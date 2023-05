De terre et d’eau: au coeur des chansons de Calixte Duguay

Calixte Duguay veut laisser une trace de son œuvre musicale maintes fois saluée. L’auteur-compositeur-interprète acadien voit donc en De terre et d’eau, ouvrage qu’il a coécrit avec son acolyte de toujours, Jules Boudreau, une sorte de testament qui nous plonge en plein coeur de ses chansons dont plusieurs sont devenues des monuments.

Publié aux Éditions La Grande Marée, le livre, qui fera l’objet de trois lancements-spectacles dans les prochains jours, renferme de nombreux commentaires et anecdotes contextualisées par les deux coauteurs, qui ont également fait appel à d’autres collaborateurs, dont Rino Morin Rossignol, Katherine Kilfoil, Sylvain Rivière ou encore feu Benoit Duguay, ex-journaliste et frère de Calixte Duguay, décédé en novembre dernier.

L’idée d’un livre consacré à l’oeuvre artistique de Calixte Duguay vient de Réjean Paulin, journaliste et neveu de l’auteur-compositeur-interprète décédé en février 2020. Calixte Duguay avait auparavant publié un livre de partitions de chansons en 1996, mais son défunt neveu estimait que son oncle méritait un ouvrage plus documenté. Au cours des derniers mois, il a donc fait un appel à son ami Jules Boudreau, qui a embarqué dans le projet sans hésiter.

«Je l’ai dit dans le livre et je le redis maintenant: j’ai un parti-pris et je l’assume totalement. Mais il reste qu’objectivement, je pense que Calixte occupe une place à part dans la chanson acadienne. Si on considère le volume et surtout la qualité des chansons qu’il a composées, et que dans celles de Calixte ont peut en choisir une douzaine qui ont marqué l’histoire et la culture acadiennes, ça, ça n’a jamais été égalé», mentionne Jules Boudreau au cours d’un entretien par vidéo en compagnie du principal intéressé, en donnant par la suite pour exemples Les aboiteaux, Miscou ou Retour à Richibouctou qu’il considère comme de «purs chefs-d’oeuvre».

«Je n’ai pas peur de mettre ces chansons-là à côté de Brassens, Aznavour, Brel ou n’importe quel autre auteur-compositeur de cette trempe. Je pense que Calixte est dans ces hauteurs-là», renchérit le dramaturge, auteur notamment de Cochu et le soleil ainsi que de La Bringue.

Calixte Duguay veut laisser une trace de son œuvre musicale maintes fois saluée. – Archives «Je suis profondément mélomane, mais pas du tout musicien, déclare Jules Boudreau. – Archives De terre et d’eau fera l’objet de trois lancements avec artistes invités à Shippagan, le dimanche 21 mai, à Bathurst, le dimanche 28 mai, et à Dieppe le dimanche 11 juin; les trois à 14h. – Gracieuseté

Une amitié de longue date

La longue et inaltérable amitié entre Jules Boudreau et Calixte Duguay, qui transpire à de nombreuses occasions dans De terre et d’eau, remonte aux années 1970. À l’époque, la pièce La Bringue était présentée à Caraquet, presque toujours à guichets fermés. C’est lors de l’une de ces représentations à laquelle Calixte Duguay a assisté que ce dernier affirme être tombé en admiration devant l’oeuvre et son auteur, confie-t-il. L’auteur-compositeur-interprète caressait alors, depuis déjà un certain temps, l’idée d’une comédie musicale et a donc offert à Jules Boudreau d’y collaborer en écrivant la portion narrative et dramatique de la pièce.

«Jules, c’est un talent exceptionnel! Il a su créer des personnages typiques et les faire parler de façon intéressante. Mais il y a plus que ça: quand il écrit en prose, il a ce que l’on appelle ‘‘l’élégance’’ dans la phrase. Il y a des gens qui savent écrire avec une parfaite syntaxe, mais Jules a ce petit côté-là de plus, une espèce de magie qui se dégage de chacun de ses écrits. Même quand il écrit des courriels, c’est toujours élégant», souligne Calixte Duguay, ajoutant en riant que si lui et Jules Boudreau sont amis depuis si longtemps, c’est aussi en partie parce qu’ils ne se voient pas trop souvent, reconnaissant du coup qu’il peut parfois être exigent de travailler avec lui.

