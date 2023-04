L’exposition Brantville au Musée des beaux-arts Beaverbrook ravive des souvenirs chez les Thibodeau

L’exposition de photographies sur Brantville prises dans les années 1970 ont profondément ému la famille Thibodeau. «Ce sont de beaux souvenirs. Ça me fait chaud au coeur. Je me dis que nous avons été chanceux», a confié l’aînée du clan Janice Nelson.

Avec son exposition Brantville présentée au Musée des beaux-arts Beavebrook, la photographe américaine Melinda Blauvelt brosse non seulement le portrait d’un village de la Péninsule acadienne dans une période économique difficile, mais de l’esprit communautaire et de solidarité qui y régnait. Dans leur petite maison de trois chambres, le couple Thibodeau et leurs trois enfants ont accueilli Melinda Blauvelt et deux autres étudiantes américaines Sally et Cindy, à l’été 1972. Jamais ils n’auraient imaginé que cette expérience fasse l’objet d’une grande exposition au musée des beaux-arts de la province 50 ans plus tard.

Ulysse et Jeannette Thibodeau ont reçu les étudiantes à bras ouvert, même si au départ ce n’était pas prévu qu’elles habitent dans leur maison.

«On était heureux et la maison était ouverte à n’importe qui. Tout le monde était bienvenu, si on avait de quoi à manger on le divisait dans tout le groupe», a raconté Jeannette Thibodeau qui demeure toujours à Brantville.

Pendant son séjour et lors de voyages subséquents jusqu’en 1974, la photographe a capté sur pellicule la vie des gens du village. En voyant l’exposition, la mère de famille qui a célébré en janvier son 80e anniversaire a été touchée. «Ça rappelait bien des souvenirs surtout les souvenirs de mon mari parce qu’il est décédé. Des bons et des beaux souvenirs», a-t-elle exprimé la voix nouée par l’émotion.

Dans la famille, on surnommait affectueusement la photographe, Lindy, qui est rapidement devenue une grande sœur pour les trois enfants. «Je les traitais comme mes propres enfants. Quand on allait quelque part, on les amenait avec nous.»

Même si les Américaines parlaient très peu français, tout le monde se comprenait, assure Janice Nelson qui était alors âgée de 6 ans. En aucun temps, elles n’ont senti qu’elles étaient des étrangères.

La photographe Melinda Blauvelt en compagnie d’une enfant à Brantville en 1972. – Gracieuseté Un groupe d’enfants de Brantville tirée de la collection de Melinda Blauvelt exposée au Musée des beaux-arts Beaverbrook. – Gracieuseté

Voyage dans le passé

En regardant les photos, Janice Nelson fait un retour dans le passé.

«Je sais que la plupart des jeunes maintenant qui vont regarder ces photos, vont penser, mon dieu qu’ils étaient pauvres. Je peux te dire qu’en grandissant j’ai jamais eu le sentiment qu’on était pauvre. On était riche en fait. […] Quand j’ai vu les photos, ma mère souriant main dans la main avec sa best chum et de voir les voisins, la famille et les amis, c’était vraiment émouvant.»

Nathalie Thibodeau Pépin qui avait 4 ans en 1972 se souvient que lorsque Melinda Blauvelt les prenait en photo, c’était fait de façon naturelle, presque banale. Même si c’était une période difficile, les photos dégagent ce sentiment de liberté, estime-t-elle. Ils n’avaient peut-être pas grand-chose, mais ils avaient l’amour et la liberté.

«Nos souvenirs pour nous, c’était la plage, les riches ne pouvaient pas avoir une belle enfance comme nous, on était libre… Ces photos sont nos souvenirs d’enfance. Ça nous ramène là», a affirmé Nathalie Thibodeau Pépin.

La famille acadienne a toujours maintenu le contact avec la photographe qui demeure aux États-Unis. Ils ont même visité la ferme familiale de Melinda Blauvelt au Massachusetts et fait un tour d’hélicoptère avec le père de la photographe.

«Au vernissage, ça faisait presque 50 ans qu’on ne l’avait pas vue, mais elle est restée la même. Je me souviens de son odeur, je pense que c’est sa crème solaire qu’elle mettait l’été. Chaque fois que je sentais cette crème solaire, ça me ramène à Lindy.»

Le père de la famille, Ulysse Thibodeau, est décédé en 2011. Même si la cadette de la famille, Nadia Thibodeau, n’avait jamais rencontré la photographe, elle avait l’impression de la connaître, tellement ses parents et ses soeurs en parlaient. Chaque été, elle leur envoyait des boîtes de vêtements. Pour la citoyenne de Brantville, cette exposition constitue un cadeau précieux offert à la communauté.

Dans leur environnement

Quarante-deux photographies en noir et blanc composent l’exposition au Musée des beaux-arts Beaverbrook. On y voit des enfants, des adultes, des adolescents dans leur maison, leur cuisine, à l’extérieur, dans leur vie quotidienne. Le commissaire de l’exposition au Musée, John Leroux, souligne la sensibilité et le respect que Melinda Blauvelt a eu à l’égard des citoyens de Brantville.

«Ce n’est pas vraiment formel. Ils sont dans leur environnement. Il y a beaucoup de confiance entre les sujets et la photographe. C’est vraiment quelque chose de remarquable surtout dans ce temps-là où il n’y avait pas beaucoup de caméras et de photographes professionnels.»

«Pour moi, c’est une collection merveilleuse et ça représente d’une manière presque parfaite cette époque au Nouveau-Brunswick surtout dans la Péninsule acadienne qui vivait des changements sociaux. Ça indique aussi des valeurs de communauté, de support, de la famille et d’amitié.»

Photographe de renom, Mme Blauvelt a enseigné à Harvard et ses photographies se trouvent dans des musées importants aux États-Unis.

Elle a été fortement inspirée par le travail de Walker Evans (un des photographes les plus importants du 20e siècle) qui a été son mentor à l’Université Yale au Connecticut. Mme Blauvelt a été marquée, entre autres, par son travail dans les régions très pauvres du sud des États-Unis dans les années 1930.