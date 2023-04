Plasticose ou l’impact du plastique dans notre environnement

Avec sa nouvelle exposition Plasticose, Paul André Babin met en relief l’impact du plastique sur la santé de la planète et de l’humanité. L’artiste de Shediac Cape espère que ses œuvres éveilleront les consciences sur l’urgence de recycler et de réduire notre consommation de produits emballés.

Dix tableaux aux couleurs vibrantes composent cette exposition présentée à la Galerie ARTcadienne du Carrefour Beausoleil à Miramichi.

Cette nouvelle série d’œuvres constitue une suite au projet qu’il a présenté au Centre communautaire Samuel-de-Champlain à Saint-Jean. Ce projet qui a commencé à prendre forme à partir d’une collection de bouchons de liège est né de ses préoccupations environnementales.

«Disons que ça fait au-dessus de 30 ans que moi, mes amis et ma famille, on collectionne des bouchons de liège. Quand j’ai commencé à faire le tri, je me suis aperçu que j’avais des bouchons de champagne, des bouchons de plastique et toutes sortes de choses.»

Dans un souci de recyclage, il a décidé de réutiliser ces bouchons, dont certains sont synthétiques, pour créer des œuvres percutantes suscitant une réflexion sur la pollution.

«Comme on le sait, il y a un gros problème sur la planète avec le plastique. J’ai pensé mettre les bouchons de plastique en évidence.»

Une oeuvre de la série Plasticose de Paul André Babin. – Gracieuseté Une oeuvre de la série Plasticose de Paul André Babin. – Gracieuseté

Des chiffres inquiétants

L’artiste cite quelques statistiques alarmantes sur le plastique. Entre 2000 et 2019, la production mondiale a doublé pour atteindre 450 millions de tonnes par an. Cinquante-sept pour cent de cette production n’est pas recyclable et seulement 9% de ce 43% recyclable est réutilisé.

Chaque année, 700 millions de bouteilles sont jetées ou abandonnées dans la nature et chaque minute l’équivalent d’un camion rempli d’emballages est déversé dans l’océan.

Des particules de plastique ont été détectées dans l’air, note l’artiste. L’ingestion de matière plastique cause chez des oiseaux marins une nouvelle maladie appelée plasticose. Ce problème sérieux inquiète vivement l’artiste qui a eu envie d’apporter sa contribution afin de sensibiliser la population à ce phénomène.

«Le plastique est partout, je me dis qu’il faut quand même être conscient et faire un effort pour essayer de réduire, de réutiliser et de recycler. L’éducation est un élément important là-dedans», a exprimé Paul André Babin qui constate ce problème tous les jours dans son environnement.

Pour créer cette série, il a mélangé de la résine avec des pigments, de l’acrylique et autres peintures. «L’application en plusieurs couches crée une réflexion et une transparence un peu comme une fenêtre», souligne-t-il.

Avec le liège ayant des propriétés de flottaison, il a créé des formes de poissons, d’oiseaux marins et de bateaux.

Rassembler

Paul André Babin rappelle que l’art rassemble. Le fait d’en parler peut justement contribuer à conscientiser les gens et faire évoluer les comportements.

«L’exposition est un lieu de rassemblement pour la discussion […]. On travaille tout seul dans notre studio, mais quand on sort et qu’on expose, c’est là que c’est la partie la plus intéressante, qu’on reçoit des commentaires et que notre art peut provoquer des discussions.»

Avant d’entrer dans son atelier pour entreprendre un projet pictural, il a toujours un concept et une idée de départ. La résine est à la fois un matériau fascinant et exigeant.

«Le défi numéro un c’est qu’avec la résine, il y a une réaction chimique et on a 15 minutes pour jouer avec ça avant que ça prenne. Il y a un contexte d’urgence, c’est un peu comme le phénomène de la plasticose, il y a une urgence. Il faut produire vite. T’as pas le temps d’y penser deux fois.»

Il réalise ses œuvres en plusieurs étapes. C’est un long processus pouvant nécessiter parfois jusqu’à un mois de travail. Il est heureux d’exposer ses œuvres à Miramichi, une région où il n’avait pas exposé depuis longtemps. Le vernissage se tient le 28 avril à 19h. L’exposition est en montre jusqu’au 5 juin.