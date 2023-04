Maxime McGraw, un Gars du Nord qui se sent dans son élément

Cela fait bientôt trois ans que Maxime McGraw est à la tête de la Société culturelle de Tracadilles à Tracadie et pour lui, c’est comme si le roulement à tambour battant de ses fonctions commençait tout juste à prendre forme. Arrivé comme adjoint à la direction générale en janvier 2020, il prend les rênes de l’organisme culturel quelques mois plus tard, en juillet, en pleine pandémie.

Encore aujourd’hui, peu de gens savent que le Gars du Nord Maxime McGraw est directeur général de la Société culturelle des Tracadilles. L’auteur-compositeur-interprète, qui est aussi l’une des quatre têtes d’affiche du quatuor formé également de Wilfred Le Bouthillier, Danny Boudreau et Nicolas Basque, mène à temps plein et avec succès sa carrière musicale depuis maintenant dix ans. Père de jeunes enfants, l’artiste confie qu’il a eu, un jour, l’envie de se poser davantage non loin de la maison. Quand une ouverture s’est présentée pour faire partie de l’organisation des Tracadilles, il a vu là l’occasion qu’il espérait.

«La Société culturelle des Tracadilles, c’est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et m’a beaucoup aidé dans ma carrière d’artiste. On dépend beaucoup de ces organismes-là pour travailler, donc c’est certain que pour moi, un organisme comme celui-là, ç’a joué un rôle important dans ma vie. C’était devenu plus difficile de partir en tournée à temps plein. J’ai donc profité de cette opportunité pour me lancer dans un autre univers qui était quand même semblable à celui que je connaissais déjà, mais qui me permettait de voir un autre côté du domaine artistique», souffle Maxime McGraw, qui nous a donné rendez-vous à la Salle J.-Armand-Lavoie, là où, il y a presque un mois jour pour jour, il avait enfilé sa casquette de Gars du Nord avec ses compères pour lancer leur album Les fils du père.

Le dg reconnaît que la pandémie-surprise de COVID-19 a frappé le monde des arts de plein fouet, pratiquement au moment où il prenait ses fonctions. Or il dit avoir profité de ce temps d’arrêt forcé pour bien assimiler son rôle.

«La pandémie m’a en fait permis d’apprendre comme il faut le ‘’métier’’ de dg et de voir c’était vraiment quoi le poste comme tel. Il y a eu ce positif-là où ç’a été vraiment calme en termes d’activités et où j’ai pu étudier ce qui avait été fait avant et approfondir les dossiers en cours.»

Les spectacles et autres manifestations culturelles ont depuis repris et Maxime McGraw a des journées chargées. Il mentionne toutefois à plus d’une reprise au cours de l’entrevue être très bien entouré, entre autres de Gaёtan DesRoches comme adjoint à la direction ainsi que de Théo Brideau à la direction technique. Remplir les salles à nouveau constitue toutefois un «beau» défi depuis le retour à la normalité.

«Nous sommes dans une réalité où nous sortons d’une pandémie et où il faut réhabituer les gens à sortir voir des spectacles et fréquenter de nouveau les salles. Je pense que nous sommes tous un petit peu coupables, parce que pendant la pandémie, on s’est trouvé des nouveaux hobbies, les gens cuisinent… On ne sort plus de la maison comme on le faisait auparavant. Je pense qu’il y a un travail à faire de ce côté-là», note Maxime McGraw.

La Société culturelle des Tracadilles ne manque pas d’idées pour ce faire, ajoute-t-il tout de go.

«Nous avons de beaux projets à présenter à notre public, renchérit-il, que ce soit en chanson, en humour, ou encore l’organisation d’ateliers sur divers sujets. Nous avons aussi de beaux partenariats avec, entre autres, le Gala de la chanson de Caraquet, le Salon du livre de la Péninsule acadienne et plusieurs autres.»

D’ailleurs, la programmation estivale qui sera annoncée au cours des prochaines semaines comprendra entre autres le retour en juillet des Brasseux de micro, série de spectacles ayant pignon sur rue à la brasserie des Brasseux d’la Côte, de même que des Jeudis plein air en juillet et en août, à l’extérieur du Marché Centre-Ville de Tracadie.

Le directeur général de la Société culturelle des Tracadilles nous glisse également une bonne nouvelle: le festival Moisson d’ART sera de retour «en force» cet automne, promet-il, après trois années d’absence.

Un travail qui lui ressemble

Bien qu’il ait beaucoup appris depuis qu’il est en poste à la Société culturelle des Tracadilles, Maxime McGraw assure que ce travail lui convient parfaitement.

«C’est un gros travail; c’est à temps plein, mais c’est tellement proche de ce que je fais comme artiste que je ne le ressens pas toujours comme étant du travail. Nous sommes une belle équipe; c’est le fun de travailler ensemble. Il n’y a pas d’égo dans l’équipe et on travaille vraiment pour offrir la meilleure expérience possible à notre public», souligne-t-il avec un large sourire.

De plus, travailler derrière la scène en plus de s’y retrouver devant lui permet, selon lui, d’adopter une approche différente dans sa gestion événementielle.

«Je pense que j’apporte un peu ce que je vis en tant qu’artiste, en me présentant notamment à la réception des autres artistes, comment les accueillir. Je partage donc mes connaissances comme membre de l’industrie musicale et artistique depuis les dix dernières années.»

Maxime McGraw vante également la variété des infrastructures que lui et son équipe chapeautent: la Salle J.-Armand-Lavoie, qui peut accueillir quelque 500 personnes, la Salle Berthe-Fauteux au 3e de l’Académie Sainte-Famille qui est dotée d’une centaine de sièges, ainsi que la Galerie Nuance 3, qui présente des expositions à l’année.

«J’ai vraiment découvert les arts visuels grâce à la Société culturelle, s’enthousiasme Maxime McGraw. J’avais déjà visité des expositions par le passé, mais ce n’était pas nécessairement une forme d’art qui me parlait, si tu veux. En étant responsable de la galerie d’art et en côtoyant les artistes visuels, j’ai appris à aimer ça, et aujourd’hui je me rends compte que c’est moi qui a le plus hâte au vernissage, qui a hâte d’ouvrir le rideau pour aller voir l’oeuvre qui s’y cache derrière… Voir le travail que tous ces artistes mettent dans leurs œuvres, je trouve ça impressionnant.»

Et croit-il pouvoir tenir la route longtemps en menant de front à la fois ses occupations comme dg et comme Gars du Nord? Maxime McGraw est sûr que oui.

«Encore là, j’ai une bonne équipe qui me permet aussi de mener mes activités avec Les Gars du Nord. Beaucoup de travail peut être fait à distance aussi. Je suis chanceux d’être épaulé par des gars comme Gaёtan (DesRoches) et Théo (Brideau) qui vont s’assurer de la top qualité des événements que nous présentons même si je suis occupé ailleurs», atteste le dg nordique.