Fascinant dialogue entre deux nations à la Galerie d’art Bernard-Jean de Caraquet

Jusqu’au 20 mai, la Galerie d’art Bernard-Jean, située au Centre culturel de Caraquet, présente une exposition-duo des artistes acadien Mathieu Boucher Côté et mi’kmaq Gordon Sparks réunis sous le thème Lieux de passage et territoires occupés par les uns et les autres. Entre les formes rectangulaires et triangulaires tridimensionnelles de l’un et les masques traditionnels de l’autre, s’installe un dialogue fascinant constituant la pierre angulaire de l’exhibition et s’ouvrant à la fois sur le passé des deux nations et sur leur présente cohabitation.

L’exposition sous l’égide du Centre d’artistes Constellation bleue résulte d’une résidence de création à laquelle ont participé Mathieu Boucher Côté et Gordon Sparks, en août 2021.

«Gordon Sparks logeait au studio de résidence d’artistes au CCNB de Caraquet et moi à ce moment-là, j’enseignais le cours de créativité et innovation dans une classe tout près. Pendant cette résidence-là, il a fait son premier masque, mais il a pu aussi rencontrer les étudiants de ma classe qui provenaient d’un peu partout, dont d’Afrique et de la Chine, et échanger avec eux sur la tradition des masques puis les inviter à collaborer à la création de sa première oeuvre. Sa soeur, Rose, est aussi venue faire des chants sacrés. Ç’a vraiment été une belle discussion», souligne Mathieu Boucher Côté, architecte de profession natif de Québec et résidant dans la Péninsule acadienne depuis près de 10 ans.

À la suite de cette première rencontre, les deux artistes ont travaillé ensemble et parallèlement en décortiquant la thématique proposée.

Originaire de la Première Nation de Pabineau en Nouvelle-Écosse, Gordon Sparks a sculpté pendant trois semaines sous l’estrade du Musée Acadien de Caraquet, alors que Mathieu Boucher Côté s’est inspiré de nombreuses entrevues qu’il a réalisées avec son comparse ainsi que plusieurs autres citoyens acadiens ou immigrants afin d’imaginer son installation.

«Son approche (à Gordon Sparks) m’a beaucoup inspiré, que ce soit au niveau de la transmission orale du savoir et des traditions ainsi que de la communication entre mes formes en trois dimensions. C’est pour ça qu’à la galerie, elles sont disposées un peu de manière circulaire et qu’elles évoquent Caraquet comme un lieu d’échanges entre les premiers Européens qui y ont débarqué et les peuples mic-macs. Par extension, ça fait aussi allusion à l’immigration et comment tout ça peut cohabiter ensemble», explique Mathieu Boucher Côté.

Gordon Sparks et Mathieu Boucher Coté présentent leur exposition conjointe jusqu’au 20 mai, à la Galerie d’art Bernard-Jean de Caraquet. – Gracieuseté

À la Galerie Bernard-Jean, nous retrouvons donc deux masques de Gordon Sparks sous le titre Wabanaki – Le peuple de l’aurore, de même que les formes en contreplaqué gravées de représentations cartographiques au laser de Mathieu Boucher Côté sous le thème Histoires partagées – Ou comment rencontrer l’autre à travers une représentation polyédrique du fractionnement territorial.

«C’est comme si les deux masques faisaient partie du cercle généré par mes formes. C’est un peu une façon d’inviter les Mi’kmaqs à cette discussion-là aussi», précise Mathieu Boucher Côté.

L’exposition renferme également un volet sonore qui permet d’entendre les témoignages, souvent en langue étrangères, tirées des entrevues réalisées au cours de la résidence artistique.

Mathieu Boucher Côté espère que l’exposition, en montre pour encore un peu moins de quatre semaines, incitera les visiteurs à la réflexion sur la cohabitation des peuples présents sur le territoire de Caraquet et des environs.