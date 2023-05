Un rendez-vous autour de l’art de la performance à Caraquet

L’art de la performance et la danse contemporaine seront à l’honneur à Caraquet avec l’événement annuel Obélies de mai qui se tiendra du 12 au 14 mai.

Neuf artistes d’expérience du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Québec prendront part à cette manifestation organisée par le Centre d’artistes Constellation bleue. Les artistes Maryse Arseneault et Mathieu Léger de Moncton, Linda Rae Dornan de Sackville et Michèle Bouchard de Gaspé offriront des performances action sur différentes thématiques vendredi.

La soirée de samedi sera consacrée à la danse avec Monique Léger de Saint-Isidore, Stéphanie Bélanger de Pokemouche, Jacinte Armstrong de Kjipuktuk/Halifax et Kelli Wray de Saint-Jean. Les présentations qui débutent à 19h30 auront lieu Au Deuxième du café-bistro Grains de folie à Caraquet et à l’extérieur.

Des ateliers sur l’art de filmer la danse avec un téléphone cellulaire seront offerts par Béatriz Mediavilla de Rouyn-Noranda au Centre culturel de Caraquet.

L’entrée aux activités est gratuite.