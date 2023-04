La nouvelle création de DansEncorps éblouit par sa beauté

Saluée par une vibrante ovation, la première de la nouvelle création de DansEncorps, Le corps en 4 saisons, traverse le cycle de la vie pour se conclure dans la joie, comme tout a commencé. Il se dégage de ce spectacle pluridisciplinaire un profond sentiment de plénitude.

«L’été, la naissance, la graine craquée, le rêve ou l’idée manifestée, une volonté d’apparaître, de se présenter, de vivre…» C’est sur la poésie de Georgette LeBlanc que s’ouvre cette ode à la vie créée par la chorégraphe Chantal Cadieux, sur la musique de Jean-François Mallet. Le compositeur nous offre en quelque sorte sa version acadienne des quatre saisons de Vivaldi.

Cinq musiciens (clarinette, violon, alto et violoncelles) de l’Ensemble Tutta Musica et cinq interprètes, ainsi que la petite Manita Nadeau, incarnent cette œuvre conjuguant danse, théâtre, poésie et projections visuelles. Un ravissement pour les yeux et les oreilles.

Une bonne foule a assisté à cette première au Théâtre Capitol à Moncton vendredi. À l’issue de la représentation, les commentaires des spectateurs étaient élogieux, soulignant la qualité professionnelle de la production.

«C’est très joli, très délicat et créatif, mais en même temps profond avec un symbolisme. […] La fusion du mouvement avec tous les décors et l’environnement visuel, c’est vraiment complet. La qualité de la danse est excellente», a exprimé l’artiste de la danse, Lee Saunders qui a assisté au spectacle.

C’est un spectacle ludique plein de candeur. Conçu en plusieurs tableaux, il fait un parallèle entre les saisons de la vie et celles de la nature. Les interprètes font corps avec les saisons. L’été représente l’enfance, l’automne, l’adolescence, l’hiver, l’âge adulte et le printemps, la floraison de la sagesse. Tout comme la nature qui change au fil des saisons, le corps se transforme par le temps et les émotions. L’auditoire composé de personnes de différents âges était captif.

«Je ne vois pas beaucoup de danse. C’est un art que je trouve intéressant. On voit le mouvement du corps qui nous fait vivre des choses. Ce n’est pas commun. J’apprivoise ça tranquillement. J’ai aimé le contraste entre les saisons et les émotions», a commenté une spectatrice, Annie Desjardins.

«C’est très beau et ça a maintenu l’attention de ma petite fille de six ans qui a été émerveillée par l’environnement visuel, les images et les projections sur le mur et le plancher», a souligné une autre spectatrice, Alicia Drisdelle.

Chantal Baudouin dans le spectacle Le Corps en 4 Saisons. – Gracieuseté: Annie-France Noël Olivia Pedneault-Doucet, Sabrina Dupuis et Chantal Baudouin dans le spectacle Le Corps en 4 Saisons. – Gracieuseté: Annie-France Noël Olivia Pedneault-Doucet et Manita Nadeau dans le spectacle Le Corps en 4 Saisons. – Gracieuseté: Annie-France Noël

Des solos, des duos, des trios et des numéros d’ensemble avec plusieurs portés composent cette chorégraphie qui à certains moments s’apparente au ballet, avec ses envolées et sa légèreté. Il y a aussi des numéros plus acrobatiques où les interprètes forment de véritables sculptures humaines. Lorsque les mouvements sur scène sont retransmis sur le grand écran, c’est particulièrement efficace et prenant.

Chaque interprète est mise en lumière, notamment dans des solos d’une grande intensité. Je pense, entre autres, au solo de Chantal Baudouin dans sa robe blanche ou encore à la comédienne Danica Arsenault qui entonne un chant a capella. Cette création teintée parfois d’humour met en relief différentes thématiques: le rythme effréné de la vie, la beauté de la nature, les changements de saison, l’amour, l’amitié et les relations humaines.

«De cet humus, de ce sous terre, de ce lieu qui ne nous appartient pas, le printemps vert comme un diamant qui ne peut s’empêcher de briller…», ainsi apparaît le dernier segment du spectacle, sur les mots de Georgette LeBlanc.

Les costumes conçus par les interprètes chevronnées Sabrina et Roxanne Dupuis sont magnifiques. La distribution comprend également Olivia Pedneault-Doucet, une jeune artiste au talent très prometteur qui fera son entrée à l’École de danse contemporaine de Montréal. Ce spectacle a fait appel à plusieurs collaborateurs, dont Jonah Haché à la conception des projections et Étienne Boivin à la captation vidéo. Les éclairages sont de Tyler Andrew.