Le retour du Festival de théâtre jeunesse en Acadie

Après trois années d’absence, le Festival de théâtre jeunesse en Acadie (FTJA) est de retour. Plus de 130 jeunes passionnés de théâtre convergent vers Caraquet jusqu’au 30 avril.

Organisé par le Théâtre populaire d’Acadie, le 22e FTJA met en vedette des œuvres de sept troupes scolaires de Campbellton, Fredericton, Shippagan, Moncton, Saint-Quentin, Bathurst et Tracadie. Des élèves de Caraquet et de Paquetville participent aussi aux activités en tant qu’observateurs. Les représentations ont lieu au Centre culturel de Caraquet. Pour la première fois, les finissants du département d’art dramatique de l’Université de Moncton présenteront leur pièce Fahrenheit 451 aux élèves du secondaire. Les élèves du primaire, quant à eux, visionneront une captation de la pièce Chansons pour le musée produite par la compagnie Mammifères.

Plusieurs artistes professionnels donnent des ateliers. Le jury sera composé de Frédéric Melanson, Diane Ricard et Tommy Des Rosiers. Comme chaque année, des certificats seront remis aux élèves à la cérémonie de clôture. Dorénavant, les catégories de prix ne feront plus référence au genre et la liste des distinctions remises sera également révisée afin de promouvoir l’inclusion et la diversité.

Danica Roy est la nouvelle coordonnatrice de l’événement. Après plusieurs participations au festival, la diplômée du département d’art dramatique est heureuse et fière d’avoir été choisie pour coordonner le grand retour de ce festival tant attendu.