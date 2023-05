Le Festival de jazz et blues d’Edmundston dévoile sa programmation complète

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Après avoir confirmé, il y a quelques mois, la présence de Gregory Charles lors de l’événement, les organisateurs du 27e Festival de jazz et blues d’Edmundston ont dévoilé le reste de sa programmation.

Le festival, qui aura lieu les 16 et 17 juin sur la scène Gilles Guerrette au parc Place-de-l’Hôtel-de-Ville, situé au centre-ville d’Edmundston.

Pour sa part, le spectacle de Gregory Charles aura lieu, le 15 juin, à la Salle Léo-Poulin. Près de 500 billets ont trouvé preneur jusqu’à maintenant, mais il reste encore des places disponibles.

En ce qui concerne les autres prestations qui seront offertes lors de cet événement qui vient, en quelque sorte, lancer la saison estivale au Madawaska, un total de 12 groupes du Nouveau-Brunswick, du Maine et du Québec défileront sur la scène.

Ceux-ci proposeront différents styles dont le jazz et le blues, évidemment, mais aussi le swing, le latino et la musique du monde.

Au nombre des artistes invités, il y aura Cliff Stevens avec son spectacle hommage à Eric Clapton, le trio de compositeurs de jazz brésiliens Jobim, Getz et Gilberto (Juan Cruz, Alain Baril et Jean-Étienne Joubert), la chanteuse originaire de Cuba, Dee Hernandez, le bassiste Carl Mayotte, l’Acadienne Nathalie Renault, ainsi que les guitaristes néo-brunswickois, Adam Karch (Saint-Jean) et Matchstick Mike Bidlake (Fredericton).

Bien que le festival suivra somme toute sa formule habituelle, la présidente du comité organisateur, Michelle Daigle, avait mentionné, lors du dévoilement du spectacle de Gregory Charles, en décembre, qu’il était important d’apporter une nouvelle touche à cet événement ancré dans le paysage madawaskayen depuis plus de 25 ans.

«Après 25 ans, tu veux commencer à ajouter des choses et faire des changements au cours des années. On est convaincu que la population va aimer.»

Il ne reste maintenant qu’à souhaiter, du côté des organisateurs, que Dame Nature soit un peu moins capricieuse que l’an dernier. La mauvaise température avait notamment entraîné une panne de courant au centre-ville qui avait affecté le déroulement du festival.

La passe donnant accès au Festival sera en vente au coût de 25$. Le prix individuel d’entrée pour chaque jour sera de 15$. Diverses journées de vente seront proposées à la population, notamment les 19, 20 et 21 mai, dans le stationnement du marché IGA Extra Donat-Thériault.

Le Festival a également un nouveau site web à l’adresse: jazzbluesedmundston.com. On y retrouve la programmation complète de la 27e édition ainsi que diverses informations au sujet de l’événement.