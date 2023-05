Ligue d’improvisation olympienne: en route vers la finale

La finale de la 6e saison de la Ligue d’improvisation olympienne (LIO) à Dieppe suscite déjà beaucoup d’enthousiasme, au dire du directeur artistique Justin Guitard qui observe un engouement grandissant pour ce jeu théâtral.

«C’est notre meilleure saison en termes de vente», a déclaré Justin Guitard, un passionné de l’arène de jeu depuis près de 20 ans.

L’enseignant de profession est aussi l’entraîneur de l’équipe étoile d’improvisation de l’École l’Odyssée depuis 15 ans.

La Caserne au Centre des arts et de la culture de Dieppe qui compte 224 sièges affiche déjà presque complet pour la finale qui se tient ce mercredi. Toutes les semaines, le public était au rendez-vous, affirme Justin Guitard qui figure parmi les joueurs de l’équipe Orange qui prendra part à la finale.

«Depuis que nous sommes installés au Centre des arts, la ligue grossit, on va chercher du nouveau public et des familles. Les gens reviennent match après match. On est en train de se bâtir un public.»

Vingt-cinq joueurs répartis dans cinq équipes ont fait partie de la LIO cette année. Dans chaque équipe, il y a deux joueurs de l’équipe étoile de l’Odyssée.

«Un des objectifs de la ligue est de permettre le développement de l’équipe du secondaire. Ils sont jumelés avec de bons joueurs adultes de la région (Grand Moncton) et de bon calibre en improvisation.»

Une semaine après avoir accueilli le joueur vedette de la LNI, Lelouis Courchesne dans un match spécial, les équipes sous les bannières Jaune (Arièle Surette, Jonathan Savoie, Mathieu Lewis, Sébastien Côté et Mélanie Babineau) et Orange (Marielle Fontaine, Jérémie Cyr, Justin Guitard, Samuel Deveau et Lucie Després) s’affronteront en finale. David St-Pierre agira comme arbitre en chef pour cet ultime match.

Les deux équipes sont à la recherche d’un premier championnat, alors que Lucie Desprès, Marielle Fontaine et Samuel Deveau espèrent remporter un 2e ou un 4e titre.

Lelouis Courchesne et Danyelle Savoie dans un match de la LIO. – Gracieuseté Lelouis Courchesne et Olivier Rioux dans un match de la LIO. – Gracieuseté

Selon Justin Guitard, ce sera un match assez relevé. Ces deux équipes ne se sont pas encore affrontées durant la saison régulière.

«Les Jaunes sont les champions de la saison régulière, c’est une équipe qui est très forte, très punchée, il y a plusieurs joueurs très drôles dans cette équipe. Le clan Orange est une équipe un peu plus de construction, créative, on est plus dans les concepts, ça fait que c’est deux univers différents, mais je pense que ça peut vraiment bien aller ensemble.»

Justin Guitard estime que l’improvisation théâtrale prend de plus en plus de place au Nouveau-Brunswick, cette forme d’art de la scène étant présente dans plusieurs événements, ainsi qu’à l’école. Le directeur artistique du Théâtre du Tsar qui œuvre aussi en chanson et en littérature apprécie l’ambiance familiale et amicale qui s’installe match après match. Il aime aussi le côté instantané et créatif de l’improvisation.

«En improvisation, tu pars de rien et tu crées quelque chose presque instantanément. Il n’y a pas tout le processus d’une pièce de théâtre ou d’un album où ça peut prendre six mois ou plus d’une année avant de voir le projet abouti. J’arrive au match, je joue ou j’arbitre, puis ça se crée devant nos yeux. C’est vraiment cet aspect d’instantanéité que je trouve formidable avec ça.»

La finale est présentée au CACD ce mercredi à 19h. La septième saison de la LIO qui réunira cinq équipes débutera le 13 septembre, a confirmé le directeur artistique. La ligue offre un spectacle grand public familial et vise à mettre à l’avant-plan la créativité, la vérité et la construction d’histoires et de personnages.