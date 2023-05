Perdrais-je mon temps: un nouvel album de la Famille LeBlanc près du coeur

Avec son deuxième album, Perdrais-je mon temps, la Famille LeBlanc donne un nouveau souffle à la musique traditionnelle, ouvrant la porte aux jeunes générations. L’aînée des trois filles, Charlotte, rêve même d’une carrière musicale solo.

L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec Robin LeBlanc et sa fille Charlotte, âgée de 15 ans, au sujet de ce deuxième opus qui sort sur toutes les plateformes numériques vendredi. Trois ans après l’album Trois jolies demoiselles, la Famille LeBlanc est de retour avec une collection de 12 nouvelles pièces; un mélange de compositions originales et de chansons tirées du répertoire traditionnel. Le titre se réfère à des paroles d’une des chansons de l’album.

«À l’adolescence, on pourrait se poser la question: est-ce qu’on perd notre temps à faire de la musique. Y a pas tant de jeunes qui font de la musique et surtout pas de la musique traditionnelle, mais l’album a fait en sorte que ça donne envie de continuer», a déclaré Robin LeBlanc.

Encore plus de chansons se retrouvent sur cet album, représentant environ la moitié des pistes. Ce sont des bijoux du folklore acadien tirés des recueils du Père Anselme Chiasson. Elles sont chantées principalement par Rebecca Huot-LeBlanc (mère de la famille) et Charlotte LeBlanc. Pour cette famille, la chanson française est toujours près du coeur.

«J’aime chanter en français dans le sens que j’aime entendre de la chanson française, de valoriser cet aspect-là de notre culture parce qu’on fait aussi beaucoup de musique à saveur celtique qui est caractéristique du violon acadien, mais comme enseignant à l’école, je n’entends pas beaucoup de chanson française et je pense que si on fait de la musique francophone traditionnelle, ça ouvre la porte et l’intérêt pour les artistes qui composent en français aujourd’hui», a confié le musicien, compositeur, enseignant et père de famille.

Charlotte LeBlanc qui chante et joue du violon ne peut imaginer sa vie sans la musique, les spectacles et les voyages. Elle a même commencé à composer en vue d’un premier projet solo. Celle qui s’est initiée tôt à la musique traditionnelle avec la podorythmie et la danse pour ensuite apprendre le violon se distingue des jeunes de sa génération.

C’est surtout pendant les voyages qu’elle peut aller à la rencontre d’autres jeunes violoneux qui jouent de la musique traditionnelle.

«Quand on voyage, c’est là qu’on peut apprendre à connaître d’autres jeunes de mon âge qui jouent de la musique. Je pense que je suis une des seules violoneuses de par chez nous.»

La famille de Tetagouche Nord multiplie les engagements et les activités. Depuis ses débuts, la formation a voyagé avec sa musique dans diverses régions du monde. Au début septembre, elle présentera une vitrine au Seoul Music Week en Corée du Sud. Par la suite, la famille embarquera sur le navire du National Geographic Explorer pour présenter des concerts pendant cette expédition sur les côtes de Terre-Neuve, des îles Saint-Pierre-et-Miquelon, du Cap-Breton et des Îles de la Madeleine.

La famille LeBlanc lance un nouvel album Perdrais-je mon temps. – Gracieuseté Robin LeBlanc et Rebecca Huot-LeBlanc et leurs trois filles, Mélodie, Charlotte et Rosalie. – Gracieuseté

Une oeuvre soignée

Pour cet album, ils ont mis beaucoup de temps à peaufiner les arrangements avec le guitariste Nicolas Basque et le contrebassiste Julien Breau.

«Le premier album est plus épuré, il y a moins d’arrangements. Avec Nicolas Basque et Julien Breau on a monté cet album […]. C’est beaucoup plus travaillé et ça nous a permis d’avoir l’appui du Conseil des arts du Canada.»

Sept suites aux styles variés composent aussi la collection. Des sonorités écossaises, irlandaises et celtiques.

Charlotte LeBlanc a participé à la production du disque, sur le plan musical et du design. La jeune fille qui a démarré une petite entreprise de marchandisage envisage de créer une ligne de t-shirts pour le groupe. Pour ses projets, elle aimerait conserver des éléments traditionnels dans sa musique, conjuguant d’autres influences. Si la musique traditionnelle fait partie de sa vie, il lui arrive quand même d’écouter d’autres styles plus populaires comme les jeunes de sa génération.

Le père de famille est heureux de voir que sa fille commence à songer à une vie en musique.

«On ne sait pas où la musique va nous amener. Ça ne fait pas longtemps que je fais de la musique traditionnelle. J’étais un drummer et j’étais tourné plus vers la musique commerciale américaine. En découvrant d’autres cultures ailleurs dans le monde, ça m’a donné envie de revenir ici et de mélanger tout ça. De ne pas séparer la musique traditionnelle, comme si c’était quelque chose qu’il fallait juste sortir dans le temps des fêtes.»

Un lancement de l’album aura lieu dans la grange, transformée en salle de spectacle, sur la propriété de la Famille LeBlanc, le 1er juin. La Famille LeBlanc a plusieurs concerts de prévus cet été au Nouveau-Brunswick, au Québec et en France.