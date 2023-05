Raynald Basque reprend la route avec sa musique

Après un premier passage à Néguac le 5 mai, Raynald Basque remonte sur scène avec ses chansons à Lamèque ce vendredi, puis le lendemain à Caraquet, dans le cadre du spectacle bénéfice de l’Atelier La Rencontre. C’est donc un auteur-compositeur-interprète heureux de reprendre la route musicale que nous avons rencontré mercredi avant-midi.

Le hasard a voulu que nous rencontrions Raynald Basque à l’Académie Sainte-Famille, lieu où il a étudié alors qu’il était adolescent. En montant à l’étage, il pointe du doigt l’une de ses anciennes classes. Une fois installés dans une salle de conférences attenante à la salle de spectacles Sr-Berthe-Fauteux, quelques souvenirs fusent.

«Ma première chanson, je l’ai composée quand j’allais à l’école ici, confie Raynald Basque, une chanson qui s’intitule Bonheur éphémère. J’avais même gagné un prix de poésie à cette époque grâce au texte de cette chanson. Je devais être en 9e année; ça fait plus de 50 ans.»

La musique a toujours fait partie de la vie de Raynald Basque. Au cours de notre entretien, il évoque d’ailleurs ces soirées de partys que son père animait et où il y avait beaucoup de musique – et quelques bouteilles vides d’alcool – qui ont inspiré quelques-uns de ses tableaux.

Car oui, le chansonnier, auteur notamment des tubes Fortunat et La rivière à Sheila, a fait de la peinture son principal gagne-pain. Raynald Basque affirme d’ailleurs, non sans fierté, vivre de cet art depuis plusieurs années. Certaines de ses oeuvres, dont une fresque peinte sur l’une des façades du Bureau d’information aux visiteurs de Caraquet, sont bien visibles du grand public, tandis que plusieurs autres sont disséminées à la grandeur de la province. Il se décrit lui-même comme un artiste «maniaco-expressif», avec une trajectoire – picturale du moins – encline à l’Histoire.

«J’ai une espèce de nostalgie joyeuse. Je ne vais pas pleurer sur le passé, mais j’aime le passé. J’aime refaire des images de certaines époques révolues; c’était aussi le cas quand je faisais du documentaire (Les larmes du lazaret, dans lequel il était directeur artistique et responsable des décors; Les bootleggers d’Atlantique)», souligne Raynald Basque.

Est-ce donc cette maladie «maniaco-expressive» qui l’a incité à reprendre la scène avec ses chansons? Raynald Basque avoue que depuis la fin abrupte du spectacle de La Famille Basque, notamment en raison de la pandémie, les occasions d’offrir des prestations devant public se sont faites plus rares.

«Je n’ai pas fait beaucoup de scène depuis l’arrêt de La Famille Basque; j’ai peut-être joué deux fois en deux ans, notamment devant le Vieux Couvent à Caraquet, au moment où les mesures sanitaires de distanciation étaient toujours en place, même à l’extérieur», concède Raynald Basque.

Mais après sa première prestation printanière à Néguac vendredi dernier, l’auteur-compositeur-interprète assure avoir retrouvé la forme et la voix pour étaler son répertoire existant, assorti d’au moins une nouveauté qu’il interprétera pour la première fois à Lamèque vendredi.

«Je vais faire une nouvelle chanson que j’avais déjà écrite il y a un certain temps, mais que je n’avais jamais finie ni chantée nulle part. Mais à cause du drame qui est arrivé ces derniers jours à Miscou, pendant lequel deux pêcheurs se sont noyés, je vais la faire à Lamèque. Elle s’intitule La mer et dans cette chanson, je dis entre autres que parfois, la mer retient ses marins prisonniers; la mer est tombe pour bien des corps; mais près du port elle est si belle», narre l’auteur-compositeur-interprète.

Une rencontre remplie d’émotions

Le lendemain, Raynald Basque participera au spectacle-bénéfice À la rencontre de L’Atelier pour le centre de jour pour personnes à besoins spéciaux L’Atelier La Rencontre de Caraquet. À la fin avril, l’artiste a fait une répétition avec les participants sous la houlette de sa chanson Être musicien, dont un extrait peut être visionné sur sa page Facebook.

«J’ai été ému comme c’est pas possible; j’ai braillé à tel point qu’à un moment, je n’étais plus capable de jouer. Il a fallu que je reprenne mon souffle pour continuer à jouer la chanson. C’est émouvant de voir tous ces gens chanter ton refrain, et des gens spéciaux comme eux. En plus, ils sont bien entourés. Il n’y a que du beau monde à cet endroit. Je suis très heureux de participer à ce spectacle-là avec eux», atteste Raynald Basque avec un très large sourire.

Le spectacle de Raynald Basque à Lamèque aura lieu vendredi, à 19h, à la Salle Mathieu-Duguay. L’artiste rendra pour l’occasion un hommage spécial aux mamans à l’approche de la fête des Mères.

Le spectacle-bénéfice À la rencontre de L’Atelier qui, en plus de Raynald Basque comme artiste invité, comprendra aussi un défilé de mode, du théâtre, du chant, de la danse ainsi que des tours de magie, aura lieu samedi, à 14h, au Centre culturel de Caraquet.

Raynald Basque sera en spectacle vendredi, à Lamèque, et participera le lendemain comme artiste invité au spectacle-bénéfice de L’Atelier La Rencontre de Caraquet. – Photo: Dominic Bro Raynald Basque sera en spectacle vendredi, à Lamèque, et participera le lendemain comme artiste invité au spectacle-bénéfice de L’Atelier La Rencontre de Caraquet. – Photo: Dominic Bro

Carte géographique ludique et interactive

Par ailleurs, Raynald Basque met ses jours-ci les dernières retouches à une carte géographique interactive de la Péninsule acadienne qu’il a lui-même dessinée. Celle-ci sera imprimée à la mi-juin et disponible pour la saison touristique estivale.

«C’est une carte plutôt humoristique, un dessin plutôt animique. J’ai été caricaturiste à l’Acadie Nouvelle pendant de nombreuses années et je dessinais une toute petite souris qui à chaque jour faisait un commentaire sur l’actualité. J’ai décidé de faire visiter la Péninsule à la souris et que la souris nous fasse visiter la région», explique l’artiste peintre-chanteur.

La carte recto-verso permettra aux touristes ainsi qu’à la population locale de découvrir ou redécouvrir la région ainsi que la Véloroute de la Péninsule acadienne, avec qui la carte a été réalisée en partenariat. La carte prendra aussi la forme d’un jeu de course dont le but est de se rendre le plus rapidement possible au phare de Miscou.

«Celles et ceux qui veulent participer à la course devront lancer un dé afin de déterminer par quelle porte parmi les six de la Péninsule acadienne ils devront rentrer, note Raynald Basque. Si on lance le dé et que l’on tombe sur 1, les participants devront entrer dans la Péninsule par Grande-Anse; si on tombe sur 6, on entre par Néguac, et si on tombe sur 3, on entre par Saint-Isidore.»

«Et quand on arrête devant une église, ajoute-t-il, on a la grâce d’obtenir un tour gratuit et donc on peut relancer les dés de nouveau. Et devant l’église, il y a une case qui nous donne des infos sur la région où l’église est située et qui seront inscrites au verso de la carte.»

Une page Facebook dédié à la carte géographique et à son parcours sera également ouverte et les gens pourront l’alimenter avec des photos ou d’autres infos sur leur propre localité.