Festival Frye: la poète Léa Doucet et les blues de l’amour

Léa Doucet lance un premier recueil de poésie autour de l’amour. Se détournant du romantisme, Ciel de tuiles arpente les relations amoureuses du début de la vingtaine avec ses hauts et ses bas, ses déceptions et ses infortunes.

«Ce n’est pas le premier grand amour, mais juste comme un désenchantement par rapport aux relations, frapper des murs et essayer de passer au travers.»

Inspirée par ses expériences personnelles, elle laisse aussi beaucoup de place à l’imaginaire et à la fiction dans ce recueil qui traverse différents états amoureux plus ou moins heureux.

«Je pense qu’il y a différentes lectures qui peuvent être faites aussi parce que des fois, il va y avoir différents destinataires, mais ils peuvent être confondus aussi», a expliqué la poète originaire de Bathurst, établie à Moncton.

Bachelière en littérature de l’Université de Moncton, Léa Doucet rêvait depuis longtemps de publier un premier ouvrage. C’est donc un grand rêve qui se réalise pour l’autrice qui partage son temps entre l’écriture et la suppléance dans les écoles primaires. Ses poèmes ont été écrits depuis 2018.

«Une fois que j’ai su que mes poèmes allaient devenir un livre, j’ai pu travailler avec Émilie Turmel (directrice littéraire aux Éditions Perce-Neige). On a fait un travail pour peaufiner ce que j’avais.»

Le thème de l’amour lui est venu un peu naturellement. Ses lectures, ses rencontres et ses cours de création littéraire sont tout autant de sources d’inspiration. «Je suis influencée par ce que je lis et ce que je vis.»

Le bleu revient dans quelques-uns de ses textes. «Si ce livre était une couleur, il serait probablement bleu, comme la mer… ou comme le ciel sur les pochettes de certains albums de Lana Del Rey», dit-on dans la présentation du livre. Période artistique, couleur du ciel, de la mer, des yeux ou encore déprime passagère, le bleu évoque bien des choses, souvent reprises par les artistes et les poètes.

«Il y a beaucoup de clins d’oeil dans le livre à d’autres poètes, à des écrivains et à de la musique.»

Dans sa poésie aérienne, épurée, chaque mot résonne. Voici un extrait de Sans rancune: «J’imagine que tu vas rencontrer une fille qui fait du vélo et cultive un jardin sans maladresse, tandis que moi je continuerai à fabriquer des casse-têtes que personne veut résoudre.»

Ciel de tuiles de Léa Doucet publié aux Éditions Perce-Neige. – Gracieuseté Léa Doucet lance un premier recueil Ciel de tuiles. – Gracieuseté: Élisa Peter

Liste d’écoute

Pour le lancement de Ciel de tuiles, Léa Doucet propose une liste d’écoute de dix chansons qu’elle aime ayant une connexion plus ou moins évidente avec le livre. Ces titres évoquent des thématiques du recueil. Dans cette liste, on retrouve, entre autres, des chansons de Lisa LeBlanc, Jean Leloup, Taylor Swift, Lana del Rey et Bon Iver. Ce sont des paroles qui l’ont marquée. Ayant déjà travaillé dans une station de radio, elle aime créer des listes d’écoute, comme bien des gens.

«Ce n’est pas nécessairement pour l’écouter en même temps qu’on lit le recueil. Je ne veux pas trop en demander au lecteur. Mais si ça leur tente de l’écouter après l’avoir lu, juste pour rester un peu dans cette ambiance-là selon moi, ça donne un peu les mêmes sentiments que le livre.»

L’autrice a déjà un deuxième recueil en chantier qui continue sur la même lancée. La forme poétique lui va bien, en raison de sa forme courte, fragmentée, même si elle estime qu’il y a une certaine vulnérabilité en poésie.

«J’ai hâte de voir la réception. C’est quelque chose qui me stresse un peu. Si quelqu’un qui ne me connaît pas est capable de voir une histoire qui se trame à travers les différents textes», a confié la poète qui fera sa première lecture publique au lancement mardi soir.

Lors de l’événement, cinq nouveautés en poésie, théâtre et roman des Éditions Perce-Neige seront lancées, dont le troisième recueil de poésie, mélanine méduse, de Jonathan Roy. Le poète de Caraquet sonde à nouveau la société de consommation et de faux-semblants, et convoque la figure plastique de la mélamine, matériau jetable symbole du désastre écologique actuel et à venir. Les auteurs présenteront des lectures accompagnées en musique de Christine Melanson. L’événement se tient ce mardi 25 avril à compter de 17h30. Sébastien Bérubé, Herménégilde Chiasson et Guillaume Lavoie liront aussi des extraits de leur livre.