Festival de musique baroque de Lamèque: week-end chez Jean-Sébastien Bach

La 47e édition du Festival international de musique baroque de Lamèque aura tout, annonce-t-on, d’un week-end chez Jean-Sébastien Bach.

Le festival, qui aura lieu les 27, 28 et 29 juillet à l’Île-de-Lamèque, sera, en effet, largement consacré au célèbre compositeur allemand, non sans raison, a expliqué le président de l’événement, Jean-René Noël, vendredi matin, à Lamèque, à l’occasion du lancement de la programmation 2023.

Jean-Sébastien Bach est à ce point indissociable de la musique baroque, a fait remarquer M. Noël, que l’année de son décès (1750) clôt pour plusieurs la fin de la période baroque.

Les œuvres chorales du prolifique compositeur seront chantées lors du concert Hallelujah, le 27 juillet. Le lendemain, en soirée, c’est le goût prononcé du musicien pour le chocolat – oui… le chocolat! – qui sera le thème central du «concert sucré» Sweet.

À cette époque, l’Europe découvrait les délices du cacao, et il appert que «J.S. Bach n’était pas du tout hostile à ces plaisirs quelque peu exotiques», peut-on lire dans le site Internet du festival.

Pour conclure le festival, les organisateurs offriront le concert Magnificat!, qui devait être présenté en 2020. Le concert abordera trois œuvres: le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, le Magnificat de son fils (Carl Philip Emanuel Bach) et une autre pièce de ce dernier, la cantate Heilig.

Essentiellement des chants bibliques, ces pièces seront données par quatre solistes, dont la soprano Nathalie Paulin, le contre-ténor Leandro Marziotte, le ténor Philippe Gagné et le baryton-basse, Dion Mazerolle.

Ce soir-là, une cinquantaine de chanteurs et musiciens les accompagneront sur scène, dont Le Chœur de la Mission Saint-Charles, qui compte à lui seul une trentaine de voix.

Un concert de guitares (au moins une dizaine, promet-on), «un voyage à travers les époques, du médiéval à la musique nouvelle», un récital de pièces pour clavecin devraient, entre autres, ajouter à ces moments particuliers.

Vincent Lauzer, le directeur artistique du festival a participé à l’annonce par vidéoconférence, de même que le chef invité, Matthias Maute, la cantatrice Nathalie Paulin et le consul général de France, M. Johan Schitterer.

Mathieu Duguay, retenu à l’extérieur, n’a pu assister au lancement.

Lancement de la programmation 2023 du Festival international de musique baroque de Lamèque. Au lutrin, le président du conseil d’administration du Festival, Jean-René Noël. En vidéoconférence, Vincent Lauzer, directeur artistique du Festival. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché Lancement de la programmation 2023 du Festival international de musique baroque de Lamèque. Au lutrin, le président du conseil d’administration du Festival, Jean-René Noël, présente la toile qui servira de « signature visuelle » au festival 2023. Cette oeuvre sans nom a été créée par Louise LeBlanc, de Shediac Bridge. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Contre vents et marées

Jean-René Noël a indiqué que si le festival se porte bien, il n’y a pas si longtemps, on est venu bien près de chanter son requiem.

«En 2013, le Festival n’avait plus d’argent, s’est-il rappelé. Les coffres étaient vides et on avait même débranché le téléphone. On pensait qu’on était arrivé au bout du chemin.»

Des gens de la communauté, dont Elphège et Réal Chiasson, auraient sonné le réveil. «Non! Lamèque ne peut pas perdre son festival de musique baroque!», auraient-ils lancé. M. Noël reconnaît aujourd’hui que le festival s’est relevé, mais rien n’est acquis.

«Il faut faire preuve de résilience. La bataille n’est jamais gagnée. Cette année, on a perdu des subventions.»

D’autre part, le festival, a-t-il repris, semble défier toute logique. Il est organisé dans un milieu rural, loin des grands centres. M. Noël a d’ailleurs répété une réflexion de Margaret McCain, grande donatrice et «amie» du festival.

«Si on faisait une étude de faisabilité pour déterminer le meilleur endroit pour tenir un festival de musique de renommée internationale, Lamèque n’aurait probablement pas sorti en tête de liste.»

«Quelle est la recette magique de Lamèque?», a repris le président.

«L’appui de la communauté!»