Les finissants en art dramatique présentent une création de haute voltige

Les finissants en art dramatique de l’Université de Moncton offrent une création audacieuse en signant une adaptation théâtrale du célèbre roman d’anticipation Fahrenheit 451. Cette œuvre étonnante d’actualité se veut une critique d’une société en perte de contact avec le monde naturel et l’intellect.

Le professeur au département d’art dramatique et metteur en scène Mathieu Chouinard qui dirige cet exercice songeait depuis longtemps à adapter pour la scène le roman de Ray Bradbury paru en 1953. Cette histoire l’habite depuis une douzaine d’années. Il y a bien eu des adaptations cinématographies comme celle de François Truffaut au milieu des années 1960, mais jamais de pièce de théâtre.

«Quand j’ai relu ce livre il y a peut-être dix, 12 ans, j’ai vraiment vu ce spectacle-là naître.»

Fahrenheit 451 qui est une dystopie dépeint une société totalitaire où les gens vivent entourés d’écrans. Ils sont bombardés d’information, de publicités et de divertissements, les décourageant ainsi de penser et de remettre en question l’ordre des choses. Le travail des pompiers n’est plus d’éteindre des feux, mais plutôt de brûler les livres existants. Montag, un pompier, fait la rencontre d’une jeune femme, Clarisse, qui lui fait découvrir les livres, l’amenant ainsi à s’interroger sur son travail et les intentions qui se cachent derrière. Il fera face à un dilemme, souligne le comédien finissant Ricky Albert qui incarne l’une des facettes du personnage de Montag. Selon les finissants, cette œuvre est étonnamment actuelle même si elle a été écrite il y a plus de 60 ans.

«C’est ça qui est un peu épeurant avec ce texte-là. C’est vieux, mais ça se rattache tellement à tout ce qu’on est en train de vivre en ce moment même si ce n’est pas exactement tout pareil, mais c’est vraiment similaire à notre réalité et je pense que c’est pour ça que c’est important qu’on présente cette pièce», a exprimé Ricky Albert.

Mathieu Chouinard souligne que Ray Bradbury a écrit ce roman à l’époque de l’avènement de la télévision, témoignant ainsi d’une crainte face à la multiplication des écrans dans le futur. La pièce fait référence aussi à la censure et au manque d’imaginaire que l’on nourrit. Le metteur en scène précise qu’il a le groupe d’étudiants parfait pour s’attaquer à cette création complexe.

Les finissants répètent la pièce Fahrenheit 451 sur un tréteau. – Gracieuseté Les finissants répètent la pièce Fahrenheit 451 sur un tréteau. – Gracieuseté

Jouer sur un tréteau

Afin d’augmenter le défi et les possibilités créatives, les six comédiens évoluent dans un espace d’à peine plus grand que 2,6 mètres carrés.

Sur cette petite scène surélevée, les comédiens sont constamment engagés. Ceux-ci créent l’ensemble du spectacle, que ce soit les personnages, les décors ou encore l’environnement sonore et visuel. Comme le souligne le metteur en scène, tout doit apparaître dans les corps des acteurs sur scène. Les six finissants qui sont toujours sur scène incarnent 32 personnages, dont cinq rôles principaux qui mènent l’action.

«C’est vraiment un théâtre à la fois très pauvre, mais au sens riche du terme et un théâtre excessivement complet et complexe parce que tu ne peux pas te permettre comme créateur interprète de laisser tomber. […] Pour les personnes qui sont en train de le faire, c’est un gros exercice et pour ceux qui les regardent, c’est aussi une grosse aventure parce que t’es constamment en train de décoder et le but ultime est d’oublier le tréteau», a expliqué Mathieu Chouinard.

Selon le metteur en scène qui a déjà produit ce genre de spectacle à Satellite Théâtre, cet espace, bien que contraignant pour les acteurs, offre beaucoup de possibilités et une liberté totale.

«Ça va être aussi gros et grand, par moment gore, par moment super poétique, que le spectateur décide.»

Contrairement au récit qui se déroule dans un monde technologique, les finissants ont choisi d’y aller plutôt dans une production épurée, afin justement de stimuler l’imaginaire.

«Le livre est tellement dans l’univers des technologies, mais nous on laisse faire la technologie, pis on le fait avec notre corps et on a besoin de l’imagination des spectateurs pour qu’ils puissent vivre ça avec nous», a indiqué la comédienne finissante Sophie Ruest qui joue le rôle de Clarisse.

Si au début, ils étaient stressés à l’idée de jouer sur ce tréteau et que cela a exigé une adaptation, par la suite, cet espace restreint est devenu leur deuxième maison. Depuis trois ans, la pandémie a souvent obligé les étudiants à respecter une distance entre eux sur scène. Cette fois, c’est tout le contraire qui se produit.

«C’est vraiment un travail d’écoute, de confiance et ça me fait un grand bien», a confié Sophie Ruest.

Il s’agit d’une création collective, chaque finissant ayant dirigé un segment du spectacle. Josiane Benoit, Gabriel-Vincent Deslauriers, Océane Lanteigne et Anakim Béland-Rahm composent aussi la distribution du spectacle. La pièce Fahrenheit 451 est présentée au studio-théâtre La Grange, du 14 au 17 avril. Les finissants présenteront également leur production à l’école Mathieu-Martin à Dieppe et au Festival de théâtre jeunesse en Acadie à Caraquet.