Clin d’œil à la fête des Mères par la Société culturelle de la Baie des Chaleurs

À l’aube de la fête des Mères, une quinzaine d’œuvres ayant cette thématique comme toile de fond sont exposées à la galerie d’art Circolo de Campbellton.

Le collectif auquel ont adhéré ces artistes amateurs porte le nom des Mères-veilleuses. Il s’agit d’un projet initié par la Société culturelle de la Baie des Chaleurs afin de faire un clin d’œil à la fête des Mères qui – avis aux retardataires – a lieu ce dimanche.

«L’objectif consistait, pour les artistes, à confectionner une œuvre en hommage à leur mère ou n’importe quelle mère-veilleuse qui a eu une influence marquante sur leur vie. Et ça pouvait être n’importe quoi comme œuvre. Une peinture, une sculpture, un poème… Dans ce cas précis, nous avons eu un peu de tout, même un vitrail», se réjouit le président de la SCBC, Omer Doucet, précisant que le projet comportait également la notion de la francophonie et de la transmission de la culture et de la langue par ces femmes. Et bien entendu, le tout devait concorder avec la fête des Mères!

Parmi les œuvres, on retrouve notamment un hommage des Filles-Marie-de-l’Assomption à l’endroit de leur ancienne mère supérieure, Sr Rita Landry, décédée il y a quelques années.

«C’est intéressant, car on voit que le concept de la mère est vaste», note M. Doucet.

Nicole Bolduc fait également partie des quinze artistes qui forment le collectif des Mères-veilleuses.

«Je trouve que c’est une belle occasion de souligner ces femmes qui ont traversé nos vies, qui nous ont guidées. Bien souvent, elles se sont faites plus discrètes, mais elles en ont fait beaucoup pour nous. Elles méritent, comme toutes les mères, cette petite reconnaissance», souligne l’artiste qui enseigne la peinture à la Galerie Restigouche de Campbellton.

Fait à noter, Mme Bolduc n’a pas peint le portrait de sa propre mère. Elle a plutôt joint le projet afin de donner à une de ses élèves – Line Simon de Saint-Quentin – l’occasion de pouvoir rendre un hommage à sa mère.

«Comme elle n’avait pas beaucoup d’expérience dans la confection de visages, j’ai accepté de l’aider du côté de la peinture. Mais c’est elle qui a écrit le texte touchant qui complète l’œuvre. C’est sa façon de souligner la vie de sa mère qui était fleuriste dans cette région et qui, malheureusement, est décédée depuis», raconte-t-elle.

À la SCBC, on soutient que cette activité pourrait bien connaître une seconde édition. Le vernissage de l’exposition a eu lieu vendredi à la galerie d’art Circolo. Les œuvres y seront exposées jusqu’au 23 mai.