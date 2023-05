Tommy Bulger passe du rock à l’électro-pop avec son second album

Cinq ans après nous avoir offert son premier album solo éponyme résolument ancré dans le rock, Tommy Bulger se tourne maintenant vers des sonorités électro-pop et dance pour son second opus qu’il prévoit sortir au cours de l’automne.

La Muse est souvent là où on ne l’attend pas. Ex-membre du groupe folk Zolis, Tommy Bulger assumait depuis plusieurs années un son rock qui lui allait bien. Or la COVID-19, conjuguée au fait qu’il soit devenu père pour la première fois, a quelque peu changé la donne.

«Je m’étais acheté un synthétiseur et j’avais envie d’essayer de composer dans un style que je n’avais jamais essayé auparavant. Je voulais créer des chansons sur lesquelles on pourrait danser dans un night club. J’avais enregistré une mélodie avec des riffs de basse et du synthétiseur juste pour le fun. En réécoutant ça, j’ai commencé à écrire des paroles là-dessus et c’est là que ça m’a donné de l’inspiration pour écrire d’autres chansons du genre dans ce style-là», raconte Tommy Bulger.

Le résultat est probant. À la lumière des trois pièces que l’auteur-compositeur-interprète nous a envoyés en primeur, les chansons de l’album qui devrait s’intituler Mr. Hotshot – qui est aussi le titre du premier extrait radio qui devrait être lancé sur les ondes au cours des prochaines semaines -, il y a quelque chose de résolument dansant.

Dans Mr. Hotshot, Tommy Bulger met en scène un personnage conscient de la pression sociale qui s’exerce dans tous les domaines de sa vie, mais qui aime quand même se costumer et danser toute la nuit en se foutant de ce que les gens pensent de lui. Un aspect ironique et drolatique, donc, dans les textes, à travers lesquels Tommy Bulger met en scène d’autres personnages découlant de ses propres réflexions sur la société qui l’entoure.

«Comme j’étais beaucoup à la maison en raison de la pandémie et de la naissance de mon petit garçon, ça m’a donné beaucoup de temps pour réfléchir sur le monde en général, la pression sociale, l’anxiété, les attentes qu’on peut se fixer et est-ce qu’elles sont vraiment importantes», souligne celui qui est aujourd’hui père de deux enfants.

«Il y a un côté humoristique dans ces chansons-là, ajoute Tommy Bulger, tout en allant en profondeur dans une réflexion qui concerne le personnage de la chanson.»

L’artiste natif du village de Le Goulet, dans la Péninsule acadienne, et demeurant maintenant à Robertville, non loin de Bathurst, confie avoir eu beaucoup de plaisir à concocter ce nouveau disque, d’autant plus qu’il n’était pas prévu de prime abord.

«Ç’a commencé à être le fun à faire, parce que je n’avais pas de pression. Je me suis simplement amusé là-dedans et ç’a abouti à neuf chansons», résume-t-il avec un sourire dans la voix.

«À partir du personnage de Mr. Hotshot, d’autres ont commencé à jaillir et ils sont tous liés chacun à des défis particuliers, des réflexions sociales. Dans une autre chanson, Bench press, le personnage se soucie beaucoup de son apparence physique et il se soucie surtout de qu’est-ce qui pourrait arriver s’il se blesse et ne peut plus s’entraîner comme il le souhaite», explique Tommy Bulger.

«C’est quoi le vrai succès qui se trouve au fond de nous? Nous avons tous une pression qui fait en sorte qu’on se perd un peu de vue. Par exemple, moi, les réseaux sociaux, c’est quelque chose qui m’a toujours beaucoup stressé, parce que pour réussir dans ma carrière musicale, on dirait que je n’ai pas le choix d’être tout le temps là-dessus», renchérit celui qui, tout juste au moment où la pandémie est arrivée, et après avoir joint le groupe Baie pour une courte période, jonglait avec l’idée de prendre une pause indéterminée de la scène musicale.

«J’ai fondé une famille avec ma conjointe, donc beaucoup de mes priorités ont changé. Je n’ai pas fait de spectacles durant ce temps-là et j’étais heureux quand même, parce que mon focus était ailleurs. J’enseigne aussi la musique à la maison et ce contact-là avec les jeunes est très valorisant pour moi. Mais quand j’ai recommencé à composer, étant donné que je le faisais pour m’amuser, j’ai retrouvé le goût de poursuivre ma carrière. Maintenant, je me sens plus prêt de revenir sur la scène et avec un nouvel album», assure Tommy Bulger, qui a une fois de plus fait appel à Robin Breau pour co-réaliser son second opus, en plus d’en assumer les percussions ainsi que le mixage.

En attendant la venue de Mr. Hotshot, Tommy Bulger sera de nouveau en spectacle le 17 juin, à 19h, au Cielo Glamping Maritime à Haut-Shippagan, après un heureux premier passage le 29 avril, devant une salle remplie.