«Chiac Disco» de Lisa LeBlanc se distingue aux East Coast Music Awards

L’album Chiac Disco de Lisa LeBlanc a été couronné du prix de l’enregistrement francophone de l’année au 35e Gala de l’Association de la musique de la côte Est (AMCE) au Centre Scotiabank à Halifax.

Quinze prix de la musique de la côte Est ont été décernés jeudi soir à Halifax. Lisa LeBlanc qui était nommée dans quatre catégories a remporté le prix de l’enregistrement francophone pour son album Chiac Disco. Un disque déjà primé, entre autres, à l’ADISQ et à Musique NB. Les musiciens Mico Roy et Léandre Bourgeois (Hôtesses d’Hilaire) qui ont collaboré à l’enregistrement du disque sont montés sur la scène pour recevoir la statuette en son nom, la chanteuse acadienne n’ayant pu assister au gala.

Dans la catégorie francophone, on retrouvait aussi P’tit Belliveau, Caroline Savoie, Laurie LeBlanc, Plywood Joe et les Hôtesses d’Hilaire. En nomination dans trois catégories, le quintette rock acadien qui a interprété sur la scène du gala This is my pencil tirée de son plus récent album Pas l’temps de niaiser est reparti les mains vides.

Parmi les artistes francophones en nomination, seule Lisa LeBlanc a été récompensée jeudi soir. L’auteure-compositrice-interprète acadienne était aussi en lice pour l’enregistrement solo et l’artiste de l’année (vote du public).

La violoniste Natalie MacMaster, originaire du Cap-Breton, a reçu le Prix de la réalisation spéciale des directeurs, tandis que David Myles de Fredericton a récolté le prix de l’album de l’année.

Les 40 trophées restants seront remis lors d’une deuxième cérémonie dimanche. On annoncera, entre autres, le lauréat de l’album pop, Lisa LeBlanc et Caroline Savoie étant toutes les deux nommées dans cette catégorie. Le groupe La Patente est en lice pour le prix de l’enregistrement country et Les Fireflies sont nommées dans la catégorie de l’enregistrement folk/traditionnel. Ces deux prix seront aussi décernés dimanche.

Une variété de vitrines qui mettent en vedette des artistes des différentes régions de l’Atlantique figure au programme des festivités de l’AMCE. Parmi eux, on retrouve quelques musiciens francophones dont La Patente, Caroline Savoie, les Hôtesses d’Hilaire, Émilie Landry, Baie et Maude Sonier. L’événement se terminera dimanche avec un cercle d’auteurs-compositeurs qui rassemblera six artistes, dont Lisa LeBlanc.