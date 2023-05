Le spectacle La caboche pleine de Patricia Léger prend la route

Dans une version renouvelée, la comédie La caboche pleine de Patricia Léger part sur les routes du Nouveau-Brunswick. Après avoir été présenté en plein air à Memramcook, l’été dernier, ce spectacle déambulatoire a été repensé pour être produit au théâtre.

Quinze comédiens professionnels et issus du théâtre communautaire, âgés de 10 à 70 ans, prennent part à cette œuvre multigénérationnelle. Cette pièce écrite et mise en scène par Patricia Léger met en lumière l’histoire orale. Pour créer cette œuvre, l’autrice a recueilli des témoignages d’aînés dans la Vallée de Memramcook sur divers sujets comme l’amour, l’enfance, le mariage, la famille, la vie quotidienne et le travail.

Lors des représentations au Parc Leblanc, la trentaine de spectateurs devait se déplacer de station en station. Pour cette tournée, on revient à une forme plus traditionnelle de théâtre, les spectateurs étant bien assis dans leur fauteuil. Les comédiens évoluent sur la scène.

«Cet été, ce n’est pas tout le monde qui pouvait faire le trajet dans le parc. Quand on le fait en salle, il y a plus de gens qui peuvent venir le voir.»

Patricia Léger a adapté la pièce pour le théâtre, en ayant recours, entre autres, à un écran D.E.L. afin de projeter une série d’images. On suit l’itinéraire du personnage de Paricitte incarné par Fabien Melanson. La pièce est divisée en 12 scènes ou tableaux reliés entre eux par le récit de Paricitte et la musique de l’accordéoniste Jesse Mea. Le personnage qui est un peu rêveur parcourt à longueur de journée les chemins de son village. Pendant sa marche quotidienne, il rencontre tantôt des gens qui le marginalisent, tantôt des gens beaucoup plus sympathiques. En tentant de retenir les histoires fascinantes qu’on lui raconte, il les voit prendre vie devant lui. Il est accompagné de la musique ensoleillée d’un Italien qui a marqué son imaginaire.

Des histoires du quotidien

Des personnages célèbres de l’histoire acadienne comme Roméo LeBlanc, mère Marie-Léonie, Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille, le père Camille Lefebvre et Pascal Poirier sont incarnés dans cette pièce qui souligne l’importance du collège Saint-Joseph. Il y a aussi des villageois, des travailleurs, des couples et des enfants.

«Quand on m’a demandé de faire ça au début, on m’a demandé de faire une pièce historique et je leur ai proposé quelque chose de différent et de dynamique. Je suis plus intéressée dans l’histoire orale des aînés. Il y a des fermiers, une sage-femme et toutes sortes de monde qui a inspiré les scènes de la pièce.»

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick a approché l’autrice de Memramcook pour créer un projet commun. Comme elle avait déjà ce texte multigénérationnel d’écrit, elle leur a suggéré de l’adapter pour les salles. L’été dernier, la troupe comptait 19 interprètes. En tournée, la distribution a été légèrement réduite à 15 interprètes. Certains comédiens sont de retour, tandis que d’autres ont été remplacés parce qu’ils ne pouvaient pas se joindre à la tournée.

Patricia Léger est ravie de pouvoir mettre en scène son texte. En 2022, c’est Stacy Arseneault qui avait signé la mise en scène. L’autrice a apporté quelques changements aux textes afin de resserrer le spectacle. Un nouveau tableau en lien avec la mission de l’AFANB a été créé.

«C’est loufoque et léger. Je trouve que c’est une pièce où les gens sortent heureux.»

De nouveaux costumes pour certains personnages et des éléments de décor ont été ajoutés au spectacle.

«On a la chance d’amplifier ce qui a été fait cet été. C’est sûr que c’est le fun pour moi de mettre la main à la pâte, ce que j’ai pu moins faire cet été parce que j’étais occupée à autre chose. J’adore l’esprit communautaire qui s’installe quand on fait une pièce de théâtre surtout avec plusieurs générations comme ça. C’est vraiment spécial.»

La tournée est présentée par l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick qui cherche à offrir des activités culturelles pour le grand public. Sept représentations sont prévues du 6 au 28 mai. La pièce sera présentée à Dieppe, Cocagne, Caraquet, Saint-Isidore, Kedgwick et Val-D’Amours. La première a lieu au Centre des arts et de la culture de Dieppe, ce samedi à 14h. À l’automne, la production prendra l’affiche du Théâtre Monument-Lefebvre à Memramcook.