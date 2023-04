Le Festival Inspire tire sa révérence

C’est la fin de l’aventure pour le Festival Inspire qui, pendant près d’une décennie, a coloré le paysage de Moncton et d’autres localités dans les Maritimes. La directrice générale de cette manifestation internationale d’art urbain, Lisa Griffin, a pris cette décision pour plusieurs raisons, notamment l’absence de financement pour les dépenses de fonctionnement général et une tendance à la baisse de l’assistance aux événements.

Le festival d’art de rue qui a pris naissance à Moncton en 2014 sous la gouverne d’un petit groupe de gens passionnés, pour ensuite s’étendre à d’autres municipalités du Nouveau-Brunswick, laisse derrière lui plus de 80 murales réalisées par des artistes de différentes régions du Canada et du monde. En 2022, la tournée du Festival Inspire a fait escale dans sept localités des Maritimes, dont Caraquet, Campbellton et Charlottetown, en offrant une gamme d’activités culturelles: spectacles, ateliers, fêtes de rue, explosion de couleurs et danses, en plus de la création de plusieurs murales.

«Nous avons fait sept festivals autour des Maritimes l’été dernier, donc c’était comme complètement fou», a exprimé Lisa Griffin.

Celle-ci invoque plusieurs facteurs pour appuyer sa décision. Mme Griffin constate, entre autres, que de moins en moins de gens se déplacent pour assister à des activités culturelles pas seulement celles du festival, mais pour tout autre genre d’événements.

Une équipe de plus d’une centaine de personnes oeuvrait aux différents volets du festival, sans compter les collaborateurs dans les autres localités. Or la pandémie a joué les trouble-fêtes puisque des membres de l’équipe se sont tournés vers d’autres emplois.

Si les artistes recevaient des cachets pour se produire au festival et réaliser leurs fresques, il reste que la directrice générale n’a jamais reçu de salaire pour son travail. Lisa Griffin qui a toujours occupé un autre emploi, admet que la tâche était titanesque, puisque son travail au festival débutait bien avant sa tenue, que ce soit pour les demandes de subvention, les rapports, l’élaboration de la programmation, l’accueil des artistes et la recherche de financement.

«Nous n’avons jamais reçu de financement opérationnel. Il y aurait une conversation importante à avoir avec Patrimoine canadien pour savoir combien de temps ça prend pour avoir droit à des fonds opérationnels. Je sais qu’il existe des sources pour les fonds de fonctionnement, mais pour nous, ça faisait presque dix ans, alors jusqu’à quel point une personne continue d’être bénévole pour organiser un festival.»

Le Festival obtenait la moitié de son financement des différents niveaux de gouvernement, fédéral, provincial et municipal, mais ces types de fonds ne prévoyaient pas de salaire pour la direction. L’autre moitié des fonds qui provenait du secteur privé finançait principalement la réalisation des murales. Si l’on se fie au budget de l’édition 2022, cela représente une somme d’un demi-million $ qui, cette année, n’ira pas aux artistes, puisque le festival n’a pas lieu. Lisa Griffin espère que d’autres personnes et organismes saisiront l’occasion pour utiliser ces fonds afin de mettre en place des événements qui permettront aux artistes de travailler dans la province.

Une grande reconnaissance

La directrice se dit très reconnaissante pour ces neuf années au festival et de l’appui de ses partenaires et de ses collaborateurs.

«J’espère que les gens se souviendront du festival comme un de leurs préférés et qu’ils garderont de bons souvenirs et que c’était super cool de faire partie du festival. J’espère que ça continuera d’inspirer la communauté.»

Celle qui maintenant partage son temps entre la gérance d’un bar et l’écriture doit réapprendre à occuper ses moments de loisir. Elle souhaiterait notamment poursuivre de façon plus formelle le volet mentorat qu’ils ont développé au Festival, en plus de contribuer à la mise en place d’une forme de réseautage entre les artistes visuels et d’art urbain.

«La création de murales n’est pas juste d’appliquer de la peinture sur des murs. C’est aussi comment on met en valeur son art en tant qu’artiste, comment sortir du studio et sortir des sentiers battus pour faire en sorte que son art contribue à susciter des changements socio-économiques.»

Lisa Griffin qui continue de recevoir des demandes pour des murales ajoute qu’elle ne ferme pas complètement la porte pour l’avenir, mais ce ne sera plus sous le nom du Festival Inspire.

Deux nouveaux festivals à Moncton

Celle-ci se réjouit de voir l’arrivée de deux nouveaux festivals culturels et artistiques à Moncton.

«J’espère que ça ira très bien et je pense que c’est très important pour tout le monde de les appuyer.»

Le Festival international d’amuseurs publics de Moncton se déroulera du 14 au 16 juillet. Des acrobates, un expert en cerceaux, un jongleur de classe mondiale venant d’Amérique du Sud, et bien d’autres artistes donneront des spectacles au centre-ville.

Le Festival international de peinture de rue à Moncton est prévu pour le week-end de la Fête du Nouveau-Brunswick, du 5 au 7 août. Des artistes de la craie 2D et 3D d’Amérique du Nord et des artistes locaux des Maritimes y participeront. Pendant trois jours, ils réaliseront des peintures géantes autour de la rue Canada et de l’ovale Ian Fowler, près du Centre Avenir. Ces deux festivals qui sont présentés par Moncton Centre-Ville, en partenariat avec la Ville de Moncton, comprendront aussi une scène musicale avec des artistes locaux et des activités familiales.