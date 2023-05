Bruce Cockburn annonce une tournée dans les Maritimes

Bruce Cockburn donnera cinq spectacles dans les Provinces maritimes, incluant deux arrêts au Nouveau-Brunswick, à l’automne prochain. Cette figure marquante de la scène musicale canadienne entreprend une vaste tournée nord-américaine entourant la sortie de son nouvel album O Sun O Moon.

L’auteur-compositeur-interprète prolifique originaire d’Ottawa a connu un parcours artistique remarquable façonné par la politique, la spiritualité et la diversité musicale. Ce guitariste accompli a embrassé plusieurs styles musicaux: folk, rock, jazz et musique du monde. Profondément respecté pour son activisme et ses paroles de chansons humanistes, l’auteur de Rumours of Glory, qui a une collection impressionnante de chansons, sait habilement capturer la joie, la douleur, la peur et la foi de l’expérience humaine. O Sun O Moon qui paraît le 12 mai est son premier album vocal depuis Bone on Bone en 2017. Ce n’est également que le troisième album depuis la rédaction de ses mémoires.

Les dernières années ont été mouvementées, et le célèbre auteur-compositeur-interprète a beaucoup de choses à raconter. Tandis qu’il aborde la calamité politique dans «Orders» et le changement climatique dans «To Keep the World We Know» (mettant en vedette l’artiste canadienne autochtone Susan Aglukark chantant en inuktitut), il se concentre principalement sur les liens spirituels, le pardon et l’amour, d’une manière que seul un interprète de son expérience peut le faire. Sauf que Bruce Cockburn a toujours fait ça, depuis ses débuts en 1970.

L’auteur-compositeur-interprète qui a remporté 13 prix Juno, a été intronisé au Temple de la renommée des auteurs et compositeurs canadiens, en plus de recevoir un Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène et d’être nommé Officier de l’Ordre du Canada, parmi de nombreuses autres distinctions. Il a 22 disques certifiés or et platine, dont six certifications platine pour son album de Noël. Il continue de tourner à l’international.

Sa tournée dans les Provinces maritimes se déroulera du 16 au 21 octobre. Il sera en concert au Playhouse de Fredericton le 16 octobre et au Théâtre Capitol à Moncton le 19 octobre. Les billets seront en vente à compter du 12 mai à 9h.