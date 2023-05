Un dernier tour de piste pour le projet Sam Chante à Saint-Jean

Pour son dernier rendez-vous, le projet Sam Chante célébrera l’oeuvre de George Belliveau, avec des clins d’oeil aux parrains des années passées. Wilfred LeBouthillier, Danny Boudreau, Monique Poirier et Christian «Kit» Goguen monteront également sur la scène du théâtre Louis-Vermeersch pour chanter avec la grande chorale d’élèves.

Après six éditions, c’est maintenant la fin de cette aventure musicale menée par l’Association régionale de la communauté francophone (ARCF) de Saint-Jean. Depuis ses débuts en 2015, le projet Sam Chante a rassemblé plus de 1200 élèves des écoles francophones de la région de Saint-Jean. La nouvelle directrice de la programmation de l’ARCF, Sandrine Selway, tenait à organiser une dernière fois le projet qui a été porté haut et fort par son prédécesseur Rodney Doucet. Reporté trois fois en raison de la pandémie, le projet n’a pas eu lieu depuis 2019. Mme Selway rappelle que c’est un projet d’envergure.

«Je voulais vraiment que ce dernier Sam Chante ait lieu pour que la porte se ferme gentiment sur un projet inoubliable», a-t-elle affirmé.

«À mon sens, c’est vraiment un événement de rayonnement francophone pour l’ensemble de la communauté. Ce que j’aime beaucoup c’est le sentiment d’appartenance que les jeunes ont à travers l’expérience parce que c’est quelque chose d’enrichissant sur le plan de la construction identitaire et du développement culturel. Ce que j’aime aussi c’est que les enfants portent ce projet-là dans leurs familles qui sont souvent plurilingues», a expliqué Sandrine Selway.

George Belliveau s’est dit très flatté d’avoir été choisi comme dernier parrain de l’événement. Il a toujours suivi ce projet. Il estime que c’est très intéressant de faire découvrir aux jeunes le répertoire des auteurs-compositeurs-interprètes acadiens par le chant choral. Les enfants interpréteront des pièces de son répertoire reflétant l’ensemble de son parcours, non seulement sa carrière solo, mais celui de Bois Joli et possiblement de Salebarbes. George Belliveau a quatre albums solos à son actif, en plus des quatre enregistrements avec Bois Joli et des deux disques avec Salebarbes. Un troisième opus s’en vient à la fin de l’été.

«C’est une super belle initiative de la région. C’est probablement le projet qui a le plus touché toute la communauté et c’est un bon succès dans la région de Saint-Jean. Pour les artistes, c’est sûr que de savoir que les enfants allaient me faire une soirée hommage c’est flatteur et excitant.»

Ce sont les organisateurs du projet qui ont choisi les chansons. Sandrine Selway estime que George Belliveau est une figure incontournable du paysage musical en Acadie. Les enfants lui réservent donc bien des surprises pour ce spectacle.

«Il ne faut pas oublier qu’on a un choeur avec des enfants, donc il faut aller sur des chansons qui n’ont pas trop de complications sur le plan des voix. Après il y a des incontournables et des chansons qui portent au coeur directement. On a fait un tri.»

Un concert d’une ancienne édition du projet Sam Chante qui a célébré la musique de Wilfred LeBouthilllier. – Gracieuseté Monique Poirier, ancienne marraine du projet Sam Chante avec la chorale d’enfants. – Gracieuseté

Un retour sur le passé

Des élèves de la 6e à la 12e année du Centre scolaire Samuel-de-Champlain et quelques étudiants universitaires ayant déjà participé au projet, ainsi que des élèves de l’École des Pionniers à Quispamsis prendront part à l’événement. Ce sont entre 150 et 170 élèves qui seront du concert le 9 juin prochain.

«L’idée en fait est de refaire vivre l’expérience à tous les élèves qui l’ont déjà vécu et qui se sont engagés cette année pour un dernier hommage à Sam Chante.»

La directrice a eu l’idée d’inviter les parrains et marraines des années passées.

«C’est une idée folle, mais en même temps, quand j’ai invité les parrains, ils ont tous dit oui. Tous étaient très tristes d’apprendre que c’était la dernière édition.»

François Émond et Christian Kit Goguen ont également collaboré à la réalisation musicale du projet. Mentionnons aussi que Zachary Richard a déjà été un parrain de Sam Chante.

Les élèves travaillent sur ce projet depuis la mi-janvier. Le projet a reçu un appui financier du district scolaire francophone Sud. La directrice salue également le travail et la collaboration des directeurs et des enseignants des deux écoles. Le spectacle est présenté le 9 juin à 19h au Théâtre Louis-Vermeersch du Centre communautaire Samuel-de-Champlain.

La prochaine saison de l’ARCF ne prévoit pas d’événement de cette envergure. Pour les saisons futures, Sandrine Selway réfléchit à d’autres types de projets rassembleurs pour les jeunes qui ne seraient pas nécessairement dans le domaine du chant choral.