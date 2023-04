La poésie s’invite à l’ouverture du 24e Festival Frye

Une bonne foule s’est déplacée à la Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen à Moncton, vendredi soir, pour assister au coup d’envoi du 24e Festival Frye, sous le signe de la poésie. L’ouverture du grand rendez-vous littéraire bilingue a été marquée par le retour du poète flyé Paul Bossé qui a été le premier à assurer ce rôle en 2005.

Cette fois, Paul Bossé partage son rôle avec l’auteur anglophone Drew Lavigne, jumelant ainsi leurs nouvelles fonctions de poètes lauréats de la Ville de Moncton pour les deux prochaines années. Le poète acadien s’estime privilégié de pouvoir assumer à nouveau ce rôle dans une formule bonifiée.

«En ajoutant la Ville de Moncton, pour moi, c’est une raison pour laquelle je voulais le refaire. Le fait que la Ville embarque, on dirait que ça donne plus d’opportunités. Ma semaine de poète officiel ne se termine donc pas à la fin du Frye.»

Sur un ton ludique, sans prétention, avec un certain sens du spectacle, Paul Bossé a livré ses poèmes. Des oeuvres inédites et quelques mots de Northrop Frye, sur la musique de Denis Surette et Sébastien Michaud. Pour l’auteur de Moncton, le poète, aussi marginal qu’il peut être, constitue un travail nécessaire pour le bien de l’humanité.

«Des fois, je me compare un peu aux moines qui recopiaient les livres. C’est un travail de minutie, de patience et de passion, mais aussi c’est un travail nécessaire parce que sinon on va retourner au barbarisme», a exprimé le poète qui se désole devant la montée de la droite et des mouvements de désinformation.

Il participe à plusieurs activités au cours des dix jours du festival, dont l’incontournable Frye Jam. Celui qui animera la Soirée Prélude mettant en vedette de jeunes auteurs du Nouveau-Brunswick salue la relève en poésie.

«Je trouve que c’est très encourageant. […] Il y a vraiment comme une nouvelle gang qui est en train de publier, ils sont très allumés et ils écrivent vraiment bien.»

La directrice générale du Festival Frye, Ariane Savoie, constate que le comité de programmation a été séduit par davantage d’ouvrages de poésie cette année.

«Mon interprétation est que la poésie devient de plus en plus accessible alors que c’était un genre plutôt opaque dans le passé. On sent que la façon de communiquer sur les plateformes, l’usage de langue est en train de se transformer vers des formes brèves, un peu plus saccadées et des styles concis et figurés et je pense que la poésie répond bien à ça.»

Donner vie aux livres

L’esprit était à la fête pendant le lancement. Au Festival, lire est une activité collective, a soulevé la présidente de l’événement, Chantal Thériault. Quarante auteurs du Canada, des États-Unis et de la France participent à une soixantaine d’activités. Si on inclut les activités dans les communautés et les écoles, ce sont près d’une centaine d’événements qui sont offerts pendant le festival, a précisé la directrice générale Ariane Savoie.

«On est très heureux, les auteurs commencent à arriver. On est fébrile. Tout est en place. On a déjà eu nos premiers événements. On continue la soirée sur un ton festif.»

Une variété d’écrivains dans une diversité de genres littéraires convergent vers le Grand Moncton. Ariane Savoie note que la notion d’intériorité ressort dans les livres cette année, avec des thèmes comme la guérison, l’identité et l’immigration.

«On sent que les gros enjeux internationaux des dernières années transparaissent dans les publications.»

La directrice souhaiterait offrir davantage de littérature de genre comme la science-fiction dans les années futures.

Pour cette première soirée, les festivaliers ont pu assister aussi au vernissage de l’exposition du projet annuel Épistola. Deux duos d’écrivains invités au festival et d’artistes visuels de l’Atelier d’estampe Imago ont réalisé ce projet de création par correspondance. Les auteurs Charlotte Biron (Jardin radio) et Jon Claytor ont été jumelés aux artistes Alisa Arsenault et Pat Joy. L’exposition est présentée au rez-de-chaussée du Centre culturel Aberdeen jusqu’au 26 mai. Le Festival Frye se poursuit jusqu’au 30 avril.