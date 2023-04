Un film acadien à l’affiche du plus grand festival de documentaire en Amérique du Nord

Le film Croque-mort. C’est beau la vie! de Georges Hannan figure à la sélection du 30e Hot Docs à Toronto, soit le plus grand festival de documentaire en Amérique du Nord. En apprenant la nouvelle, le cinéaste de Moncton a été ébahi, lui confirmant ainsi qu’il ne faut pas abandonner ses rêves.

«C’est comme un choc. J’ai fait un film avec des personnes qui sont en train de creuser dans un cimetière à Memramcook avec un accent long comme le bras, puis c’est sous-titré et c’est dans un festival international à Toronto», a exprimé en entrevue le réalisateur natif de Bathurst.

À ce jour, ce n’est jamais arrivé ou sinon très rarement qu’un documentaire acadien soit sélectionné à ce festival. Le réalisateur souligne que 2848 films ont été soumis cette année au festival qui en a retenu 214 de 72 pays. Juste pour donner une idée de l’ampleur de l’événement, le prix du public est accompagné d’une bourse de 50 000 $. Le Festival a même sa propre salle de cinéma dans la Ville Reine.

Pour le réalisateur acadien, ce sont de nouvelles portes qui pourraient s’ouvrir. Depuis le dévoilement de la programmation, il a reçu de nombreuses invitations de gens qui veulent le rencontrer à Toronto afin de discuter de différents projets.

Si au départ, il a essuyé des refus de la part de producteurs et de diffuseurs, avant que l’ONF se joigne au projet, le réalisateur n’a jamais abandonné son idée. Aujourd’hui, il se réjouit de cette reconnaissance.

«Je me dis qu’il ne faut pas lâcher ses rêves. Si un gars de Bathurst s’est rendu à Hot Docs, n’importe qui peut faire ce chemin-là. C’est de croire en ce que tu fais», mentionne-t-il.

Cédric Gautreau dans le film Croque-mort, c’est beau la vie! de Georges Hannan. -Gracieuseté: ONF

Une joie de vivre

Croque-mort. C’est beau la vie! (Undertaker for Life) jette un regard touchant et original sur le milieu des artisans du deuil et sur le sujet difficile de la mort. Avec franchise, compassion, une joie de vivre et une bonne dose d’humour, des directeurs funéraires et embaumeurs de différentes régions acadiennes nous entraînent dans les coulisses de leur métier tout en philosophant sur la vie et son inévitable finalité. C’est un documentaire sur la vie que l’on pourrait même qualifier de réconfortant, un «feel good movie» avait soulevé le cinéaste plus tôt en 2022.

Celui-ci considère que ce sont les personnages qui font le film.

«J’aime prendre un groupe de gens qui est mal connu par la société et je leur donne la parole. Ça vient beaucoup plus du coeur quand c’est ce qu’eux veulent dire au lieu de ce que moi j’essaie de leur faire dire.»

Georges Hannan se félicite aussi de la trame sonore d’une grande richesse créée par Dennis Morton dans son studio à Caraquet. Le montage a été réalisé par Julien Cadieux tandis que Bernard Fougères a assuré la direction de la photographie.

Le Hot Docs se déroule du 27 avril au 7 mai. Le film sera présenté dans sa version originale française avec sous-titres anglais. Deux projections sont prévues les 28 avril et 1er mai. Le cinéaste sera présent aux deux projections. Le film sera également diffusé en ligne sur le site du festival, du 5 au 9 mai, et il sera disponible à travers le pays.

D’autres projets de film

Le cinéaste a d’autres projets de film en tête, dont un documentaire sur les sans-abri à Moncton. Il espère pouvoir trouver le financement pour la production.

«Je trouve que c’est tellement important. Pour moi, c’est de prendre des gens méconnus dont personne ne parle et de jaser avec eux.»

Lauréat de la Vague Léonard-Forest de la meilleure œuvre acadienne (long ou moyen métrage) lors du Festival international du cinéma francophone en Acadie 2022, Croque-mort. C’est beau la vie! a été présenté aussi au Rendez-vous Québec Cinéma et en salle à Caraquet.

Le documentaire sera également à l’affiche de l’événement international Yorkton Film Festival en Saskatchewan à la fin mai.