Daniel LeBlanc-Poirier: l’apaisement de la banlieue

Avec son nouveau recueil de poésie, Laval, qu’il lancera dans les prochains jours, le poète acadien Daniel LeBlanc-Poirier signe une oeuvre étonnamment plus apaisée que ses précédents textes. La redécouverte de la banlieue, assortie d’un amour qui le plonge dans une nouvelle réalité spirituelle et humaine, n’est pas étranger à ce cheminement poétique, nous confie-t-il en toute candeur.

«Je suis dans ton orbite / au restaurant comprends-tu Mimi / le jour est en morceaux / tu manges ton gâteau / et les miettes tournent dans les airs / autour de toi / c’est tellement beau / les valses magnifiques de la gravité.»

Né à Campbellton mais ayant grandi à Gatineau, près d’Ottawa, avant de voyager vers Paris ou Barcelone puis de s’installer à Montréal pour ses études, Daniel LeBlanc-Poirier raconte qu’après plus de 15 ans de vie urbaine, il a vécu un retour aux sources vers la banlieue à… Longueuil. Le bien-être qu’il dit y avoir ressenti fut pour lui un choc auquel il ne s’attendait pas.

«Dans les dernières années, j’ai eu une fréquentation d’une fille qui demeurait à Longueuil. J’allais souvent la voir chez elle et nous prenions des petites marches dans les petits quartiers résidentiels, dans les différents centres d’achats. Je me souviens qu’une fois, j’étais dans l’un de ces endroits et je regardais les gens autour de moi et je me suis dit: on dirait que je me sens chez moi ici. J’avais l’impression que les gens étaient fondamentalement comme moi, alors que le mode de vie plus montréalais, plus branché m’est apparu tout d’un coup étranger, comme si c’était quelque chose que j’avais essayé d’adopter, mais qui était maintenant plus dur pour moi», souligne le poète qui se dit toujours fier de ses racines acadiennes, même s’il a quitté le Nouveau-Brunswick avec ses parents alors qu’il était enfant.

La manière différente de s’habiller qu’à la métropole, un rapport aux autres et un cynisme tout aussi divergent que dans les grands centre urbains, tout ça a frappé le poète qui, à la même époque, était déménagé dans l’est de Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, plus banlieusard.

«Et l’année passée, j’ai rencontré une fille qui venait de Laval, l’autre grande banlieue proche de Montréal. J’ai donc commencé à graviter dans l’univers de Laval et j’ai découvert la même chose qu’à Longueuil, un environnement familier dans lequel je me sentais confortable. Je me suis alors dit: il y a quelque chose là que je vois mieux, après m’être éloigné pendant longtemps des banlieues et des quartiers résidentiels. J’ai donc eu l’idée de faire un travail d’exploration et d’écriture là-dessus.»

«Derrière le rideau mourant du jour / il ne reste rien à ajouter / Laval est pleine de chars qui dérapent sur la peau / sur ta peau blanche de magnolia / sur tes bras à la vanille et à la mayo / (…) je suis en béton de viaduc / fragile avec des parfums qui agonisent / all over you.»

Celui qui nous a donné les énergiques et assez trashs 911 et Fuck you, de même que les romans nébuleux Le Cinquième Corridor et La disparition des miroirs, se retrouve en Laval plus tranquille, reconnaît-il lui-même.

Sa rencontre avec Myriam, qu’il nomme sporadiquement dans son recueil, lui a aussi permis d’ouvrir une nouvelle porte sur lui-même et sur une spiritualité dont la graine avait été semée dans son enfance, mais sans qu’elle ait vraiment porté du fruit.

