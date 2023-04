Les finalistes du Gala de la chanson de Caraquet sont dévoilés

Les trois finalistes auteurs-compositeurs-interprètes du 54e Gala de la chanson de Caraquet sont maintenant connus. Myriam Thomas de la Péninsule acadienne, Jono de Moncton et le groupe Messe de Bathurst tenteront de décrocher les honneurs lors du gala qui se tiendra le 22 juillet.

Myriam Thomas, âgée de 19 ans, qui étudie en littérature et en arts visuels à l’Université de Moncton a été finaliste du concours Accros de la chanson en 2021 et réserviste au Gala de Caraquet l’année suivante. On qualifie son style de folklorique authentique bercé par le ukulélé.

Jono alias Jonathan Haché est un rappeur de Moncton qui compte déjà plusieurs prestations à son actif notamment au Festival Pop Montréal et au Festival 506 de Musique NB. Celui qui représentera le Nouveau-Brunswick en chanson aux prochains Jeux de la Francophonie à Kinshasa a sorti un premier album Party Chenous en 2022.

Le groupe Messe de Bathurst puise ses racines musicales dans le stoner rock et le psychédélique. Une musique pour faire danser, sauter, crier, suer et se sentir vivant, assurent les membres de ce trio.

Myriam Thomas finaliste dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. – Gracieuseté Jono finaliste dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. – Gracieuseté Le groupe Messe finaiste dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. – Gracieuseté

Un peu plus tôt cette semaine, la direction du gala a annoncé les finalistes dans la catégorie interprète. Il s’agit de Samantha Curry Haché de Néguac, de Sabrina Goupil de l’Ontario, originaire de la Péninsule acadienne, et de Vicky Haché d’Inkerman. Philippe Collin, Myriam Thomas et Anthony Robichaud, tous de la Péninsule acadienne, sont finalistes dans la catégorie chanson étoile.

Chloé Breault assumera la direction musicale du gala tandis que Katrine Noël des Hay Babies est la nouvelle directrice artistique de l’événement.