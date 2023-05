Programmation estivale avec de nouveaux spectacles au Pays de la Sagouine

Signe que le printemps est bien installé et que le beau temps est dans l’air, le Pays de la Sagouine a lancé mardi, sa programmation estivale 2023.

Même s’il en est à son 31e anniversaire, le Pays de la Sagouine n’est pas à court d’idées ni de nouveautés.

La prochaine saison prendra son envol le 25 juin, et se déroulera jusqu’au 3 septembre. Le site enchanteur inspiré du monde imaginaire de l’écrivaine Antonine Maillet sera ouvert au public du mercredi au dimanche de 10h à 17h.

Au menu cette saison: du théâtre, de l’animation et de la musique pour toute la famille, des soirées souper-spectacle, de nouveaux textes, un drag bingo, de nouveaux visages, une grande fête du 15 août, une soirée-hommage à George Jones, et une programmation élargie sur la terrasse.

Plusieurs activités se dérouleront sur la terre ferme et sur l’Île-aux-puces, notamment une visite du site, des histoires et des chansons dans Le hangar, du théâtre pour enfants au Théâtre à Nounours, un jam du midi et un grand frolic de fin de journée toujours avec l’orchestre-maison Cordes-de-bois et tous les personnages du Pays.

Un nouveau visage rejoint les rangs des comédiens de l’Île-aux-Puces. Interprétée par Danica Arsenault, le personnage de Madeleine Buggy sera sur scène avec Mélodie (Véronique Hébert) et Maggie (Mélanie LeBlanc) qui ont décidé de créer un spectacle cabaret «de filles» intitulé «Le Cabaret à Maggie et Mélodie» qui sera présenté sur la scène Viola-Léger de l’Île-aux-Puces.

Il mettra aussi en vedette Luc LeBlanc dans le rôle de Citrouille ainsi que les musiciens de Cordes-de-bois.

Autre nouveauté sur l’île, le spectacle «L’amour avec un grand A». Mis en scène par Denise Bouchard, ce spectacle mettra en vedette Ben (David Losier), Pierre à Pitre (Marc-André LeBlanc), Maggie (Mélanie LeBlanc) et Joséphine (Solange LeBlanc) ainsi que l’orchestre-maison

Après le succès de l’été dernier des nouvelles moutures de grands classiques du Pays de la Sagouine, Les forlaqueries et Racines seront de retour dans leurs réadaptations et versions 2023 avec Tilmon (Christian Kit Goguen), Mélodie (Véronique Hébert), Citrouille (Luc LeBlanc), Ben à Bélonie (David Losier) et Pierre à Pitre (Marc-André Robichaud).

Le Cabaret, L’amour avec un grand A, Les forlaqueries et Racines seront présentés en rotation chaque jour à 14h sur la grande scène de l’Île-aux-Puces.

Le Pays de la Sagouine vient de recevoir l’accréditation Arc-en-ciel Officiel qui reconnaît les entreprises favorables et accueillantes aux personnes 2ELGBTQI+ à travers le Canada.

«Pour souligner cette accréditation et pour donner le coup d’envoi au mois de la fierté, on va faire un bingo comme Bouctouche n’a jamais eu», a mentionné la codirectrice générale et directrice artistique du Pays de la Sagouine, Monique Poirier.

Un drag bingo en compagnie de la drag queen Rose Beef et du personnage du Pays, Joséphine (Solange LeBlanc), aura lieu le samedi 27 mai au restaurant-théâtre.

C’est une tradition au Pays de la Sagouine de passer le vendredi soir sur la terrasse en compagnie de Hert LeBlanc et ses invités. Cette série sera de retour au grand bonheur des amateurs de musique country. Cette année, les jeudi et samedi soirs seront aussi animés par différents artistes.

Clins d’oeil à la Sagouine et Viola Léger

Le souvenir de celle qui a personnalisé la Sagouine, la comédienne Viola Léger, n’est pas passé sous silence.

«Au Pays de la Sagouine, ça fait depuis 2016-2017 qu’on a appris à faire vivre notre Pays sans que Viola soit avec nous physiquement», a exprimé la codirectrice générale.

«Même si physiquement elle n’est plus de ce monde, sa présence est toujours avec nous quand je vois les artistes en répétition, quand j’écoute les discussions dans les équipes artistiques par rapport à pourquoi et comment on fait telle chose, la rigueur dans le travail et la discipline. On est marqué à vie par son travail et la grande dame qu’elle était», a témoigné Monique Poirier.

«On va vous en parler durant tout l’été», a-t-elle ajouté.

Chaque jour à 13h15, les personnages du Pays de la Sagouine feront un clin d’œil à la Sagouine et à la grande comédienne qui lui a donné vie, Viola Léger.

Des soirées en musique et en théâtre

Deux soupers-spectacles animeront la scène du restaurant-théâtre Viola-Léger. Avec le succès du souper-spectacle l’an dernier, Paul Hébert et ses musiciens seront de retour au Pays le samedi 22 juillet.

Après quatre soirées à guichets fermés en 2022, le spectacle Citrouille sera offert pour quatre représentations les 26, 27 juillet, et les 9 et 10 août.

15 août, hommage à George Jones et brunch

Le 15 août, en partenariat avec la municipalité de Grand-Bouctouche, il y aura des activités dès l’après-midi et tout le monde sera convié au Tintamarre et à une célébration musicale en soirée mettant en vedette les personnages du Pays et le chanteur Hert LeBlanc de Bouctouche. Plusieurs artistes prendront part à la soirée dont Réveil et le groupe The Mainlanders.

En 2013, après le décès de la légende américaine de country, George Jones, Le Pays de la Sagouine avait produit un spectacle hommage à la vedette sur l’Île-aux-Puces. Pour souligner ce 10e anniversaire, le Pays de la Sagouine présente «George Jones : 10 ans plus tard» le vendredi 18 août, sur l’Île-aux-Puces dès 19h. La direction artistique de la soirée sera assurée par Hert LeBlanc.

Le brunch du dimanche est déjà servi chaque semaine de 10h à 14h au restaurant-théâtre Viola-Léger.

Le mot du président

«Au fond, le Pays, c’est pour célébrer qui on est, célébrer notre culture, notre langue, notre fierté d’être Acadiens et Acadiennes. Pour moi, ça restera toujours au cœur de notre Pays», a fait savoir le président du conseil d’administration du Pays de la Sagouine, Camille Thériault.

«Le Grand-Bouctouche, vous avez une opportunité comme pas d’autres communautés au Nouveau-Brunswick, et j’espère que vous allez travailler à vous assurer que vous allez pouvoir recevoir le monde entier dans votre nouvelle ville et continuer à faire rayonner et célébrer notre culture», a-t-il poursuivi.