La fabuleuse histoire du Théâtre Capitol dans une exposition permanente

L’équipe du Théâtre Capitol a dévoilé, jeudi, une exposition permanente qui retrace les 100 ans d’histoire et les moments marquants de cet établissement culturel du centre-ville de Moncton.

Le deuxième étage du Théâtre Capitol était bondé pour l’inauguration de cette exposition. L’ouverture de cette installation rétrospective constitue l’une des dernières activités des célébrations du centenaire du théâtre.

Avec des étincelles dans les yeux, la directrice générale Kim Rayworth a présenté les grandes lignes de cette rétrospective; un legs pour la collectivité, estime-t-elle. L’exposition qui prend place dans les espaces publics de l’établissement est constituée d’une douzaine de stations: des panneaux explicatifs, des photos, des artefacts, une mosaïque et une installation interactive.

L’exposition fait un retour sur les grands événements ayant marqué l’histoire de l’établissement, en plus de souligner la beauté de la salle et de rendre hommage aux artisans de ce théâtre et aux artistes. Mme Rayworth estime qu’environ 300 personnes sont engagées dans le théâtre soit comme bénévoles, membres du conseil d’administration, employés et équipe technique.

L’incendie de 1926 qui a coûté la vie au pompier Alexander Lindsay, la reconstruction et le projet de restauration de 1992 figurent parmi les événements qui sont relatés dans cette exposition. Une installation majeure raconte ce projet de rénovation. En retirant la peinture, une équipe d’experts a découvert tout le travail qui avait été fait par le décorateur de théâtre Emmanuel Briffa dans les années 1920. C’est ainsi qu’une équipe s’est affairée à redonner au Capitol son cachet original, avec ses fresques.

L’exposition rend hommage aussi aux centaines d’artistes qui ont foulé les planches du théâtre, par le biais d’une station interactive et d’une mosaïque qui permet d’avoir accès à des photos et de l’information.

«Nous sommes un lieu rassembleur pour unir les artistes avec leur public. Il fallait absolument rendre hommage aux centaines d’artistes qui ont monté sur nos planches.»

L’équipe du Théâtre Capitol et les représentants des villes ont inauguré l’exposition sur les 100 ans d’histoire du Théâtre Capitol. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth, en conférence de presse. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth, dévoile les détails de l’exposition sur les 100 ans d’histoire du Capitol. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Une capsule temporelle

À cette exposition se greffe une capsule temporelle qui sera enterrée dans le sous-sol du bâtiment. L’équipe du Capitol a dévoilé le contenu de cette capsule qui donnera un aperçu des activités du théâtre, tout en rendant hommage aux artistes et aux gens qui assurent la livraison des services. Cette capsule se veut également un reflet de la vie de notre époque. Ils ont inclus, entre autres du matériel de promotion, une vidéo du théâtre, des cahiers historiques, des photos d’artistes, des billets de spectacle, un programme de saison, une affiche du grand spectacle du 100e anniversaire, des lettres des maires des trois municipalités et des masques N95. Une pensée pour les dernières années et la pandémie qui a durement frappé le secteur culturel.

«C’est un autre genre de legs. On veut que les gens aient un souvenir de nous comme nous nous avons un souvenir et une pensée pour les gens qui ont travaillé fort il y a 100 ans à la construction originale suite au feu.»

L’exposition qui a nécessité un budget de 100 000$ et 15 mois de travail est le fruit d’un effort collectif. Elle a été produite en collaboration avec l’entreprise Skyline Atlantic à Dieppe, spécialisée dans ce genre de réalisation.

C’est presque la fin des célébrations du 100e anniversaire.

«Il y a encore quelques belles activités qui s’annoncent, une pièce de théâtre originale qui s’en vient, un cahier d’activités pour les enfants qui sera distribué dans les écoles qui raconte l’histoire et les moments marquants du théâtre. Il y a aussi quelques spectacles qui s’en viennent sous la bannière du 100e», a ajouté Kim Rayworth.

L’exposition sera en montre pendant dix ans. Le public peut la visiter en tout temps pendant les heures d’ouverture du Théâtre. Par ailleurs, l’établissement dévoilera la programmation de sa 30e saison le 7 juin prochain.Qualifié de bijou culturel par la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, le Capitol propose chaque année une programmation variée de spectacles pour les deux communautés linguistiques.