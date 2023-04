Des sorcières à l’université

Rares sont encore les bandes dessinées publiées en Acadie. Pour la bédéiste acadienne Camille Perron-Cormier qui sort son premier livre SOS Sorcières, la magie n’est jamais très loin.

«C’est un rêve devenu réalité!», déclare Camille Perron-Cormier qui travaille sur ce projet de bande dessinée depuis plus de six ans. L’autrice et dessinatrice de la région de Moncton qui œuvre dans le domaine de l’illustration jeunesse depuis de nombreuses années a créé des bandes dessinées notamment pour le webzine Corpuscule, mais elle n’avait jamais encore publié de livre de BD.

Pas évident d’être une sorcière en 2023. C’est un peu ce que vit une étudiante universitaire Andréa dans cette histoire de société occulte contemporaine. Ce projet qui tourne autour de la société secrète des sorcières de Willbrook, Crapaud et romarin, est né pendant ses études universitaires en bande dessinée à Gatineau. Depuis, l’histoire a pris de l’ampleur pour devenir une série.

Le premier volume de la série Crapaud et romarin raconte l’histoire d’Andréa qui entame sa première année universitaire dans la ville fictive de Willbrook dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, à quelques heures de chez elle. En arrivant à la résidence, Andréa étant plutôt timide cherche une façon de prendre sa place. Elle fait la rencontre d’Élaine et Sybil du club Crapaud et romarin qui vont aider la jeune femme dans sa quête. Elle apprendra alors qu’elle est aussi une sorcière et qu’elle possède des pouvoirs lui permettant de guérir les arbres malades.

Camille Perron-Cormier aime les histoires qui ont quelque chose de magique. En plongeant dans le monde des sorcières, cela lui permet d’explorer différents scénarios.

«J’aime beaucoup le rôle narratif d’une sorcière. Ça peut aller vraiment dans beaucoup de directions. Je voulais écrire une histoire à propos d’un petit club, d’une société secrète de sorcières. Il y a le côté secret et de trouver des gens avec qui t’as quelque chose en commun, pour développer ça dans un monde moderne.»

Elle tenait à ce que l’histoire reflète l’esprit, l’atmosphère et la vie sociale du sud-est du Nouveau-Brunswick, comme en témoignent les dialogues en chiac dans le livre. Elle aborde des thèmes liés au féminisme, à la sororité, à l’amitié et à la solitude. Ces femmes ont toutes des personnalités singulières, des dons particuliers et un profil magique différent.

Les prochains volumes de la série développeront davantage ces différents aspects, mentionne l’autrice qui envisage de publier trois autres tomes au cours des prochaines années.

Une fois que la maison d’édition lui a donné le feu vert, elle s’est lancée dans le travail de façon plus concrète. Elle a commencé par dessiner les personnages pour ensuite développer le scénario qui a été réécrit plusieurs fois. Depuis la première version du scénario, l’histoire a beaucoup évolué, confie la bédéiste.

«Il y a eu le découpage à savoir ce qu’on met dans les cases et ce qu’il y aura comme dessin et le travail sur les dialogues.»

Les dessins ont été réalisés au pinceau à l’encre puis retouchés à l’ordinateur. Aux dessins en noir et blanc, elle a ajouté des touches de couleurs, symbolisant ainsi l’aspect magique du récit. Elle fait remarquer que ces couleurs sont aussi associées aux personnages. Camille Perron-Cormier admet que créer une bande dessinée est un très long processus exigeant de la patience, de la persévérance et le souci du détail. Malgré les moments de doutes, elle est très fière de son travail.

Passionnée de dessin depuis qu’elle est toute jeune, elle lit énormément de bandes dessinées depuis ses premiers albums de Mafalda de Quino. Elle est fascinée de voir comment ce genre littéraire a évolué et qu’il est devenu mondial. Elle s’intéresse tout particulièrement à des autrices de bande dessinée comme Pénélope Bagieu (Série Les culottées) et Mirion Malle (C’est comme ça que je disparais).

Camille Perron-Cormier sera au Salon du livre d’Edmundston samedi et dimanche en séance de signatures. Sa bande dessinée vient tout juste de paraître aux Éditions Bouton d’or Acadie.