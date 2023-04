Salebarbes prépare un nouvel album de compositions originales

Après avoir reçu des certifications or pour leurs deux premiers albums, le groupe Salebarbes se lance dans la création d’un troisième opus entièrement fait de compositions originales. Musique d’inspiration cajun et chansons festives figurent au menu de cette nouvelle offrande qui devrait paraître vers la fin de l’été.

Le quintette est actuellement en studio à Valcourt au Québec afin de compléter la production de ce nouvel album qui n’a pas encore de titre.

Les deux premiers disques se sont vendus à plus de 40 000 exemplaires chacun et l’annonce de la nouvelle tournée suscite déjà beaucoup d’enthousiasme. Ils ont le vent dans les voiles. L’accomplissement est d’autant plus impressionnant sachant que les ventes d’albums font face à une baisse généralisée dans l’industrie, souligne George Belliveau. Il se dit très touché.

«Il y en a beaucoup de ces albums-là qui ont été vendus à nos spectacles. Il faut donner le crédit à nos fans qui viennent nous voir à nos spectacles et qui s’en vont avec nos albums. On était agréablement surpris de savoir que non seulement Live au Pas Perdus était certifié or, mais que Gin à l’eau salée qui est notre dernier album qu’on a fait séparément pendant la pandémie a aussi reçu cette certification.»

Après avoir donné plus de 125 concerts en 2022, la formation a décidé de prendre un temps d’arrêt pour concocter une nouvelle collection de chansons. C’est la première fois qu’ils enregistrent un album en studio tous ensemble. Le premier disque a été enregistré en spectacle et le second à distance. En se retirant au Studio B-12, à Valcourt, cela leur permet de se concentrer sur la création des chansons et la production du disque.

«C’est vraiment une place super pour la création parce qu’il n’y a pas beaucoup de distractions. C’est la première fois qu’on enregistre un album ensemble en studio et c’est aussi le premier avec toutes des chansons originales. Il y avait beaucoup de défis dans ces deux choses-là.»

La production avance très bien. Pour composer les pièces, chacun arrive en studio avec des idées de chansons, certaines étant plus avancées que d’autres, pour ensuite les compléter ensemble.

«Le fil conducteur est que c’est un album, je dirais, très dansant. Avec l’énergie qu’on donne sur la scène dans les théâtres ou dans les festivals, la musique qui se danse, énergétique, c’est pas mal ça qu’on fait le mieux. En tenant ça dans ces couleurs-là, ça nous donne la chance d’écrire des textes qui ne sont pas nécessairement de gros textes sérieux qui changent le monde. Il y a aussi des textes des fois comiques.»

Ce nouveau projet est à peu près dans les mêmes couleurs que celles des quatre compositions originales sur Gin à l’eau salée, souligne Georges Belliveau.

«Il y a une inspiration cajun et du country qui s’installe par les petits. Ça continue dans cette veine-là, un peu comme Good Lord […]. On a plus tendance à être sur le country que sur le rock. Il y a quand même une touche d’énergie qui pourrait être identifiée un peu comme du rockabilly.»

Bien que la production du disque et la composition soient vraiment un effort collectif, ils ont choisi de confier la réalisation et le mixage du disque à Éloi Painchaud. «C’est vraiment le fun parce qu’on est en confiance avec Éloi. Ce n’est pas son premier album.»

En studio, ils sont entourés de collaborateurs, dont Denis Savage, mixeur sonore attitré de Céline Dion.