«Jules a de la patience et de l’écoute, reprend-il d’un ton plus sérieux. Je dis souvent à la blague que je suis un ‘‘pusher’’; je lance des idées que je ne serais pas capable de réaliser et lui se retrouve avec ça et il les réalise.»

Le personnage de «fou fin» de Tit-Oeil dans Louis Mailloux est d’ailleurs né un peu de cette manière, alors que le chansonnier et le dramaturge travaillaient sur la première mouture de Louis Mailloux. Tout bonnement, Calixte Duguay y est allé d’une confidence à son ami à propos d’une personne de son voisinage ressemblant à Tit-Oeil, ce qui a inspiré Jules Boudreau à créer ce personnage coloré qui est devenu central dans ce théâtre musical.

«Je suis profondément mélomane, mais pas du tout musicien, déclare Jules Boudreau. Je trouve peut-être en Calixte mon alter ego à cet égard. C’est indéniable que notre amitié est basée sur une admiration que nous avons l’un pour l’autre. J’ai tous les disques de Calixte et je les ai écoutés de très nombreuses fois. Il y a aussi une confiance mutuelle entre nous qui s’est bâtie quand nous travaillions ensemble pour Louis Mailloux ou La lambique.»

La fameuse voix…

Par ailleurs, De terre et d’eau contient quelques pages consacrées à la voix très typée et facilement reconnaissable de Calixte Duguay.

Le livre rappelle que plusieurs personnes lui ont reproché au fil de sa carrière de «chanter mal» ou lui ont carrément conseillé sans ménagement de faire chanter ses chansons par d’autres… ce qu’il a d’ailleurs fait à de nombreuses reprises en s’adjoignant d’interprètes de renom comme Nicole Martin, Lina Boudreau ou Monique Poirier, entre autres.

La question objective demeure: Calixte Duguay a-t-il une grande voix? Pour Jules Boudreau, cela ne fait aucun doute.

«Est-ce que Bob Dylan est un chanteur à voix? On a reproché à de nombreux chanteurs de ne pas avoir de voix. Mais peu importe: il y a un message à passer à travers les chansons et on aime bien pouvoir le faire soi-même, sauf exception. Et à travers la voix de Calixte, il y a une émotion qui passe, ce qui en fait selon moi une très belle voix.»

«Mais j’ai appris à chanter; c’est ça le plus drôle!, atteste Calixte Duguay. J’ai suivi des cours de chant et je me sers encore de ces techniques aujourd’hui. J’ai aussi appris grâce au livre Trouver sa voix, de Rondeleux. Qu’on me dise que je n’ai pas de voix, c’est une chose, mais qu’on me dise que je chante mal, ça, ça m’énerve un peu. Mais j’ai développé une façon de chanter à ma manière, qui est proche de l’oralité.»

S’il concède avoir été pendant longtemps traumatisé par les commentaires négatifs à propos de sa voix, il assure aujourd’hui que ce n’est plus le cas.

«Alors que j’étais dans mon studio en 1991, j’ai enregistré quelque chose. Je me suis réécouté et je me suis dit: mais mon dieu, c’est pas mauvais ça! À partir de ce jour-là, j’ai totalement assumé ma voix. Et curieusement, c’est aussi à partir de ce moment que j’ai commencé à entendre des gens me dire que je chantais bien. Peut-être que je n’entendais pas ces commentaires positifs auparavant, mais toujours est-il que le vent a tourné à partir de là», atteste Calixte Duguay.

De terre et d’eau fera l’objet de trois lancements, tous à 14h, à Shippagan (Centre des congrès), le dimanche 21 mai, à Bathurst (La Bibitte), le dimanche 28 mai, et à Dieppe (La Caserne) le dimanche 11 juin. Divers artistes invités se produiront sur scène au cours des trois événements qui seront animés par Luc J. Doucet: Nicolas Basque, Denise Leboeuf, Michel Carpentier, Monique Poirier, Justin Guignard et Christian Kit Goguen.