Sylvie Boulianne, un premier album qui retourne aux sources

Issue d’une grande famille musicale, Sylvie Boulianne est la seule de son clan qui ne possédait pas encore d’album à son actif. L’auteure-compositrice-interprète native de la Baie Sainte-Marie offre son tout premier effort aux accents folk, teinté de pop, mettant en relief sa voix et des mélodies accrocheuses.

Intitulé Des fois c’est moi, son micro album rassemble six compositions originales. L’écriture s’est étendue sur plusieurs années depuis 2016. Celle qui a fait des études en chant classique à l’Université de Moncton et qu’on a pu voir sur scène avec l’Atelier d’opéra a pris le temps de peaufiner ses chansons avant de sortir de l’ombre.

«Je n’avais pas vraiment confiance dans ce que j’écrivais parce que je me disais que mon français n’était pas assez bon. J’avais point beaucoup de références féminines néo-écossaises. Ça m’a donné un peu plus de confiance en moi quand j’ai vu Lisa LeBlanc et les Hay Babies sortir des trucs, mais des femmes qui chantaient dans mon accent c’était rare», a-t-elle raconté.

Après ses études, elle a vécu à Vancouver puis à Montréal, espérant y développer une carrière artistique. Ironiquement, c’est en revenant s’établir à Clare en Nouvelle-Écosse, en 2020, que les choses ont commencé à se mettre en place.

«C’est drôle parce que j’ai déménagé à Montréal avec l’espoir de commencer une carrière musicale, mais il a fallu que je retourne aux sources pour vraiment la commencer.»

À Clare, elle s’est alors associée à Jacques Blinn (Cy, P’tit Belliveau, Peanut Butter Sunday), avec qui elle a étudié à l’université. Il venait de terminer la construction de son studio à la Baie Sainte-Marie et il l’a invitée à produire son album. Le musicien d’expérience signe les arrangements, la réalisation en plus de jouer tous les instruments sur l’album.

«Tout est tombé un peu magiquement pour que ça se réalise», a exprimé la chanteuse maintenant établie à Moncton.

Le résultat est solide et prometteur pour cette nouvelle venue dans le paysage musical.

Ses inspirations

Dans ses chansons, elle s’inspire de moments de sa vie comme son arrivée à Montréal où elle confie avoir vécu un choc, de ses relations, de sa famille et de la nature. Tout comme sa musique, ses textes sont fortement influencés par la mer et les grands espaces de sa région natale.

C’est par la voix, son instrument principal, qu’elle imagine les mélodies de ses chansons. «Quand j’ai des mélodies, je les chante. En travaillant avec Jacques, il a su jouer ce que j’entendais.»

Ses influences musicales lui viennent d’artistes comme Joni Mitchell, Paul Simon et de groupes traditionnels acadiens de la Baie Sainte-Marie. Elle a grandi en écoutant son père, l’auteur-compositeur-interprète Blou (Patrice Boulianne) qui compte de nombreux albums à sa collection.

Lors de ses spectacles de lancements, elle sera accompagnée de toute sa famille: son père, sa mère Claire Comeau, sa sœur Justine Boulianne, son frère Guyaume Boulianne, en plus de Jacques Blinn et de Marie-Julie Bourque. Le public aura donc droit à des spectacles de la famille Boulianne.

«Je me considère chanceuse d’avoir pu grandir dans une famille de musiciens parce que ça crée des moments spéciaux. Je peux les faire participer dans mes lancements et je ne pense pas que je voudrais faire ça avec personne d’autre parce que c’est vraiment spécial de partager ça avec eux.»

Pour Sylvie Boulianne, la sortie de cet album est un rêve qui se réalise. Dans chacune de ses chansons, on retrouve une petite part de sa vie.

La pièce titre témoigne du chemin parcouru et que malgré les doutes ou les déceptions, «il y a toujours espoir que ça devienne mieux.»

Elle espère que ce premier opus lui ouvrira des portes pour développer sa carrière musicale. Déjà quelques concerts sont annoncés pour l’été. Des spectacles de lancement ont lieu à Moncton (jeudi), Halifax (samedi) et Clare (dimanche).

Le lancement à Moncton se tient au Laundromat Espresso Bar ce jeudi 20 avril à compter de 20h. Toute sa famille sera présente pour l’accompagner dans ce spectacle. Son disque sort officiellement le 21 avril.