L’Harmonie-Jazz de l’École l’Odyssée revient de Washington avec les honneurs

Les ensembles d’harmonie et de jazz de l’École l’Odyssée à Moncton se sont illustrés dans une compétition internationale à Washington. Franchissant un record, leur succès va au-delà des attentes de l’enseignant de musique et directeur des deux formations, Martin McLaughlin.

Les deux ensembles ont offert des prestations éclatantes au Festival de musique Heritage WorldStrides à Washington, affirme Martin McLaughlin.

«Je m’attendais qu’ils allaient bien faire parce que les dernières semaines, ils jouaient vraiment bien dans mon local, mais je ne m’attendais pas à aussi bien que ça. La réponse qu’ils m’ont donnée était absolument incroyable!», a déclaré l’enseignant de musique.

Le groupe de musiciens de Moncton était le seul ensemble canadien, les autres étant tous des États-Unis. L’ensemble de jazz qui regroupe 18 jeunes musiciens a battu un record en obtenant une note de 96,7% dans la catégorie Lui permettant ainsi d’accéder à la deuxième place.

«Ça fait neuf ans que je suis ici et c’est la première fois que le jazz fait aussi bien sous ma direction», a mentionné l’enseignant visiblement très fier de ses élèves.

L’harmonie qui rassemble 48 musiciens s’est hissée en première place dans la catégorie Or avec une note de 93,7%.

L’harmonie de l’École l’Odyssée est reconnue pour ses bonnes performances au Festival Héritage aux États-Unis.

Or les deux ensembles n’avaient pas participé à de compétition internationale depuis 2019 en raison de la pandémie. L’enseignant de musique salue l’ardeur et la montagne de travail accompli par ses élèves.

«La grosse différence cette fois-ci, c’est le fait que nos jeunes n’ont pas eu la chance de jouer beaucoup de leurs instruments dans les dernières années à cause de la pandémie. Ça a demandé beaucoup de travail de la part de nos jeunes, des pratiques supplémentaires, du temps de sectionnel sur l’heure du dîner. Nos leaders ont vraiment poussé fort et ils ont fait un excellent travail avec nos jeunes. C’était super plaisant de les voir travailler. Ils ont donné leur meilleure performance au bon moment.»

«Les jeunes sont heureux»

Martin McLaughlin attribue ces bons résultats à leur travail, leur passion et leur engagement.

«Les jeunes sont heureux. C’est un sentiment d’accomplissement. Personne ne s’attendait qu’on fasse aussi bien, ni nous, ni les jeunes, ni les accompagnateurs. On s’attendait à avoir possiblement une catégorie Or, mais de là à gagner les premières places. Juste la performance valait la peine parce que les élèves sont sortis de là avec un gros sourire tellement ils étaient fiers d’eux autres. C’était vraiment valorisant.»

Dans chacune de leur catégorie Or (une note de 90% et plus), il y avait cinq ensembles en compétition.

Selon l’enseignant, la compétition était de haut niveau. Chaque ensemble d’harmonie devait jouer trois morceaux: une marche, une pièce plus moderne contrastée et une ouverture.

L’ensemble de jazz a présenté une oeuvre de style swing, une ballade de Duke Ellington et une pièce funk.

Le festival s’est déroulé en fin de semaine et ils sont revenus à Moncton lundi.