installation centrale sur voiles.

«La cellule humaine fonctionne en symbiose avec les autres pour rendre le corps vivant; c’est aussi la même chose pour les individus dans chaque communauté, qui eux aussi doivent fonctionner en symbiose pour former une société viable. Les deux systèmes se ressemblent et ont tous deux besoin de cette diversité qui agit en symbiose», indique Nicole Haché.

Retour aux sources dans la continuité

Nicole Haché cumule aujourd’hui une vingtaine d’années de carrière artistique.

Au début des années 2000, la native de Lamèque demeurant maintenant à Caraquet s’est fait remarquer par ses personnages naïfs et colorés composés de peinture, de fils de jute et d’écailles de noix ou autres matériaux récupérés. L’écologie et la biologie humaine trônent au centre de sa démarche depuis ce temps, assure l’artiste, même si sa façon de créer a évolué au cours des années vers quelque chose de plus abstrait, plus instinctif, moins figuratif.

Or, dans Autobiographie collective, on constate une sorte de retour aux sources qui s’inscrit néanmoins dans la continuité. À l’abstraction des formes cellulaires se mêlent les contours humains bien définis, en plus des photographies qui ajoutent un aspect réaliste au narratif de l’ensemble des oeuvres. Pour la première fois, Nicole Haché a osé conjuguer de manière tangible les deux aspects scientifique et créatif de sa personnalité.

«Le travail de recherche en résidence d’artiste a eu un gros impact sur la continuité de ma carrière, confie Nicole Haché. Je n’avais pas prévu, il y a 20 ans, de me rendre là où je suis aujourd’hui. La Résidence de Création Interculturelle qui a servi à créer cette exposition-ci a eu un impact particulièrement important, car elle change l’interprétation de mon travail et elle me fait faire un virage dans ma réflexion tout en m’encourageant à utiliser d’autres médiums, d’autres matières, d’autres façons de travailler. C’est comme si on m’avait donné d’autres lettres de l’alphabet, d’autres outils qui me permettent de pleinement m’exprimer autrement.»

Et d’être en parfait accord avec son art et son humanité.