«Quand j’étais jeune, ma mère m’amenait dans un magasin d’anges à Gatineau. Quand quelqu’un me tire au tarot, ça me donne des frissons sans que je puisse expliquer pourquoi. Quand Myriam est arrivée chez moi, avec son attitude plus posée, plus tranquille, elle m’a beaucoup apaisé. En plus, elle avait tout ce côté-là de spiritualité en elle; elle est arrivée avec des cartes d’anges qu’elle tirait déjà de temps à autres. Elle avait aussi un côté lié à l’astrologie, aux étoiles, un autre domaine envers lequel je ne me suis jamais vraiment intéressé de manière soutenue. Et là, un moment donné, je suis avec elle sur le balcon, un soir, à contempler le ciel, et je me mets à poser des questions sur la grosseur des étoiles, de la planète Jupiter, je remarque aussi que Mars n’est pas de la même couleur que les autres…», se souvient Daniel LeBlanc-Poirier.

«Ça m’a fait sentir connecté avec le cosmos, explique-t-il. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti lié à un tout, à l’univers, à la vraie spiritualité que j’ai recherchée toute ma vie. Je me suis senti moins seul, protégé. Ça m’a appris à vivre plus tranquillement, et plus en confiance aussi, quelque part.»

«Je ne sais pas devenir moi-même / qui suis-je au verso de ma trentaine»

Daniel LeBlanc-Poirier l’a-t-il réellement trouvée cette paix?

«Je la cherche toujours, et peut-être que je ne vais jamais la trouver. Mais la réponse, c’est peut-être aussi la recherche elle-même. Chaque fois que j’en trouve un petit bout, c’est cool pour moi, et en plus, c’est infini.»

Le lancement de Laval aura lieu ce vendredi, à 17h30 (heure du Québec), à la Librairie un livre à soi à Montréal.

Le scénariste

Par ailleurs, celui qui est aussi chroniqueur à la radio – on a pu notamment l’entendre plusieurs fois à l’émission Plus on est de fous, plus on lit! à Ici Première – s’est mis à l’écriture scénaristique. Daniel LeBlanc-Poirier travaille actuellement sur un scénario de film policier et un autre destiné à devenir une télésérie sur le crime organisé.

«Je ne peux pas trop en parler, parce que j’aurai probablement des nouvelles à annoncer prochainement, avance-t-il. Mais ce que je peux dire, c’est que ça me sort complètement de ce que je fais habituellement et j’ai aimé ça, dans les dernières années, écrire sur la mafia, le commerce de la drogue et les bikers avec des fusils!»

En plus d’ajouter une nouvelle corde à son arc, la scénarisation a aussi donné l’occasion à Daniel LeBlanc Poirier d’apprivoiser une autre approche de sa création.

«Ça m’a permis de simplifier un peu ma poésie, déclare-t-il. Quand je l’expérimentais auparavant, c’était mitraillette, ça tirait de tous les côtés, alors qu’en scénario, chaque personnage a une ligne à dire et il y a un tempo à suivre avec des points structuraux qui font en sorte que, si tu étirais cinq minutes de plus la réplique du personnage, tu serais écoeuré de l’écouter. Arrive un point où l’histoire flippe, change de direction. J’ai essayé d’appliquer ça à l’intérieur du recueil de poésie, sans que ce soit trop forcé. J’ai eu du fun au boutte à faire ça.»

«Ça m’a permis aussi de mieux maîtriser l’écriture. Toute ma vie, j’étais à la merci de mon écriture. C’était quand même une force; ça m’a permis d’écrire des livres dont je suis fier, mais quand je discute avec de jeunes auteurs qui me disent que parfois, ils frappent une bonne figure de style presque par accident, comme si c’était quelque chose d’indomptable en un sens, je me revois dans mes débuts. Mais je constate qu’aujourd’hui, il existe des techniques pour accéder à cet espace-là et pour mieux le contrôler», ajoute celui qui est également en affaires avec son père dans le secteur de la construction.

«Nous avons un projet d’agrandissement dans la région de Montréal, lance Daniel LeBlanc-Poirier avec empressement, et je m’amuse à travailler là-dessus avec eux, d’aller rencontrer les ministères et autres trucs du genre. Je réalise que, plus je fais des choses comme ça, en plus d’écrire des scénarios ou de faire de la radio, plus j’accumule de connaissances pas seulement techniques, mais aussi intérieures, plus je me sens en confiance et ça se répercute dans l’ensemble de ma création.»