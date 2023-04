Cédric Thériault: la virtuosité au bout des doigts

À l’issue de son récital de fin de baccalauréat au théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook, le guitariste Cédric Thériault se sentait flotter devant l’auditoire qui l’a salué par une vibrante ovation. Musicien d’exception à l’avenir très prometteur, l’artiste originaire de Grand-Sault confie vivre son rêve tous les jours.

«Je pense que le rêve se vit chaque jour quand on joue», a exprimé le guitariste aux multiples talents en entrevue après son récital.

Le finissant en musique qui ne laisse rien au hasard a choisi cette salle de Memramcook en raison de son acoustique et de son histoire. Son professeur Michel Cardin le compare à de grands interprètes internationaux et canadiens qu’il a connus. À son arrivée au baccalauréat en musique à l’Université de Moncton, il y a quatre ans, il avait déjà l’air d’un finissant, souligne le professeur. Il jouait comme un étudiant au niveau de la maîtrise.

«Sa maturité musicale est vraiment exceptionnelle, elle est comme en avance sur pas mal tout le monde. D’habitude au niveau du bac, on exécute convenablement une pièce en faisant attention de jouer tout à peu près comme il faut pis c’est déjà beaucoup, mais avoir le sens du phrasé, de la respiration entre les phrases, le sens dramatique, la profondeur, la perspective qu’il met […] Il fait partie d’une classe vraiment d’exception et ce n’est pas exagéré.»

Lauréat du premier prix au Festival national de musique du Canada à deux reprises, celui qui figure à la sélection de CBC des 30 jeunes musiciens classiques à surveiller, s’apprête à entamer un nouveau chapitre. En septembre, il entreprendra des études de maîtrise en musique classique probablement à Toronto ou Ottawa. Sa candidature a été acceptée dans plusieurs universités au pays.

Un programme intense

Pour son récital mercredi à Memramcook, il a offert un programme intense de haut niveau en choisissant des œuvres de différentes époques de compositeurs comme Astor Piazzola, Bach, Joaquin Rodrigo et Mauro Giuliani. Afin de rendre hommage au professeur et compositeur Richard Gibson qui part à la retraite, il a interprété cinq de ses compositions.

Cédric Thériault souligne que les pièces en musique classique peuvent nécessiter toute une vie à perfectionner.

Ne se souciant guère des honneurs, le musicien a une véritable passion pour la guitare. Il peut pratiquer jusqu’à 8 heures par jour, car le talent ne sert à rien sans le travail qui l’accompagne, assure-t-il.

«Je suis bien conscient que j’ai du talent, mais si je ne travaillais pas aussi fort, ça ne donnerait rien. Il faut être bien entouré aussi. Si je n’avais pas été entouré de professeurs à l’université, je n’aurais pas fini mon bac à cause qu’à l’école je savais que ce n’était pas ma place.»

Il n’aimait pas l’école, à l’exception de la musique. À l’Université, il a dû s’adapter aux études, raconte-t-il.

Le musicien a commencé à s’éveiller à la guitare très jeune en jouant au jeu vidéo Guitar Hero. Vers l’âge de 8 ans, il a reçu sa première guitare électrique. La première pièce qu’il a apprise est One du groupe Metallica, une véritable révélation pour le jeune musicien. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’il s’est tourné vers la musique classique en suivant des leçons avec le guitariste Bruno Jacques Pelletier à Edmundston.

Or il n’a jamais délaissé la musique populaire, étant le guitariste de deux groupes à Moncton, un de blues rock, jazz fusion et l’autre de métal. Les deux formations enregistreront des albums cet été. Le guitariste de 22 ans entend continuer ses études jusqu’au doctorat pour un jour, espère-t-il, enseigner à son tour à l’université tout en poursuivant sa carrière de musicien.

Cédric Thériault en concert au théâtre du Monument-Lefebvre. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Cédric Thériault en concert au théâtre du Monument-Lefebvre. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Cédric Thériault en entrevue au Café culturel du Monument-Lefebvre. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Un concours d’envergure

Cette fin de semaine, Cédric Thériault s’envole pour la Grèce où il participera à nouveau au concours du Festival de guitare d’Athènes.

«Je vais là pour rencontrer des guitaristes parce que les guitaristes qui vont là ce sont vraiment de bons musiciens et j’ai hâte d’avoir des cours avec eux. La compétition, je vais la faire et on va voir où ça va aller juste pour le fun.»

L’année dernière, il a reçu une mention honorable du jury. Selon Michel Cardin qui l’accompagne, c’est un bel exploit.

«La Grèce est un des pays où les jeunes guitaristes sont les plus forts au monde», a-t-il précisé.

Pendant toutes ses années d’enseignement, le professeur de guitare a vu passer quelques étudiants assez extraordinaires, mais à son avis, Cédric Thériault arrive en tête de peloton.

«C’est la construction de toute une vie. Il construit autant ses capacités techniques que son sens artistique. Son sens artistique a mûri depuis des années donc c’est quelque chose qui est déjà très fertile… Il mérite vraiment d’être suivi par le public acadien.»

Le guitariste participera aussi au Festival de musique de Moncton et donnera probablement quelques concerts cet été avant la rentrée universitaire.