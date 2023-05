Un spectacle pour le 100e anniversaire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont

Un grand spectacle réunissant plus de 75 musiciens, chanteurs, danseurs, artistes du cirque et poètes soulignera le centenaire des soins de santé en français à Moncton. Présentée à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, cette célébration culturelle se veut lumineuse, assure la directrice artistique Mélanie LeBlanc. Marie-Jo Thério, Sandra Le Couteur, Christian Kit Goguen et la troupe DansEncorps figurent parmi les artistes qui se produiront lors de l’événement.

«Je pense que les gens vont sortir du spectacle avec des étincelles dans les yeux», a exprimé en entrevue Mélanie LeBlanc.

Monument du peuple acadien, la cathédrale est l’endroit tout désigné pour cette célébration du 100e qui se tiendra le 19 mai, estiment les organisateurs. Ceux-ci ont dévoilé, mardi, les détails de l’événement autour des thèmes: rassembler, soigner, innover.

«La cathédrale n’est pas un hasard parce que les Sœurs de la Providence ont fondé le premier Hôtel-Dieu en 1922 juste à côté d’ici (la cathédrale) sur la rue Church. On aime bien penser que l’hôpital a grandi tellement, il veille et abrite les gens dans les moments de difficulté et de vulnérabilité donc notre hôpital est un peu en fin de compte notre cathédrale de la santé», a déclaré Dre Chantal Arsenault, coprésidente avec Gilles Beaulieu du comité organisateur des fêtes du 100e anniversaire.

Au-delà des défis auxquels sont confrontés les services de santé, les organisateurs estiment important de célébrer les avancées et les accomplissements des bâtisseurs, du personnel soignant et de la communauté. Cent ans de service en santé en français, c’est l’occasion de se rassembler et de fêter, estime Thérèse Thériault de la Fondation CHU Dumont.

«On n’est pas ici pour sermonner au sujet de tous les défis auxquels font face les systèmes de santé. C’est un peu à l’image de tous les défis de la société et peut-être que la société aurait besoin de miracles pour faire face à ces enjeux. C’est important de fêter, il y a encore de la résilience, beaucoup d’humanité et de créativité sur le terrain et c’est important de dire merci […] et de bâtir un sentiment d’appartenance pour toutes les générations», a mentionné Dre Arsenault qui pratique la médecine familiale depuis 30 ans.

Celle qui est aussi musicienne considère que l’art fait du bien à l’âme et à la santé.

«Qu’est-ce qu’il y a de plus beau pour soigner l’âme que les arts et la musique. Ça s’avale bien mieux qu’une pilule.»

Christine Melanson et Sébastien Michaud (directeur musical) seront du spectacle du 100e anniversaire des soins de santé en français à Moncton . – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le 2 mai 2023. La directrice artistique Mélanie LeBlanc en conférence de presse à la cathédrale de Moncton. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Dre Chantal Arsenault en conférence de presse à la cathédrale de Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Des artistes de plusieurs générations

La directrice artistique se sent un peu chez elle à la cathédrale puisqu’elle y a grandi avec les Jeunes chanteurs d’Acadie. La chorale dirigée par Nadine Hébert sera d’ailleurs du spectacle le 19 mai. «Ce spectacle sera une belle histoire avec des artistes de chez nous», a-t-elle soulevé.

Le tout débutera par un clin d’oeil aux Religieuses qui sont arrivées à Moncton par le train pour fonder le premier hôpital francophone.

Mélanie LeBlanc a choisi des artistes qu’elle aime et qui représentent Moncton, tels que Marie-Jo Thério, la troupe DansEncorps, et qui ont un lien avec la thématique du spectacle. Yves Landry offrira, entre autres, un numéro d’échasse et de tissu aérien accompagné de la soprano Monette Gould. Jalianne Li dansera sur le violon de Louise Vautour, Christian Kit Goguen chantera Le temps des cathédrales, tandis que son fils Mathias Goguen interprétera un texte préparé par l’écrivain Pierre-André Doucet. Écarlate, Hubert Francis, Isabelle Bujold, Sandra Le Couteur, Moulay Ahmed et son groupe, ainsi que les auteurs Sonia Malaborza, Jean-Philippe Raîche et Georgette LeBlanc seront aussi du spectacle.

Christine Melanson et Sébastien Michaud (directeur musical) seront du spectacle du 100e anniversaire des soins de santé en français à Moncton . – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Christine Melanson et Sébastien Michaud (directeur musical) seront du spectacle du 100e anniversaire des soins de santé en français à Moncton . – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Mélanie LeBlanc, Dre Chantal Arsenault et Thérèse Thériault en conférence de presse à la cathédrale de Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Des défis

La directrice artistique entend faire éclater le concept de la scène en utilisant tous les espaces de la cathédrale, des allées au jubé. «Il va y avoir des choses qui vont se passer partout et il y aura des projections en direct pour que tout le monde puisse voir.»

Le spectacle se prépare depuis déjà neuf mois. L’aspect technique représente un défi puisqu’ils ne sont pas dans une salle de spectacle déjà équipée de systèmes d’éclairage et de son. La direction musicale a été confiée à Sébastien Michaud qui sera entouré des musiciens Denis Surette, Christine Melanson et François Émond.

«Pour moi, c’est la chance de faire un spectacle dans une cathédrale. C’est une première pour moi pis mon but, ça va être d’essayer de mettre en valeur l’acoustique de la salle et l’orgue Casavant», a indiqué Sébastien Michaud qui sera aidé du directeur technique Jacques Dugas.

Le principal défi demeure la réverbération dans la cathédrale. Des systèmes sonores seront installés un peu partout dans l’église.

«On devrait pouvoir marier ça à l’écho naturel de la cathédrale. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de batteur dans l’orchestre maison.»

Le violon s’invite dans la cathédrale avec Christine Melanson qui s’estime privilégiée de faire partie d’un événement aussi rassembleur avec des artistes qu’elle admire.

Trois cents billets ont d’abord été remis aux membres du personnel de la santé qui en désiraient. Les quelque 500 autres billets seront disponibles gratuitement au public à compter du mercredi 3 mai à midi sur le site suivant: www.epasslive.com/greniermusique. Le spectacle est présenté le 19 mai à 19h.