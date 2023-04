Ventus Machina entreprend une tournée ambitieuse

Le quintette Ventus Machina part sur la route avec son concert le plus ambitieux à ce jour. Onze musiciens et chanteurs se produiront sur scène afin de donner un second souffle à leur projet autour de l’oeuvre de l’auteur-compositeur-interprète Denis Richard décédé en 2017.

Cette tournée fait suite à l’album visuel Marcher à l’infini du quintette à vent paru en 2022. Le groupe a eu envie de pousser encore plus loin cette aventure musicale en allant à la rencontre du public. L’idée n’est pas tant de vendre des disques, mais de partager la musique avec le public, souligne le bassoniste de Ventus Machina, Pat Bolduc. Avant son décès, Denis Richard a encouragé le quintette à poursuivre ce projet qu’ils avaient entamé ensemble.

Au quintette à vent, se greffent le trio Troiselle, les chanteurs Danny Boudreau et Christian Kit Goguen, ainsi que Ray Légère au violon et à la mandoline. Sur scène, le groupe joue au moins une douzaine d’instruments mariant les vents et les cordes.

Au départ, le groupe n’avait pas prévu organiser une tournée de spectacles avec cet album enregistré au Monument-Lefebvre. Ce devait être une prestation unique vu l’ampleur du projet. Or quand l’album est sorti, le quintette a commencé à recevoir des appels de diffuseurs les invitant à se produire dans leur salle.

«Finalement, on s’est laissé convaincre et on a eu de l’aide pour développer le projet. On est super content que RADARTS (Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène) ait décidé de nous présenter dans six villes du Nouveau-Brunswick.»

Si par le passé, le quintette a collaboré avec d’autres musiciens, chanteurs, narrateurs, c’est la première fois qu’il réunit autant d’artistes autour d’un même projet.

En spectacle, ils reprennent les chansons de l’album Marcher à l’infini, des succès de Denis Richard tels que Cap Enragé, Avant l’hiver, Que deviennent les fleurs et Petit-Rocher, ainsi qu’une pièce de Ray Légère. Le clarinettiste James Kalyn signe les arrangements des pièces. Ils ont aussi demandé aux artistes invités de revisiter des chansons de leur propre répertoire. Ces œuvres ont été réorchestrées avec le quintette, et ce, afin de créer un spectacle complet.

Sur scène, Danny Boudreau utilise la guitare qui a appartenu à Denis Richard. – Gracieuseté Le groupe Troiselle figure parmi les artistes du spectacle Marcher à l’infini du quintette Ventus Machina. – Gracieuseté Ventus Machina et six autres artistes dont Danny Boudreau, Ray Légère et Kit Goguen offrent une tournée du spectacle Marcher à l’infini. – Gracieuseté

«Un fricot musical»

«À l’origine du projet, ce qu’on voulait faire c’était de mélanger nos racines de musiciens classiques avec la musique d’ici», a affirmé Pat Bolduc.

Tous originaires de régions différentes, le Québec, la Suède, l’Alberta, l’Ontario et la Colombie-Britannique, les cinq membres du groupe ont choisi de s’installer au Nouveau-Brunswick.

«On aimait la façon qu’on avait été reçu dans la communauté. On voulait essayer de mélanger tout ça, donc on a approché Ray Légère et Denis Richard pour ce que j’appelais à ce moment-là un fricot musical.»

Au fil des années, le projet a évolué et a pris de l’ampleur. Selon Pat Bolduc, les gens vont probablement ressentir des frissons au concert.

«Ça va être les chansons qu’on connaît, on les reconnaît, mais en même temps, c’est complètement différent et il y a bien des surprises. On ne voulait pas juste être le band en arrière qui fait des accords simples. Les arrangements sont très créatifs. Je m’attends à ce que le public se sente à la fois relaxe et confortable, et aussi surpris.»

Le groupe est fébrile à l’idée d’offrir ce concert au public et de partager le fruit de plusieurs mois de travail. Le bassoniste estime que tous les membres de la grande formation ont pu apporter leurs couleurs dans ce concert qui, à son avis, réussit très bien le mélange entre les styles.

«Tout le monde contribue d’une façon ou d’une autre et ça donne un résultat qui je sens est plus gros que la somme de ces pièces.»

La tournée débute ce jeudi 13 avril au Théâtre Louis Vermeersh à Saint-Jean. Le spectacle sera présenté aussi au Théâtre Bernard-Poirier à Fredericton, le 22 avril, au Théâtre Gilles-Laplante à Miramichi, le 28 avril, à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard à Petit-Rocher, le 29 avril, au Centre culturel de Caraquet, le 5 mai, et au Centre des arts et de la culture de Dieppe, le 7 mai.