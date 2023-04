Le rappeur Jono, voix montante de la scène hip-hop acadienne

Figure montante de la scène hip-hop en Acadie, Jono qui représentera le Nouveau-Brunswick en chanson aux IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa entend contribuer à l’essor du rap en français dans les Maritimes.

Les projets se multiplient pour l’artiste originaire de Lamèque, établi à Moncton, qui célèbre le 1er anniversaire de la sortie de son album Party Chenous qu’il espère produire en vinyle. Si la scène hip-hop anglophone est bien développée dans les Maritimes, il reste que du côté francophone et acadien c’est encore marginal, note Jonathan Haché alias Jono. L’auteur-compositeur-interprète a trouvé sa voie, celle du rap en français. Poète dans l’âme, le rappeur a toujours été passionné d’écriture.

«J’ai toujours été un peu poète, mais on dirait que dans le système scolaire, c’était un peu gênant d’écrire. Arrivé au secondaire, j’ai découvert le hip-hop et j’ai commencé à écrire beaucoup plus dans ce style-là. En Acadie, on avait Radio Radio et quelques autres artistes qui font du hip-hop et je voulais, si je peux, ouvrir les yeux aux gens à ce genre de musique en le faisant en français», a raconté l’artiste qui souhaite contribuer à cette culture de manière positive.

En avril 2022, il a lancé son premier album Party Chenous qu’il a mis quatre années à peaufiner. Il vient de lancer une campagne de sociofinancement pour graver cette collection de sept chansons sur vinyle rouge. Ce sera une édition limitée de 100 exemplaires.

«Party Chenous on l’a écrit pour que ce soit ‘‘timeless’’. J’appelle cet album un classique acadien.»

Un an plus tard, l’album inspiré par les fêtes de fin de semaine et la vie du rappeur s’écoute encore très bien. Il a collaboré avec plusieurs artistes qui ont oeuvré aux tables tournantes ou à la production. On retrouve notamment le percussionniste Martin Daigle, le rappeur Le Jafar, DJ Metaphysik et le producteur suédois B.B.Z. Darney.

«Il a vraiment aidé à compléter le projet surtout quand j’arrivais dans des chansons où je ne savais plus comment m’enligner. Il a pu donner de la variété pour amener l’album en vie.»

Le rappeur Jono en compagnie de Metaphysik en spectacle. – Gracieuseté: Ethan Labillois. Le rappeur Jono envisage de produire un vinyle de son album Party Chenous. – Gracieuseté

Partager sa musique avec le monde

La vie de Jono a évolué, étant maintenant père d’une petite fille. Party Chenous, spécialement la dernière chanson de l’album, Enjoyez la Day, reflète cette transition où il s’est fixé de nouveaux objectifs.

«J’ai reçu un diagnostic de diabète de type 1 et j’avais un emploi qui ne me satisfaisait pas. L’album est un peu à propos de ça, d’en vouloir plus pour soi-même, de se pousser et d’évoluer», a partagé le rappeur âgé de 27 ans qui apprécie encore les moments passés en famille ou avec les amis.

En 2021, il a décidé de retourner aux études au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick en administration des affaires, concentration marketing. Tout comme beaucoup de rappeurs dans le monde, Jonathan Haché s’intéresse aussi à l’aspect affaires et production de la musique.

«C’est très important de comprendre la business. Je suis encore dans mes débuts et j’apprends tous les jours et j’espère redonner ce côté-là pour que les artistes puissent créer.»

Depuis un an, il sent que le vent tourne et que plusieurs portes s’ouvrent devant lui. Au concours CCNB sur scène, il a été le choix du Gala de la chanson de Caraquet, ce qui lui permettra de participer aux ateliers de formation à la fin mai.

Jono se sent très honoré d’avoir été choisi pour représenter la province aux Jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 28 juillet au 6 août dans la capitale de la République démocratique du Congo.

Une sélection qui valorise son travail de façon concrète, estime-t-il. Il prépare un spectacle pour l’événement avec la collaboration de Gabriel Malenfant de Radio Radio.