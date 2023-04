De l’émotion, de la diversité et une belle participation au 24e Festival Frye

Avec plusieurs moments forts et inspirants, le 24e Festival Frye s’est conclu dimanche après dix jours d’activités littéraires destinées à différents publics. La directrice générale Ariane Savoie dresse un bilan positif de l’événement.

Une quarantaine d’écrivains francophones et anglophones ont participé au rendez-vous littéraire bilingue du Grand Moncton. La poète Vanessa Bell, qui en était à sa première participation à l’événement, s’est dite honorée d’avoir été invitée à ce festival dont la réputation n’est plus à faire.

«On en parle partout. Jusqu’à présent, c’est que des rencontres et des moments littéraires vraiment significatifs.»

Entretiens, ateliers, balade en plein air, lancements, table ronde, lectures publiques, dîners littéraires, concours et bien d’autres activités ont animé la ville et sa grande région depuis le 21 avril. D’après les premières estimations de la directrice, il y a eu une belle participation aux 43 activités du festival (une moyenne de 45 personnes par activité). À cela, il faut ajouter les visites des auteurs dans les communautés, dans les garderies et les 68 animations scolaires.

«Tous les événements, il y a eu des gens. Ça a été une programmation qu’on a construite en pensant aussi à l’énergie que les gens ont à investir dans des événements, donc forcément on a essayé de varier notre programmation pour aller toucher différents publics […]. On a essayé de doser et d’équilibrer le programme», a affirmé Ariane Savoie.

L’autrice jeunesse et poète Jennifer Houle qui a publié Un logis pour Molly (en français et en anglais) repart du festival comblée et inspirée. L’autrice de Fredericton, originaire de Shediac, a rencontré au moins une centaine d’enfants depuis une semaine. Des enfants de Fredericton, Richibucto, en plus d’avoir animé des heures du conte à Moncton et Dieppe.

«Il n’y a rien de plus le fun que de parler avec les enfants. Ils me donnent tellement de bonnes idées, puis ils sont tellement intelligents, engagés et intéressés dans l’histoire. Ça me surprend chaque fois», a exprimé Jennifer Houle en entrevue après son animation à la Caserne de Dieppe.

Sur la scène, un petit groupe d’enfants l’a écoutée lui raconter l’histoire amusante de Molly, un homard femelle aux prises avec des objets de plastiques dans la baie. Autour de cette histoire, elle intègre des notions de biologie et d’écologie. De manière toute simple, sans costume, l’autrice arrive à capter leur attention.

Celle qui a été aussi bénévole au tout début du festival il y a 24 ans juge que l’événement a contribué largement à promouvoir les auteurs locaux et à rendre la littérature présente dans la vie des enfants.

«Il y a au moins deux enfants qui m’ont demandé si je venais des États-Unis parce que j’étais célèbre et que j’avais écrit un livre. Je leur ai dit qu’on pouvait écrire des livres même si on vient de Shediac, de Cap-Pelé ou de Richibucto. Ils peuvent voir que c’est quelque chose qu’eux aussi peuvent faire», a poursuivi l’autrice qui en est à sa 4e participation au Festival Frye.

Un spectacle haut en émotions

Quelques activités ont été présentées à guichets fermés comme l’incontournable spectacle multidisciplinaire Frye Jam. La salle Bernard-LeBlanc était bondée. Accompagnés du groupe UmLäb et des projections de Hyacinthe Raimbault, huit écrivains sont montés sur la scène pour lire leurs textes. Le public a pu entendre des oeuvres intimistes, humoristiques, engagées ou encore enflammées, tel que le poème de feu livré avec intensité par Drew Lavigne, salué par une ovation de la foule. Les poètes flyés Drew Lavigne et Paul Bossé ont animé la soirée qui a également mis en vedette Alain Farat, Chloé LaDuchesse, Joshua Whitehead, Vanessa Bell, Catherine Hernandez et Sarah Yi-mei Tsiang.

Les musiciens du groupe UmLäb accompagnent ce genre de lectures depuis plus de 20 ans, en créant en quelque sorte une bande sonore des textes. C’est un mélange d’improvisation et de préparation avec les auteurs.

«On passe un moment avec chaque auteur en après-midi et on leur demande s’ils veulent un style de musique, quelque chose pour nous guider. Des fois, c’est une émotion. Des fois, c’est très clair et c’est à nous de pouvoir interpréter un style ou un genre de musique qui va avec le texte et d’être assez à l’écoute pour savoir comment suivre le texte», a expliqué le percussionniste Jean Surette.

Lors de cette soirée dédiée à la parole, ils ont voyagé à travers une variété de genres musicaux allant du punk à la musique ambiante et planante, en passant par le country folk et l’électro.

«L’important pour nous est de ne jamais être plus fort que l’auteur. Il faut leur donner la place. Chaque mot est important, il faut que ce soit compris. Les gens sont là pour entendre les textes et la musique est là pour encadrer le texte.»

Jean Surette estime que les musiciens vivent ainsi des moments privilégiés avec les auteurs du festival.

Parmi les autres activités qui ont attiré de bonnes foules, mentionnons le lancement printanier des Éditions Perce-Neige, le FestiJeunesse avec ses 250 enfants et le lancement du recueil de Xavier Gould, ainsi que l’entretien Au-delà des livres qui a permis d’entrer dans l’intimité des livres. Le récital du concours provincial de création littéraire a été aussi un succès.

Les organisateurs songent déjà au 25e anniversaire du Festival Frye qui se tiendra du 19 au 28 avril 2024. Les festivaliers peuvent s’attendre à des nouveautés et à un retour sur les 25 dernières années, a ajouté Mme Savoie.