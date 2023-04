Budget fédéral: vive déception chez les diffuseurs de spectacle

L’abolition imminente du financement supplémentaire de 8 millions $ au Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) inquiète profondément la directrice du Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS), Jacinthe Comeau. Celle-ci estime que cette diminution aura un impact sur les ressources humaines, la programmation de spectacles et sur les activités de la FrancoFête en Acadie.

Trois grands réseaux de diffuseurs de spectacle de la francophonie canadienne dont RADARTS, ainsi que l’Association des théâtres francophones du Canada ont partagé un communiqué mercredi afin d’exprimer leur profonde déception à la suite du dépôt du budget fédéral, le 28 mars. Ces organismes qui alertent les autorités gouvernementales sur la situation du secteur des arts de la scène depuis plusieurs mois déplorent le manque de plan pour la croissance du milieu.

Cet hiver, les organismes de diffusion de concert avec CAPACOA (Association canadienne des organismes artistiques) ont lancé une campagne de sensibilisation sur l’avenir du spectacle. Ceux-ci ont recommandé fortement au gouvernement fédéral de reconduire cette enveloppe supplémentaire de 8 millions $ au FCPA, en place depuis 2019, voire même de l’augmenter. Or, ce financement arrive à échéance le 31 mars 2024 et tout porte à croire qu’il ne sera pas renouvelé, ce qui a été confirmé à l’Acadie Nouvelle par une porte-parole du ministère du Patrimoine canadien. Les volets de financement réguliers demeurent, mais sans enveloppe supplémentaire. La porte-parole a assuré que le ministère demeure à l’écoute du secteur.. Le FCPA est le seul programme qui finance directement les diffuseurs, précise Jacinthe Comeau.

RADARTS qui regroupe 35 diffuseurs membres (grand public) en Atlantique a déjà reçu un avis du FCPA l’informant d’une diminution de 20% de son financement de base pour 2024-2025, ce qui aura des conséquences sur son budget de fonctionnement.

«On est en manque criant de ressources humaines. Ça nous amène à essayer de diversifier notre financement, mais je dirais que chacun de nos organismes est déjà à capacité maximale à ce niveau. C’est très inquiétant.»

Selon Mme Comeau, cette diminution entraînera probablement des pertes d’emploi, de motivation et de capacité de présenter des spectacles dans les communautés.

Avec une réduction de 20%, la directrice imagine aussi que la FrancoFête sera affectée. Le nombre d’activités, la durée et la capacité d’accueil de l’événement devront probablement être revus à la baisse. La FrancoFête constitue le seul marché francophone des arts de la scène en Atlantique.

Des chiffres alarmants

Jacinthe Comeau rappelle que le secteur du spectacle peine encore à se remettre de la pandémie. D’après les chiffres fournis par CAPACOA pour l’ensemble du pays, 28% des amateurs de spectacles ne sont toujours pas retournés en salle, le PIB du spectacle sur scène demeure à 10,7% d’une reprise complète et le coût de la vie a augmenté de 12,5% en trois ans. En Atlantique, la situation est semblable, sinon pire, mentionne la directrice.

«La relance est très difficile. Les publics ne sont pas au rendez-vous. La participation à des gros spectacles avec des têtes d’affiche ça fonctionne, mais quand on vient à présenter des artistes un peu moins connus, là c’est difficile d’amener les publics en salle.»

Les signataires du communiqué soulignent que les fonds supplémentaires de 8 millions $ leur ont permis de survivre et de poursuivre leur mission depuis 2019.

«Nos membres sont des chaînons essentiels de la culture qui sont très souvent peu considérés, voire oubliés. Pourtant, si le secteur de la diffusion s’écroule, c’est toute la chaîne des arts et de la culture qui s’affaiblit. Ce sont nos communautés qui n’auront plus d’accès aux arts et à la culture. Ce sont nos artistes et nos travailleurs culturels qui n’auront plus de revenus.»

Un problème en Atlantique

Jacinthe Comeau salue les quelques initiatives positives annoncées pour le milieu culturel, telles que le soutien au programme Développement des communautés par les arts et le patrimoine, le plan d’action pour les langues officielles et l’appui aux grands événements et festivals.

«Si on soutient les gros événements, c’est bien, les gens en ont soif, mais ce n’est pas durable, c’est ponctuel. Quand on pense à une année complète pour faire vibrer nos communautés, ça ne se fait pas avec un festival qui dure deux semaines. Les diffuseurs de saisons n’ont pas été soutenus pour continuer à faire vibrer leur communauté.»

Les diffuseurs francophones de l’Atlantique font face à un autre défi; seulement 20% d’entre eux sont soutenus par le FCPA, note la directrice. Et pourtant, les diffuseurs de l’Ontario et de l’Ouest reçoivent du financement de ce fonds. D’après Mme Comeau, il y a véritablement une problématique en Atlantique.

«Il y a un manque de ressources pour rédiger des demandes de financement, un manque de connaissance. J’ai déjà dressé le portrait des organismes qui pourraient être éligibles au FCPA. On travaille avec les directeurs pour faire avancer ce dossier-là.»

Les représentants des organismes de diffusion entendent poursuivre leurs démarches auprès des ministères fédéraux concernés et des députés afin de faire valoir leur cause.