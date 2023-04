La photographe américaine Melinda Blauvelt n’a jamais oublié Brantville

Si depuis 50 ans, la photographe américaine Melinda Blauvelt a parcouru le monde, elle n’a jamais oublié les gens de Brantville et la famille Thibodeau. Elle se réjouit de présenter son exposition sur ce village de la Péninsule acadienne au Musée des beaux-arts Beaverbrook à Fredericton, à quelques heures de la communauté qui l’a accueillie comme l’une des siennes dans les années 1970.

«Quand je suis arrivée à l’exposition le jour du vernissage au Musée des beaux-arts Beaverbrook, j’ai suggéré que ma famille Thibodeau arrive quelques minutes avant. Quand j’ai ouvert la porte du Musée, ils étaient 40 amis de Brantville qui m’attendaient et même s’il y avait une tempête de neige. C’était un vernissage merveilleux!», a exprimé la photographe en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Celle qui vit maintenant sur la côte du Rhode Island considère que cette collection appartient aussi aux Thibodeau qu’elle considère comme sa deuxième famille.

L’accueil a été tellement chaleureux, se souvient-elle. La photographe a redécouvert ses images 50 ans après les avoir prises, plusieurs négatifs n’ayant jamais été imprimés. C’est en effectuant des recherches sur son travail passé, pendant la pandémie, qu’elle a eu envie de mettre en lumière cette collection. Ce projet a été réalisé en 1972 alors qu’elle était bénévole pour la Québec Labrador Mission Foundation. Elle venait de terminer sa première année de maîtrise en photographie à l’Université Yale. Fortement inspirée par le travail de son mentor Walker Evans, elle a eu envie à son tour d’utiliser une caméra 4 par 5.

«J’ai acheté une caméra large format et il fallait que je décide où faire les photos et j’avais entendu parler de la Québec Labrador Mission Foundation qui durant l’été prenait un groupe d’étudiants américains pour les placer dans les villages sur la côte Est et j’étais une de ces étudiantes et notre job était d’organiser un camp d’été pour les enfants dans le village.»

Comme elle comprenait et parlait un peu le français, ils ont décidé de l’envoyer dans une communauté acadienne. Elle n’avait jamais mis les pieds au Nouveau-Brunswick. Toute sa vie, elle a été fascinée par le Canada. C’est ainsi qu’elle a débarqué avec deux autres étudiantes chez les Thibodeau à Brantville. Ulysse Thibodeau était pêcheur en plus de travailler dans l’industrie du bois.

«Ils (Ulysse et Jeannette) étaient jeunes, vibrants et généreux. Le premier matin, ils nous ont servi des assiettes pleines de homard, nous déjeunions avec eux tous les jours et ils nous ont inclus dans leur souper, leurs nombreux pique-niques. […] et dans toutes leurs activités. Nous avons senti qu’on faisait partie non seulement de la famille, mais de tout le village. Ça a été une expérience merveilleuse.»

Quand elle ne travaillait pas au camp, elle prenait des photos avec son appareil large format. Un long processus qui exige de la patience, de la collaboration et un échange avec les sujets. Les enfants sont excellents et très imaginatifs, note-t-elle.

«Je dormais au second étage et durant la nuit, j’allais dans le garde-robe au rez-de-chaussée ou dans la salle de bain et je changeais mes films. Je n’ai pas vu mes photos avant de retourner au Connecticut. Une chance, tous les films étaient en bonne condition. La plupart de mes photos ont été prises dans la maison ou à l’extérieur de la maison des Thibodeau.»

Carmella Savoie dans sa cuisine à Brantville. Cette photo fait partie de la collection de Melinda Blauvelt exposée au Musée des beaux-arts Beaverbrook. – Gracieuseté Les jumeaux Yvan et Yvette Savoie de Brantville. Une photo de Melinda Blauvelt exposée au Musée des beaux-arts Beaverbrook. – Gracieuseté Une photo de Melinda Blauvelt de la collection sur Brantville exposée au Musée des beaux-arts Beavebrook. – Gracieuseté La photographe Melinda Blauvelt en compagnie d’une enfant à Brantville en 1972. – Gracieuseté

Le visage d’un village

Son intérêt premier est de photographier les gens ou des scènes qui témoignent de la présence humaine. Elle est retournée à quelques reprises chez les Thibodeau après 1972. Elle demeurait ouverte à tout ce qu’elle observait.

«Les photographies auraient été différentes si je n’étais pas restée chez eux parce que j’avais une occasion réellement unique de connaître ces gens et de les regarder vivre tous les jours.»

Après avoir mis la main sur les photos, on l’a encouragée à les partager avec la famille et sur les réseaux sociaux. L’ancien éditeur du magazine LIFE, Bill Shapiro, a parlé aussi de ses oeuvres. Dans l’espoir de les exposer au Nouveau-Brunswick, elle a envoyé quelques photos au Musée des beaux-arts Beaverbrook qui lui ont répondu favorablement pour monter rapidement une exposition. Le projet a pris alors une tout autre dimension. Elle prépare également une monographie sur ce projet avec un éditeur de Londres qui devrait être publiée à l’automne.

Herménégilde Chiasson qui signe un texte sur son travail mentionne que ces images lui rappellent son village natal de Saint-Simon. «Saint-Simon, comme Brantville à l’époque, avait une population de 1000 habitants qui ne voulaient pas qu’on les identifie comme pauvres, illettrés ou vivant en dehors du monde moderne. Dans ces conditions, il faut faire preuve d’une patience étonnante pour obtenir la confiance et la permission d’approcher ses sujets. C’est sans doute l’une des grandes réussites des documents visuels rapportés par Blauvelt.»

L’exposition est en montre jusqu’au 28 mai.