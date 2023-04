Shediac: place à la relève en cinéma

Vingt-cinq oeuvres réalisées par plus de 300 jeunes sont à l’affiche du 9e Festival de films étudiants CinéRelève à Shediac. Les organisateurs profitent du retour de l’événement en personne pour inaugurer le Centre d’excellence en art médiatique (CEAM) à la Polyvalente Louis-J.-Robichaud.

Depuis son entrée en service, le CEAM a largement contribué à la formation en cinéma et au développement de divers projets, assure son directeur général Jean-Pierre Desmarais.

Doté d’un studio de 1440 pieds carrés avec un fond vert de 37 pieds sur 19 pieds, le CEAM n’a rien à envier aux autres établissements du genre dans l’industrie cinématographique, mentionne le directeur général qui œuvre dans le domaine du cinéma depuis de nombreuses années.

Les studios fond vert permettent notamment de créer des effets spéciaux et des environnements visuels. À ce jour, près de 140 000$ ont été investis dans les infrastructures et l’achat d’équipement spécialisé.

«Juste pour éclairer le fond vert, ce sont des éclairages DEL, et il y en a pour 22 500$.»

En plus des élèves qui l’utilisent pour leurs projets, la communauté artistique est invitée à louer l’espace pour ses productions en cinéma et en vidéo. D’après le directeur général, une quinzaine de projets ont été tournés dans le studio depuis ses débuts en octobre 2020. La bonne nouvelle est que depuis janvier 2023, un cours d’initiation à l’art cinématographique a été mis sur pied avec le feu vert du ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick.

«On donne un cours quotidien d’une heure en initiation au cinéma. On passe par l’histoire du cinéma jusqu’à aujourd’hui.»

Le cours aborde, entre autres, les échelles de plan, la profondeur de champ et l’importance des couleurs.

«C’est incroyable comme cours, j’aurais adoré avoir ça à leur âge.»

Le cours est donné par l’enseignant Rémi Robichaud, un grand amateur de cinéma et vice-président de Ciné-Relève.

En ayant un grand fond vert, les élèves bénéficient de plus de mobilité qu’une toile verte de 8 pieds sur 8 pieds comme il en existe habituellement dans les écoles.

«Dans le studio, on peut courir devant le fond vert, marcher sur de bonnes distances, on peut avoir un groupe très large de personnes qui se retrouvent devant le fond vert en même temps. Ça nous permet d’aller un peu plus loin dans ce que les élèves ont comme imagination pour leur film et d’avoir une expérience plus concrète, complète et plus large du métier.»

En soulignant l’inauguration du CEAM, les responsables espèrent ainsi faire connaître davantage le studio auprès des producteurs de cinéma et de la communauté artistique de l’Atlantique.

«Le gros avantage pour toute la communauté artistique qui aurait besoin de ce genre de studio là, c’est qu’ils n’ont pas besoin de se déplacer à Montréal et payer des fortunes pour louer un studio», a ajouté M. Desmarais.

– Gracieuseté Divers projets ont été tournés au studio fond vert du Centre d'excellence en art médiatique (CEAM) à la Polyvalente Louis-J.-Robichaud. – Gracieuseté

Des films d’ici et d’ailleurs

Des films de tous les genres réalisés par des jeunes de niveau primaire, secondaire, collégial et universitaire sont présentés à CinéRelève jusqu’à dimanche. Le festival se déroule principalement à l’auditorium de l’école Louis-J.-Robichaud et au CEAM.

Des œuvres ont été réalisées par des groupes de plusieurs élèves et des classes, faisant en sorte que ce sont 348 étudiants qui ont participé à la production de ces films. La sélection propose neuf films de l’Europe, dix productions du Québec, une œuvre de l’Ontario et seulement cinq réalisations du Nouveau-Brunswick.

«Nous avons un gros effort à faire pour faire connaître le festival et encourager nos jeunes à créer et à réaliser leurs projets pour les soumettre au festival.»

Des prix seront remis dans différentes catégories lors de la clôture du festival ce dimanche.