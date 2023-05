André Saulnier est un véritable caméléon

Le guitariste originaire de Memramcook passe allègrement du métal au flamenco, au rock progressif, au jazz, au country jusqu’au punk.

Son premier album Yours To Define, se veut donc un beau voyage à travers les différents courants musicaux des quatre coins de la planète.

Celui qui a terminé ses études en musique à l’Université de Moncton au début des années 2000 compte plus de 500 titres à son répertoire.

Avant ce nouvel opus, il a sorti le l’extrait By My Side (2020) et quatre autres EP, soit le voyage instrumental de The Alchemist: Part I (2020), les hymnes franco-acadiens de Lumière dans le sombre (2020), et dans un style de chansons folks, les albums Perfectly Flawed (2017) et The Man on the Wall (2014).

En 2020, il a sorti une pièce de 20 minutes intitulée The Edge of the World sous le nom de Frozen Pendulum, un groupe de rock progressif.

Le compositeur a également écrit la musique et joué de la guitare et de la basse pour le groupe de métal Monogost sur un premier EP, Fool’s Gold (2018).

«Pour être honnête, j’ai toujours voulu faire des albums. Mais c’était plus facile financièrement de sortir des EP. Mais là, j’avais assez de musique qui allait bien ensemble pour faire un album complet», explique-t-il.

Le guitariste de 37 ans a découvert la musique à l’âge de 13 ans.

«Je jouais beaucoup de métal quand j’étais plus jeune. Je me suis ensuite aventuré dans le rock progressif (avec des groupes comme Symphony X et Dream Theater). J’ai ensuite découvert le jazz, le folk et la musique du monde», précise-t-il.

«Toutes ces influences m’ont aidé à développer un style. J’ai toujours écrit et composé de la musique. C’est devenu ma passion pas mal vite et je n’ai jamais arrêté.»

André Saulnier reconnaît que ce premier album sera crucial pour le développement de sa carrière.

«Je joue dans les bars depuis de nombreuses années pour gagner ma vie. Mais au lieu de jouer seulement des reprises, j’aimerais gagner ma vie seulement avec ma propre musique. C’est ce que je veux faire avec cet album», mentionne celui qui décrit son style comme du flamenco-folk-rock.

«C’est la première étape pour professionnaliser ma carrière.»

Le musicien acadien veut en mettre plein la vue lors de son spectacle de lancement, qui aura lieu le 18 mai au Monument Lefebvre de Memramcook, avec notamment six musiciens sur scène.

«Ça va être vraiment spécial… Je suis tellement habitué à jouer tout seul. Ce spectacle sera très différent pour moi. J’espère que mon spectacle de lancement va m’ouvrir des portes pour une éventuelle tournée.»

Une chose est certaine, son beau voyage musical ne fait que commencer.

«J’aime m’aventurer dans plein de différents endroits avec ma musique et découvrir des nouvelles choses.»

L ‘album Yours to Define a été enregistré, mixé et masterisé par Denis Landry et met en vedette André Saulnier au chant, à la basse et à la guitare, ainsi que le violoniste Matt Hayes, le batteur Jason MacArthur, le percussionniste Chris Mersereau et la choriste Mélanie Beaulieu.

La pochette de l’album a été réalisée par Melissa Sivret et le livret par Kina Design. L’album sera disponible en versions CD et numérique le 19 mai 2023.