Nathalie Renault a retrouvé le goût de créer

Festival Jazz et Blues d’Edmundston (17 juin), Festival Blues d’la Baie de Petit-Rocher (29 juillet), Festival Voir Miscou et mourir (10 août), Festi-Jazz International de Rimouski au Québec le 1er septembre: la route sera belle et fructueuse pour Nathalie Renault qui, après un été 2022 consacré à la trame musicale des Belles-Soeurs à Caraquet, reprend son air (jazz) d’aller avec une fraîcheur renouvelée.

Mais pas que ça. Au cours de notre entretien téléphonique pendant lequel elle fait notamment le bilan de ses activités des dernières années, Nathalie Renault mentionne avec conviction avoir littéralement retrouvé le goût de créer. Lorsque nous lui faisons d’ailleurs remarquer que cela fait 14 ans que nous ne l’avons pas vue sur une nouvelle pochette de disque (son dernier opus étant le très jazzy-hop-la-vie La Chance, paru en 2009), elle s’éclate spontanément de rire.

«Ça fait-tu déjà longtemps comme ça?!», laisse tomber la jazzwoman qui, depuis son retour, il y a une dizaine d’années, dans sa Campbellton natale après avoir vécu près de 20 ans à Montréal, n’a pas beaucoup vu le temps passer.

Bien sûr Nathalie Renault a donné des spectacles çà et là et elle a ouvert son école de musique et de chant, l’Académie Nathalie Renault, qui présentera d’ailleurs son spectacle de fin d’année le 25 juin.

Mais la flamme de la création, celle qui est brûlante et irrésistible, n’était plus aussi ardente. À son retour en Acadie, l’auteure-compositrice-interprète acadienne a notamment pris soin de sa mère vieillissante. Elle n’avait cependant pas prévu que son retour à ses racines allait réveiller d’anciennes blessures, puis en guérir quelques-unes, ce qui l’a fondamentalement libérée de quelques démons, confie-t-elle en toute simplicité.

«Ç’a été une expérience incroyable et très enrichissante que de m’occuper de ma mère. Nous étions très éloignées l’une de l’autre depuis que je suis toute petite. Lorsque je suis revenue en Acadie, mon idée de départ c’était de m’établir à Moncton où j’ai quelques amis. Quand je suis allé visiter ma mère à Campbellton, j’ai passé un été avec elle et je devais repartir à l’automne. Mais quelque chose s’est passé entre elle et moi, une sorte de connexion qui nous a beaucoup rapprochées. Je ne suis donc plus repartie», souligne Nathalie Renault d’un ton paisible.

Entretemps, la petite blondinette célibataire depuis un long moment s’est rouverte à l’amour. Elle partage maintenant un peu de son quotidien avec le directeur artistique et général du Théâtre populaire d’Acadie (TPA), Allain Roy.

«J’avais fait ce choix de demeurer célibataire, car j’étais rendue à un point où j’avais peur des hommes. Quand Allain est arrivé dans ma vie, il a été très patient et il m’a vraiment prise comme je suis», souffle Nathalie Renault.

Et qui dit Allain Roy, en plus de TPA, dit aussi Belles-Soeurs, théâtre musical qui a connu un succès retentissant à l’été 2022 à Caraquet. Quand son amoureux lui a parlé pour la première fois du projet, Nathalie Renault avoue du bout des lèvres qu’elle l’a presque envoyé valser dans les fleurs!

«Je ne pensais pas du tout être capable de mener un tel projet sur le plan musical! Je n’arrêtais pas de lui dire qu’il y avait de bien meilleures musiciennes et directrices musicales que moi, comme Isabelle Thériault entre autres. C’est dire à quel point je n’avais pas confiance en moi! Mais comme pour le reste, Allain a pris son temps pour me convaincre et finalement, je m’y suis plongée. Ç’a été une expérience humaine et artistique formidable qui m’a beaucoup appris sur moi et sur mon art», déclare la musicienne.

Un mini-album

La mère de Nathalie Renault est décédée en janvier dernier. Les dernières années passées avec elle ont apaisé bien des tourments – elle parle aussi de la mort de son frère, fauché enfant par un chauffard ivre juste en face de la maison familiale et avec laquelle elle dit n’avoir fait la paix que tout récemment – et l’artiste s’est retrouvée avec plus de temps, en plus d’être désormais une amoureuse épanouie. Lentement, la création a commencé à montrer de nouveaux signes de vie.

«C’est sûr que j’ai plusieurs nouvelles chansons qui n’ont pas encore été endisquées, signale Nathalie Renault, mais c’est certain qu’avec ma mère, j’avais ‘‘les mains pleines’’, dans le bon sens du terme. Cette expérience avec elle a été un beau voyage, vraiment, mais depuis son départ, je me rends compte du temps et de l’espace que j’ai. Je crois aussi que rien n’arrive pour rien. J’ai noué des contacts et des amitiés avec mes différents musiciens sur scène au cours des dernières années et tout en guérissant les traumas de mon enfance, j’ai écrit une chanson sur mon frère, une autre sur mon père, une ‘‘à moi de moi’’ et une à ma mère évidemment. Il y avait du nettoyage qui se faisait à travers ces chansons-là.»

Et donc? Un projet d’album en vue? Oui, répond Nathalie Renault tout de go en allongeant le «i» avec un timbre de souris.

«En fait, je songe à un mini-album de cinq chansons. Cet automne, après mes spectacles estivaux, je vais emporter mon mini-studio avec moi à notre chalet, à mon amoureux et moi, et je vais me plonger dans cet espace qui s’ouvre à moi», dévoile-t-elle en toute candeur.

«Ça ne tournera pas juste autour de moi, avertit-elle. J’ai l’impression que mes chansons vont beaucoup incarner mon ressenti par rapport à tout ce que j’ai vécu ces dernières années et comment ç’a fait du bien (de panser des blessures). J’ai comme le goût de dire à la Terre entière ‘‘prenez des risques, allez vers des gens que vous aimez même si c’est difficile avec eux’’.»

«Il y a de la vie, et la sève s’est remise à couler», atteste Nathalie Renault.