Le duo gaspésien Dans l’Shed débarque avec un nouvel album aux couleurs Americana

Deux ans après Vallées embrumées, le duo Dans l’Shed est de retour avec un quatrième album La nouvelle saison, aux couleurs Americana bien assumées, ancré dans le territoire gaspésien. Si leurs références musicales sont très anglophones, c’est en français que la formation a envie de raconter ses histoires.

Si certains utilisent le shed pour réparer leurs outils ou construire des meubles, le duo se sert de cette image pour créer leurs chansons. Amis, musiciens et complices musicaux depuis 30 ans, André Lavergne et Éric Dion confient que la Gaspésie n’est jamais très loin de leurs inspirations musicales

«Mon lieu de vie c’est sûr que ça va imprégner mes textes. Mes histoires, je les vois vraiment se passer en Gaspésie, mais tout le monde peut les transposer où ils veulent ces personnages-là. C’est comme ça que j’ancre la Gaspésie dans mon œuvre», a exprimé le chanteur, guitariste et parolier Éric Dion de New Richmond.

André Lavergne qui est natif de Saint-Omer (aujourd’hui intégrée à Carleton) est établi à Québec. C’est d’ailleurs dans son studio qu’ils ont enregistré l’album, sous le regard avisé de l’auteure-compositrice-interprète Catherine Durand qui signe la direction artistique. Le compositeur et guitariste croit aussi que la Gaspésie teinte sa musique.

«C’est certain que quand je suis longtemps sans aller en Gaspésie, pis qu’on arrive passé Nouvelle et que la baie s’ouvre à Saint-Omer, ce moment-là vient tout le temps me chercher […] Si ça se reflète dans la musique, peut-être, c’est certain que ça fait partie de moi, je suis quelqu’un de bien ambiant, j’aime ça les slide, les lap steel avec du reverb, je sais pas si on peut faire un lien avec la mer.»

Ce nouvel opus qui sera lancé vendredi marque aussi le dixième anniversaire de la formation.

«Autant au niveau de la composition que de la production, c’est un des albums les plus aboutis. On a accumulé de l’expérience avec les autres albums. Tout se fait à l’interne Dans l’Shed. On a enregistré dans mon petit studio à Québec», a souligné André Lavergne qui est celui qui s’attarde davantage à l’aspect musical.

Mélange ingénieux de folk, de blues, de bluegrass, de country, ce disque à saveur de pur Americana a une certaine parenté avec leur deuxième album Gaspericana.

Leurs influences musicales sont variées, elles proviennent autant de Fred Fortin que des Barr Brothers.

Éric Dion et André Lavergne du duo Dans l’Shed. – Gracieuseté: David Boutin Éric Dion et André Lavergne du duo Dans l’Shed. – Gracieuseté: David Boutin Le duo Dans l’Shed lance un nouvel album La nouvelle saison. – Gracieuseté

Dans un bar près de chez vous…

Éric Dion est un auteur assidu et discipliné. Quand il n’est pas en tournée, en atelier ou à réaliser des albums, il peaufine des textes. Dès la sortie de Vallée embrumée, il y a deux ans, il s’est remis à l’écriture de nouvelles chansons. Cette fois-ci, il a beaucoup travaillé les sonorités dans les mots.

Des conversations, des histoires entendues ici et là ou encore des standards américains ont inspiré l’écriture des paroles. Certaines pièces comme Au bar chez Manon mettent en scène des personnages singuliers.

«Dans cette chanson-là, il y a un personnage qui arrive dans le bar et il raconte son histoire à tout le monde. Je trouve ça inspirant les bars. Le bar chez Manon n’existe pas, mais chaque village ou quartier dans une ville a un bar comme ça. C’est une situation où tout le monde peut faire son propre film, ses propres images.»

Parfois ce sont des émotions, des sentiments ou des impressions qui ressortent dans les textes plus personnels. C’est le cas notamment de La nouvelle saison, de Le jour se lève ou encore d’Un homme de bien.

«Par exemple la chanson Il faut pas que tu slaques est née d’une conversation avec Juan Sebastian Larobina (musicien) à qui j’ai dit que j’ai déjà été vidangeur. Il m’a dit il faut que tu fasses une toune avec ça, mais je ne voulais pas faire une toune sur les vidanges, alors j’ai été fouillé dans mon passé, comment je me sentais quand je faisais cet emploi-là, je sortais de l’université puis je me retrouvais à être vidangeur», a raconté Éric Dion.

La pièce Amédée est inspirée d’un documentaire de Carl Leblanc, tandis que d’autres chansons ont émergé par des exercices d’écriture. Les saisons, le climat, les mois, le soleil et l’horizon traversent plusieurs des dix titres de l’album. C’est comme un lien qui est apparu une fois la collection de chansons complétée, précisent-ils.

«Quand tu es en processus d’écriture, des fois il y a comme un univers qui s’installe et un champ lexical qui s’installe.»

Plusieurs musiciens ont collaboré à la production du disque qui a été enregistré en formule live en studio. Pour la première fois, ils intègrent un piano dans son univers, un élément qui apporte une couleur de plus à leur musique.

Depuis des années, le duo a établi des liens d’amitié avec des artistes de l’Acadie, sa maison de disque étant Le Grenier Musique à Moncton. Ils ont d’ailleurs réalisé une partie de la préproduction du disque à Moncton et offert souvent des concerts en Acadie.

Trois spectacles de lancement sont prévus, dont un au Pub Le Nid du Héron, à Charlo, le 5 mai à 20h30. Le duo sera de retour au Nouveau-Brunswick au mois d’août pour présenter des spectacles à Dieppe et au Festival acadien de Caraquet. L’album sous l’étiquette Le Grenier Musique sort ce vendredi 5 mai.