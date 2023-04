Festival Frye: Alain Farah, chercheur de vérité

C’est dans sa propre vie que l’auteur de Mille secrets mille dangers, Alain Farah, ancre ses romans. Ainsi, cela lui permet de mieux

en comprendre les mystères et d’avancer comme être humain.

Si sa vie nourrit son écriture, c’est qu’il y a encore des mystères qui lui échappent.

«Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas de ma vie et de mes comportements, donc j’ai comme l’impression que ça me permet beaucoup d’avancer puis de devenir un être humain un petit peu plus conscient de qu’est-ce que ça implique de vivre comme être humain», a exprimé en entrevue l’écrivain québécois de passage au Festival Frye à Moncton.

Roman d’autofiction intense et passionnant, Mille secrets mille dangers, qui plonge dans une tourmente familiale, aborde des enjeux personnels et universels tels que l’immigration, la religion, l’argent, l’amitié, la douleur, la maladie et le deuil. Lauréat de plusieurs récompenses littéraires, dont le Prix du Gouverneur général du Canada 2022 et plus récemment le prix du Club des irrésistibles des bibliothèques de Montréal, ce roman a transformé la vie de l’auteur.

Professeur de littérature française à l’Université McGill, poète, essayiste et romancier, Alain Farah œuvre dans le milieu littéraire depuis vingt ans. Celui qui est devenu un universitaire presque par accident rêvait depuis longtemps d’écrire un livre qui irait à la rencontre d’un lectorat plus large. Il en avait presque fait le deuil jusqu’au jour où il a publié Mille secrets mille dangers qui est son troisième roman.

«C’est une chance que j’ai parce que je le vis à un âge où est-ce que j’avais même quasiment commencé à faire mon deuil de ça même si mon désir était beaucoup là […]. Et bizarrement pendant que j’avais ces réflexes de deuil, j’étais en train de faire le livre qui allait me permettre d’aller à la rencontre d’un plus grand lectorat.»

Une journée dans une vie…

L’originalité de ce récit réside notamment dans le fait qu’il se déroule sur une seule journée tout en voyageant dans le temps et dans différentes régions du monde. C’est le jour du mariage d’Alain, fils d’immigrants libanais d’Égypte et de Virginie dans la crypte de l’oratoire Saint-Joseph à Montréal. Tout le monde lui a dit que ça allait être la plus belle journée de sa vie, alors que tout ne se passe pas comme prévu. «C’est ça le mystère pour moi», soulève l’auteur.

Pendant cette journée, on découvre à la fois la vie du narrateur et le parcours des gens de sa famille et de son entourage comme son père, sa mère, son cousin Édouard, ses beaux-parents, sa grande amie Myriam.

«Je pense que Mille secrets mille dangers, c’est surtout l’histoire de deux jeunes hommes qui ne sont pas tout à fait des hommes capables de se retrouver dans le modèle d’homme qu’on donne à cette époque-là. Il y a Alain qui est un hyper sensible, mais qui dans le fond n’est pas capable d’être un homme fort et en santé, ça fait qu’il angoisse. Puis il y a Édouard qui lui, essaie d’être «tough» et costaud, mais qui n’a pas du tout le contrôle sur tout ce qui est de l’ordre financier.»

Amis depuis toujours, les deux hommes évoluent dans des univers différents, l’un étant professeur de littérature et l’autre chauffeur de remorqueuse et mécanicien. Ils ont hérité chacun de quelque chose de leur père, dont ils ne savent pas quoi en faire. Alain c’est la maladie, tandis qu’Édouard, c’est une somme de 50 000$ de la police d’assurance.

L’autofiction oblige l’auteur à réfléchir à la tension entre les faits et la vérité.

«Est-ce que vraiment factuellement tout ce que je dis qui est arrivé dans le livre est arrivé ce jour-là? Non, ça ne se peut pas», a précisé l’auteur qui s’intéresse à la vérité plutôt qu’aux faits.

À partir de divers événements, il a construit une trame narrative et émotive cohérente pour le lecteur, explique-t-il.

«C’est beaucoup de boulot, mais à côté de ça, je sens que je suis raccord avec la vérité de cette journée-là… Là où la fiction entre en ligne de compte, c’est beaucoup dans l’organisation de la matière c’est-à-dire que les choses ne se passent pas dans ces séquences-là, dans cette densité-là et surtout pas avec un narrateur qui est toujours en train de mettre en scène tout ce qui se passe.»

Au grand écran

Son livre sera probablement adapté au cinéma par le réalisateur et scénariste Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar, Congorama, C’est pas moi je le jure!).

«Je me sens tellement chanceux de vivre ça. En premier lieu, c’est une rencontre avec un homme que j’admirais depuis longtemps. J’apprends beaucoup à travailler avec lui.»

Il l’accompagne dans l’écriture du scénario qu’il développe depuis un an.

«Tous les deux on n’a pas des vies très simples entre nos enfants et nos multiples responsabilités, on essaie d’arracher du temps pour travailler.»

Il ne sait pas encore à quel moment le film sera produit. Pour l’instant, ils sont toujours l’étape de l’écriture du scénario.

Alain Farah, qui en est son deuxième passage au Festival Frye, participe à plusieurs entretiens littéraires samedi et dimanche.