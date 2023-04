JP LeBlanc: assumer son blues

Le bluesman acadien JP LeBlanc rrenoue avec la langue de Molière avec de nouvelles compositions qu’il réunit dans un nouvel EP de trois chansons, Madame n’aime pas mon blues français, dont le premier extrait, Mon mois de mai, sera lancé ce mardi sur les ondes radiophoniques.

Mon mois de mai constitue une ballade blues acoustique mêlée de folk empreinte de tendresse. Un aspect douceur qui contraste avec les pickings endiablés que le bluesman arrache sur sa guitare – dans ce cas-ci sa dobro, avec laquelle il fait une sorte de pont avec son plus récent album complet, Late All Day, sorti en septembre 2021.

C’est peut-être parce qu’il ose davantage explorer que l’on voit ainsi JP LeBlanc se décliner en des tempos de plus en plus diversifiés. Il avait même tenté le reggae avec Mes amis d’ici, qui se retrouve sur son album francophone Le blues m’emporte. Or les thématiques qu’il emprunte aujourd’hui sont, dit-il, plus approfondies.

«Je vieillis, donc mon son devient de plus en plus mature, appuie JP LeBlanc. J’accorde plus de temps et d’énergie à la réflexion et à l’écriture de mes chansons.»

Le EP comprend aussi la chanson SOS Sophie, celle-là résolument ancrée dans un delta blues entraînant dans laquelle il est accompagné de Clinton Fernandes aux drums et de Marcel St-Cyr à la basse. JP LeBlanc reprend aussi une chanson de Francis Cabrel, Madame n’aime pas, elle-même reprise de Mama Don’t de JJ Cale, et qui donne le titre au mini-album. JP LeBlanc dit avoir ajouté les mots «mon blues français» au titre pour faire une sorte de pied de nez à celles et ceux qui trouvent curieux de l’entendre chanter du blues dans sa langue maternelle.

«Dans mon cas, il n’y a pas juste une madame qui m’a fait ce genre de commentaires; plein de monde trouve ça bizarre que je fasse du blues en français! Quand j’ai commencé avec mon premier album, c’était du blues plus classique et mon public était plus anglophone. Mais quand j’ai commencé à chanter à français, certaines personnes trouvaient que ça ne sonnait pas bien. Il y avait aussi mon accent qui posait parfois problème. J’ai choisi cette chanson-là comme un clin d’oeil à tout ça et pour dire que j’assume pleinement ce que je fais», mentionne JP LeBlanc d’un ton convaincu.

Une récente participation aux Festivals Acadiens et Créoles de Lafayette, en Louisiane, l’a également convaincu de reprendre la plume en français.

«En Louisiane, ç’a vraiment été comme une sorte de pèlerinage pour moi. Il y a parfois des événements dans ta vie qui changent ta perception des choses ou même ta direction. La première fois que ça m’est arrivé, c’était en 2004, à Grand-Pré, lors du Congrès mondial acadien. J’avoue que je n’étais pas trop fier de ma culture lorsque j’étais au secondaire. J’ai grandi dans une famille bilingue; on parlait français à la maison, mais on sentait que c’était moins bien vu à ce moment-là. À Grand-Pré, je me suis vraiment intéressé à notre culture et à notre histoire et c’est vraiment là que j’ai commencé à écrire pour mon album Le blues m’emporte, sorti en 2006», confie JP LeBlanc.

«Ç’a fait un peu la même chose quand je suis allé en Louisiane, poursuit-il. J’ai eu le même sentiment d’inspiration et je ne me suis jamais autant senti chez nous là-bas qu’ici chez moi. Tu commences à jaser avec du monde en demandant leurs noms de famille et tu te rends compte qu’il y a des liens ancestraux en commun. C’était vraiment spécial, en plus de jouer mon blues là-bas et de voir qu’ils aimaient ça, d’autant plus que c’est un peu ‘‘leur’’ musique.»

Un réveil pandémique

Avant de lancer Late All Day en 2021, JP LeBlanc avait cartonné avec ses deux précédents albums, Take Me Back en 2002 et Le blues m’emporte, sorti en 2006. Après, un long silence qui a duré plus une décennie et pendant laquelle il s’est réorienté vers le domaine de la finance et des affaires.

Le début de la pandémie de COVID-19, qui aura notamment causé l’annulation d’un voyage avec son épouse, a réveillé son instinct créatif qu’il croyait enfoui à jamais.

«J’ai eu un réveil (pendant la pandémie). Je me suis demandé ‘‘mais pourquoi j’ai arrêté de faire de la musique pendant toutes ces années?’’. La première semaine, je me suis mis à écrire, j’ai repris ma guitare et je ne pouvais plus arrêter. Il y a des gens qui ont construit des patios pendant la pandémie; moi je construisais de la musique! C’est comme si j’étais en mode rattrapage après toutes ces années sans en avoir fait; il fallait que je me remette dans le bain de nouveau, que je pratique la guitare, comme si tout était nouveau pour moi.»

Durant sa pause musicale, JP LeBlanc s’est aussi marié et est devenu père d’une petite fille qui a aujourd’hui 11 ans et qui ne connaissait presque rien de sa vie d’avant.

«Ma fille ne m’avait jamais vu sur scène, ni même entendu. On n’écoute pas mes albums à la maison. Elle savait que j’avais fait de la musique par le passé, mais elle n’avait aucune idée de ce qu’était ma carrière réellement. C’est pour ça qu’aujourd’hui, je tiens à ce que ma fille et ma femme fassent partie de mes projets futurs. Je veux les emmener avec moi là-dedans. Récemment, dans quelques festivals au Québec, j’ai justement amené ma fille avec moi; elle s’amusait en arrière-scène, elle voyait les autres musiciens, elle prenait des photos. C’était vraiment super.»

Le EP Madame n’aime pas mon blues français sera disponible en ligne par le biais des différentes plateformes numériques au cours de la semaine prochaine. Le vidéoclip de Mon mois de mai est déjà disponible sur Youtube.

JP LeBlanc prévoit par ailleurs lancer un nouvel album francophone complet au cours de 2024, dans lesquels il mélangera blues et rock avec des soupçon de folk et de cajun, nous révèle-t-il.

Le bluesman acadien sera en spectacle le 19 avril, à 20h, à l’Hôtel Delta de Fredericton, et le 20 avril, également à 20h, à la Salle Denis-Richard de Petit-Rocher.

Un élan en partie grâce aux réseaux sociaux

Maintenant que le blues l’emporte à nouveau, JP LeBlanc compte poursuivre sur l’élan de son album Late All Day ainsi que celui des rencontres qu’il a faits sur les réseaux sociaux au cours des dernières années.

«Mes Facebook lives que je faisais à la maison durant la pandémie m’ont permis de rejoindre un public plus large. Je n’en revenais pas du nombre de vues que je recevais au début! J’ai notamment fait un clip avec mon chien et j’ai reçu quelque chose comme 330 000 vues; je me suis demandé ‘‘qu’est-ce qui se passe?!’’», lâche JP LeBlanc en ajoutant avoir noué des contacts pourraient donner naissance à des collaborations outre-Atlantique dans un avenir plus ou moins rapproché.

«Quand je regarde les métadonnées de mes réseaux sociaux, il y a environ un tiers de mon public qui provient de la France et là-bas, il y a au-dessus de 250 festivals de blues; donc il y a un marché à aller chercher là c’est certain. Ça, c’est sans compter la Suisse ou la Belgique où il y a aussi beaucoup d’événements», note-t-il, en avouant qu’il ne savait rien des médias sociaux avant 2020.